Штраф за непристегнутый ремень 2026 году: сколько нужно платить

В 2026 году штраф за непристегнутый ремень безопасности в России остается одним из наиболее распространенных административных наказаний в сфере дорожного движения. Несмотря на то что сумма штрафа сравнительно невелика, контроль за соблюдением этого требования ежегодно усиливается: инспекторы ГИБДД активнее используют камеры автоматической фиксации, а судебная практика подтверждает законность подобных постановлений.

Ответственность и размер штрафа

Ответственность за нарушение установлена статьёй 12.6 КоАП РФ. Согласно закона, водитель обязан быть пристегнут ремнём безопасности во время движения транспортного средства, а также не имеет права перевозить непристёгнутых пассажиров, если конструктивно автомобиль оборудован ремнями безопасности.

Размер штрафа в 2026 году составляет 1500 рублей. При этом наказание назначается именно водителю транспортного средства, даже если сам водитель пристёгнут, но пассажир — нет. Закон исходит из того, что именно водитель отвечает за безопасность перевозки людей в автомобиле.

Обязанность использовать ремни безопасности закреплена также в Правилах дорожного движения РФ. В пункте 2.1.2 ПДД указано, что водитель механического транспортного средства обязан быть пристёгнут и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

Как фиксируется нарушение

В последние годы система контроля существенно изменилась. Если раньше штраф за ремень чаще выписывался инспектором ГИБДД при остановке автомобиля, то теперь нарушение активно фиксируется дорожными камерами. Современные комплексы фото- и видеофиксации способны распознавать непристёгнутый ремень при помощи алгоритмов компьютерного зрения. Постановление формируется автоматически и приходит собственнику автомобиля через Госуслуги или по почте.

При этом водитель может получить несколько штрафов за один день, если нарушение было зафиксировано разными камерами в разных местах. Российское законодательство не ограничивает количество постановлений в подобных ситуациях.

Отдельная ответственность предусмотрена и для пассажиров. Если человек едет непристёгнутым, его могут привлечь к ответственности по статье 12.29 КоАП РФ. Для пассажира предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей.

На практике инспекторы чаще штрафуют именно водителя, однако закон допускает одновременное привлечение и водителя, и пассажира.

Особое внимание в 2026 году уделяется перевозке детей. Если ребенок перевозится без детского удерживающего устройства либо не пристегнут, применяется статья 12.23 КоАП РФ. В этом случае штраф для водителя уже значительно выше — 3000 рублей. Для должностных и юридических лиц санкции ещё серьёзнее.

Важно учитывать, что ремень безопасности обязателен не только на трассе, но и при движении в городе, во дворах, на парковках и даже при кратковременных поездках. Многие водители ошибочно полагают, что на небольшой скорости ремень не нужен, однако статистика ДТП показывает обратное: значительная часть тяжёлых травм происходит именно при столкновениях на городских скоростях до 60 км/ч.

С точки зрения закона исключения существуют лишь для отдельных категорий лиц. Например, допускается не пристегиваться инструкторам по вождению во время обучения, а также водителям и пассажирам оперативных служб при выполнении служебных задач, если это предусмотрено нормативными актами.

Как обжаловать штраф

Если водитель не согласен со штрафом, постановление можно обжаловать. На это даётся 10 суток с момента получения копии постановления. Жалобу можно подать через «Госуслуги», подразделение ГИБДД или суд.

Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. При просрочке возможно привлечение по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. В этом случае нарушителю грозит удвоение суммы штрафа, обязательные работы либо административный арест.

Главное

Таким образом, в 2026 году штраф за непристёгнутый ремень в России составляет 1500 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира. При перевозке детей без соблюдения требований безопасности сумма увеличивается до 3000 рублей. С учётом массового внедрения камер фиксации вероятность получения штрафа за это нарушение сегодня значительно выше, чем несколько лет назад.