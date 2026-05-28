Штраф за езду без номеров в 2026 году: размер и последствия

В 2026 году езда без государственных регистрационных номеров в России остаётся серьёзным нарушением ПДД и может привести не только к денежному штрафу, но и к временному лишению водительских прав. Причем наказание предусмотрено не только за полное отсутствие номеров, но и за ситуацию, когда отсутствует один номер, табличка установлена неправильно или водитель намеренно скрывает регистрационный знак.

Основная ответственность закреплена в статье 12.2 КоАП РФ — «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков».

Согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, управление автомобилем без государственных регистрационных знаков влечёт штраф 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Какое именно наказание будет применено, зависит от обстоятельств дела и решения суда.

Важно понимать, что под «ездой без номеров» закон подразумевает не только полностью пустой автомобиль без регистрационных табличек. К нарушению также относятся следующие ситуации:

отсутствует передний номер;

отсутствует задний номер;

номера установлены не на штатных местах;

знак размещён под стеклом, в салоне автомобиля или в другом непредусмотренном месте;

номер намеренно скрыт шторкой, плёнкой, сеткой, грязью или иными средствами.

Даже отсутствие одного номерного знака фактически приравнивается к управлению автомобилем без номеров.

Когда можно ездить без номеров законно

В ряде случаев российское законодательство допускает эксплуатацию автомобиля без постоянных регистрационных знаков.

Наиболее распространённая ситуация — покупка нового или подержанного автомобиля. После приобретения транспортного средства собственнику предоставляется срок для постановки машины на государственный учёт. В течение установленного периода необходимо зарегистрировать автомобиль и получить регистрационные знаки.

Однако после истечения установленного срока эксплуатация автомобиля без регистрации и без номеров может повлечь сразу несколько видов ответственности.

Помимо статьи 12.2 КоАП РФ, может применяться статья 12.1 КоАП РФ — управление незарегистрированным транспортным средством.

По части 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление незарегистрированным автомобилем предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение уже грозит штрафом 5000 рублей либо лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Штраф за скрытые или измененные номера

В 2026 году законодательство достаточно жёстко относится к попыткам скрыть регистрационные знаки от камер фиксации или сотрудников ГИБДД.

Если водитель использует устройства или материалы, препятствующие идентификации номера либо позволяющие его изменить или скрыть, последствия могут быть значительно серьёзнее обычного штрафа.

С 2024 года в КоАП появилась отдельная часть 2.1 статьи 12.2. Она предусматривает лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройств, использованных для сокрытия номера.

К подобным устройствам могут относиться автоматические шторки, поворотные рамки, быстросъёмные крепления, механизмы переворота номера, специальные пленки и электронные системы маскировки, а также другие технические решения.

Ответственность за подложные номера

Ещё более строгие санкции предусмотрены за использование поддельных регистрационных знаков.

Если водитель установил заведомо подложные номера, применяется часть 3 статьи 12.2 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет 2500 рублей, а для организаций и должностных лиц размеры санкций значительно выше.

Если же водитель не просто установил, а управлял автомобилем с подложными регистрационными знаками, последствия становятся намного серьёзнее — лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Могут ли эвакуировать автомобиль без номеров

На практике сотрудники ГИБДД могут не только оформить административный материал, но и ограничить дальнейшее движение транспортного средства, если эксплуатация автомобиля нарушает требования законодательства. В отдельных случаях для перемещения машины приходится использовать эвакуатор.

Особенно высок риск дополнительных проблем, если автомобиль одновременно не зарегистрирован, не имеет номеров и используется в обычном дорожном движении.

Итоги: какой штраф за езду без номеров в России в 2026 году

В 2026 году наказание за езду без номеров зависит от характера нарушения:

полное отсутствие номеров или неправильная установка — штраф 5000 рублей либо лишение прав на 1–3 месяца;

незарегистрированный автомобиль — штраф 500–800 рублей, при повторном нарушении — до 5000 рублей или лишение прав;

скрытые номера с применением спецустройств — лишение прав на 1–1,5 года;

подложные регистрационные знаки — штрафы, конфискация и длительное лишение права управления.

Таким образом, в 2026 году езда без номеров в России относится к числу нарушений, за которые водитель рискует потерять не только деньги, но и водительское удостоверение.