Власти взялись за безопасность дорог: что ждёт водителей

«Стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года» президент Владимир Путин подписал еще осенью 2025-го. Однако Правительство одобрило план по её воплощению в жизнь только сейчас. Разбираемся с экспертами, чем это обернётся для автомобилистов.

Правительство РФ утвердило документ с полным названием «План мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года». Сама «Стратегия» — это довольно большой документ объёмом порядка 80 страниц. И из него не вполне понятно, когда именно и какие мероприятия будут выполняться. Тем более, до 2036-го года. Однако, изучая свежепринятый план, можно составить представление о том, что собираются делать власти с безопасностью дорожного движения уже в более-менее ближайшее время.

Задачи, прописанные в самой Стратегии, весьма амбициозные: предполагается снизить смертность на дорогах России к 2030 году в полтора, а к 2036 году в два раза по сравнению с уровнем 2023 года. Тогда, напомним, было зафиксировано 14 504 погибших. То есть к 2030-му году количество погибших в авариях должно снизиться до примерно 9 600, а к 2036 году — до 7 250 человек.

Что планируется

Преследуя эти цели, правительство, помимо прочих мер, будет действовать в следующих направлениях. Так, власти принципиально не против ужесточения ответственности за езду без прав. Санкции за такое нарушение прописаны в части 1 статьи 12.27 КоАП. Она подразумевает наказание в виде штрафа от 5 000 до 15 000 рублей. И, судя по всему, планируют ввести наказание ещё и за повторное управление автомобилем без водительского удостоверения.

Кроме того, будет «проработан вопрос исключения возможности ухода от ответственности лиц за нарушения в области дорожного движения, в том числе в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности».

Напомним, что сейчас срок давности по административным нарушениям составляет 60 дней. А когда речь идёт о лишении прав, срок давности составляет 1 год. Если за это время не удалось по каким-то причинам (например, не нашли скрывшегося с места ДТП водителя, не успели рассмотреть дело в суде и т. п.) привлечь виновного к ответственности, то административное дело автоматически закрывается и такой гражданин остаётся безнаказанным. Видимо, предполагается изменить законодательство в сторону увеличения существующих сроков привлечения к ответственности по административным делам.

Правительство также намерено в ближайшее время полностью зарегулировать сферу средств индивидуальной мобильности (СИМ). Имеется в виду правовое оформление обязательной госрегистрации электросамокатов, моноколёс и иных СИМ (с обязательной выдачей номерных знаков), а также внедрение необходимости получать права для управления подобным транспортом.

Помогут беспилотники и ИИ

Для слежения за порядком на дорогах предполагается широкое применение беспилотных летательных аппаратов. Причем контролировать безопасность дорожного движения, а также придумывать меры по её улучшению будет искусственный интеллект.

Ожидается также, что в законодательстве появится чётко прописанный запрет использовать деньги, собранные с водителей в виде штрафов, на какие-либо цели, кроме как для «ликвидации аварийно-опасных участков … и устранения условий, способствовавших возникновению ДТП».

Дело в том, что сейчас у региональных властей имеются законодательные «лазейки» тратить «штрафные» деньги на иные бюджетные цели. Член общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто отмечает, что новая Стратегия, действительно, может помочь снизить смертность на дорогах, если по каждому её пункту будут приняты конкретные меры в соответствующих министерствах и ведомствах.

Этого постановления ждали. Стратегия была принята некоторое время назад и для её реализации требовались конкретные поручения министерствам и ведомствам. Документ очень нужный, который чётко рассказывает, что следует нам делать для серьёзного уменьшения смертности на дорогах. Она год от года снижается, но, увы, недостаточными темпами. Игорь Моржаретто Член Общественного совета при МВД РФ, автоэксперт

Выводы

Для снижения аварийности на дорогах России и уменьшения количества пострадавших власти планируют: