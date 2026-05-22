ГИБДД развязали руки для быстрого оформления одной категории нарушений

ГИБДД развязали руки для оформления пьяных водителей
Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, изрядно упрощающий для ГИБДД процесс оформления нетрезвых водителей. Вместе с экспертом-юристом разбираемся, как это отразится на рядовых автомобилистах.
Совет Федерации на 613-м пленарном заседании одобрил недавно принятые Государственной Думой поправки в КоАП, которые изменили процедуру проверки и оформления водителей на предмет управления ТС в состоянии опьянения. Правительство внесло соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной Думы в конце января текущего года. Под корректировку попали две сразу статьи КоАП: 27.12 и 27.13.
Что не нравилось властям
В рамках пока ещё действующего процессуального порядка, когда сотрудник ГИБДД оформляет нетрезвого водителя, ему нужно подготовить и заполнить сразу несколько документов.
- Протокол о направлении водителя на медицинское освидетельствование.
- Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.
- Протокол об административном правонарушении (если результат освидетельствования положительный).
- Протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС.
- Протокол задержания ТС, которым управлял пьяный гражданин.
Такое количество документов власти сочли избыточным. Кроме того, авторы поправок подсчитали, что отказ от составления двух из пяти перечисленных выше протоколов и актов позволит сэкономить до 33 600 рабочих часов сотрудников ДПС в год.
Это время, к слову, подсчитано исходя из того, что на составление каждого документа требуется пять минут, а всего за год пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей насчитывается более 400 000 человек.
Что поменяется при составлении протоколов «за пьянку»
Государственная Дума, а вслед за ней Совет Федерации одобрили поправки в обе статьи КоАП, регулирующие оформление нетрезвых за рулём. Скорее всего, в ближайшее время новеллу одобрит и Президент России. Норма заработает сразу с момента официального опубликования вердикта главы государства.
Согласно ей, сотрудникам полиции можно будет не составлять отдельный протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления транспортным средством. Достаточно будет отметки о таком решении инспектора в протоколе об административном нарушении либо в протоколе о направлении гражданина на освидетельствование в медучреждение. То есть фактически в любых прочих документах, которые в подобных случаях составляются работниками Госавтоинспекции.
Аналогичные изменения коснулись и протокола о задержании транспортного средства. Теперь его можно будет не оформлять отдельно, если в протоколе или в постановлении об административном правонарушении будет сделана соответствующая отметка.
Таким образом, при процедуре проверки и оформлении водителей на предмет управления ТС в состоянии опьянения сотрудники ГАИ будут составлять не пять документов, а три.
- Протокол о направлении водителя на медицинское освидетельствование.
- Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.
- Протокол об административном правонарушении (в случае положительного результата освидетельствования).
Автоюрист Михаил Никитин считает, что нововведения в КоАП не должны каким-либо образом отразиться на процессуальных действиях в отношении водителей.
«Полагаю, что исключение протокола об отстранении от управления ТС сделано из соображений здравого смысла и процессуальной экономии. Ведь в любом случае ключевым и определяющим моментом в подобных ситуациях является доказанность факта нахождения лица в состоянии опьянения или его отказ от освидетельствования. С принятием поправок сущностно ничего не поменяется. Тем более, что с определённого момента дефекты в административных материалах могут быть устранены путём вызова инспектора в судебное заседание по делу об административном правонарушении».Никитин Михаил Сергеевичюрист проекта «Штраф-OFF»
Главное
- Для автовладельцев новый порядок оформления бумаг сотрудниками ГИБДД ничего по сути не изменит.
- Подавляющее большинство автомобилистов — те, кто садятся за руль исключительно трезвыми — с новеллой не столкнутся даже в теории.
- Для попавшихся на пьянке за рулём граждан всего лишь слегка сократится время, которое занимает полицейская «бюрократия».