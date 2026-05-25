Штраф за разговор по телефону за рулём в 2026 году: размер наказания

В 2026 году в России водителей по-прежнему штрафуют за использование телефона за рулём без системы hands-free. При этом говорить не обязательно — накажут просто за телефон в руке во время движения автомобиля.

Какой штраф за разговор по телефону за рулём в 2026 году

Размер штрафа за разговор по телефону за рулём составляет 1500 рублей — наказание закреплено в статье 12.36.1 КоАП РФ. Формально сумма не изменилась по сравнению с предыдущими годами, однако контроль за нарушением стал заметно жёстче.

Главная проблема для водителей заключается в том, что инспекторам и камерам теперь не обязательно фиксировать именно разговор по телефону. Достаточно самого факта использования смартфона во время движения. Если водитель держит устройство в руке, листает сообщения, переключает музыку, записывает голосовое сообщение или смотрит навигатор — это уже может считаться нарушением.

Как фиксируют нарушение

Особенно активно в 2026 году применяются камеры с функцией нейросетевого распознавания. Такие комплексы умеют определять, находится ли телефон в руке водителя, и автоматически формируют постановление. В крупных городах — прежде всего в Москва, Санкт-Петербург, Казань и ряде региональных центров — подобные системы уже работают массово. Камеры анализируют изображение через лобовое стекло и фиксируют положение рук водителя. Иногда штраф приходит даже в случаях, когда человек просто держал телефон у руля, не разговаривая по нему.

Что говорит закон

Пункт 2.7 ПДД РФ прямо запрещает пользоваться телефоном во время движения, если устройство не оборудовано технической возможностью вести разговор без использования рук. Поэтому законным считается:

разговор через подключение по Bluetooth;

использование штатной мультимедийной системы автомобиля;

проводная или беспроводная гарнитура;

голосовое управление;

навигатор, закреплённый в держателе.

При этом есть важный нюанс: если водитель стоит в пробке, но автомобиль формально участвует в движении, штраф также возможен. Исключением обычно считается только полная остановка и парковка. Проще говоря, неважно, что делает водитель со смартфоном в движении, если трубка находится в руке — это повод для штрафа.

Юристы отмечают, что количество таких штрафов растёт из-за распространения камер автоматической фиксации. Раньше нарушение в основном фиксировали сотрудники ГИБДД лично, а теперь значительная часть постановлений оформляется автоматически.

Каковы шансы оспорить штраф за разговор по телефону за рулем

Водители часто пытаются оспорить штрафы, утверждая, что в руках был не телефон, а другой предмет — например, кошелёк или электронная сигарета. Однако при наличии чёткой фотографии суды обычно встают на сторону ГИБДД.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что использование телефона за рулём нередко рассматривается как сопутствующий фактор ДТП. Если водитель отвлёкся на смартфон и совершил аварию, это может быть учтено как обстоятельство, подтверждающее невнимательность при управлении транспортом.