ГИБДД развязали руки для быстрого оформления одной категории нарушений

Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, изрядно упрощающий для ГИБДД процесс оформления нетрезвых водителей. Вместе с экспертом-юристом разбираемся, как это отразится на рядовых автомобилистах.

Совет Федерации на 613-м пленарном заседании одобрил недавно принятые Государственной Думой поправки в КоАП, которые изменили процедуру проверки и оформления водителей на предмет управления ТС в состоянии опьянения. Правительство внесло соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной Думы в конце января текущего года. Под корректировку попали две сразу статьи КоАП: 27.12 и 27.13.

Что не нравилось властям

В рамках пока ещё действующего процессуального порядка, когда сотрудник ГИБДД оформляет нетрезвого водителя, ему нужно подготовить и заполнить сразу несколько документов.

Протокол о направлении водителя на медицинское освидетельствование.

Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.

Протокол об административном правонарушении (если результат освидетельствования положительный).

Протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС.

Протокол задержания ТС, которым управлял пьяный гражданин.

Такое количество документов власти сочли избыточным. Кроме того, авторы поправок подсчитали, что отказ от составления двух из пяти перечисленных выше протоколов и актов позволит сэкономить до 33 600 рабочих часов сотрудников ДПС в год.

Это время, к слову, подсчитано исходя из того, что на составление каждого документа требуется пять минут, а всего за год пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей насчитывается более 400 000 человек.

Что поменяется при составлении протоколов «за пьянку»

Государственная Дума, а вслед за ней Совет Федерации одобрили поправки в обе статьи КоАП, регулирующие оформление нетрезвых за рулём. Скорее всего, в ближайшее время новеллу одобрит и Президент России. Норма заработает сразу с момента официального опубликования вердикта главы государства.

Согласно ей, сотрудникам полиции можно будет не составлять отдельный протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления транспортным средством. Достаточно будет отметки о таком решении инспектора в протоколе об административном нарушении либо в протоколе о направлении гражданина на освидетельствование в медучреждение. То есть фактически в любых прочих документах, которые в подобных случаях составляются работниками Госавтоинспекции.

Аналогичные изменения коснулись и протокола о задержании транспортного средства. Теперь его можно будет не оформлять отдельно, если в протоколе или в постановлении об административном правонарушении будет сделана соответствующая отметка.

Таким образом, при процедуре проверки и оформлении водителей на предмет управления ТС в состоянии опьянения сотрудники ГАИ будут составлять не пять документов, а три.

Протокол о направлении водителя на медицинское освидетельствование. Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения. Протокол об административном правонарушении (в случае положительного результата освидетельствования).

Автоюрист Михаил Никитин считает, что нововведения в КоАП не должны каким-либо образом отразиться на процессуальных действиях в отношении водителей.

«Полагаю, что исключение протокола об отстранении от управления ТС сделано из соображений здравого смысла и процессуальной экономии. Ведь в любом случае ключевым и определяющим моментом в подобных ситуациях является доказанность факта нахождения лица в состоянии опьянения или его отказ от освидетельствования. С принятием поправок сущностно ничего не поменяется. Тем более, что с определённого момента дефекты в административных материалах могут быть устранены путём вызова инспектора в судебное заседание по делу об административном правонарушении». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

