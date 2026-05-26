Верховный суд разъяснил правила стоянки автомобилей у водоёмов

Даже безобидный выезд на природу может стать поводом для получения серьёзного штрафа за нарушение экологических норм. Об этом в очередной раз своим решением напомнил Верховный суд, который не стал освобождать от наказания водителя, припарковавшего свой автомобиль поблизости от водоёма.

Суть дела

Днем 8 ноября 2024 на окраине села Супонево Брянской области инспектор местного рыбнадзора обнаружил снегоболотоход CFMOTO CF500-12А. Квадроцикл был припаркован в 23 метрах от берега протекающей там реки Десны. Служащий счёл это нарушением требований «Водного кодекса» РФ. Так как транспортное средство находилось вне «специально оборудованных мест с твёрдым покрытием» в водоохранной зоне реки и менее чем в 200 метрах от уреза воды.

На этом основании владельцу транспортного средства Ивану Вихрову оформили штраф в размере 3 000 рублей по части 1 статьи 8.42 КоАП — за «использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».

Хозяин снегоболотохода не согласился с наказанием и для начала обжаловал его в отделе «Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям Федерального агентства по рыболовству Московско-Окского территориального управления». Получив там отказ, гражданин обратился с жалобой в суды и в конце концов дошел до Верховного суда.

Позиция владельца транспортного средства

По мнению Вихрова место стоянки его болотохода находилось на окраине села Супонево, а не в какой-то природной локации. Согласно его жалобе, границы водоохранной зоны Десны в этом месте на официальных кадастровых картах не обозначены.

Кроме того, знаки, обозначающие границу водоохранной зоны, в районе места стоянки транспортного средства не были установлены. То есть владелец машины не имел возможности узнать, где именно начинается запрещённая для стоянки территория.

Помимо этого, по заявлению Вихрова, инспектор рыбнадзора определил фактическое расстояние от транспорта до берега реки недопустимым образом — без использования официально поверенных средств измерения. Что ставит под сомнение сам факт нахождения его машины на дистанции от уреза воды, указанной в протоколе.

Позиция судов

Судьи Советского районного суда города Брянска, а затем Первого кассационного суда общей юрисдикции пришли к выводу, что размещение знаков, информирующих о границах водоохранных зон, производится не на всём протяжении рек, а только «в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и других местах массового пребывания граждан». Так что отсутствие специальным образом обозначенной границы водоохраной зоны там, где оставил свою машину Вихров, вполне допустимо и «не освобождало его от обязанности соблюдать установленные законом ограничения».

Другой довод Вихрова о нарушениях при «производстве соответствующих замеров расстояния … не нашел своего доказательственного подтверждения и полностью опровергается показаниями» инспектора рыбоохраны. Поэтому штраф Ивану Вихрову был оставлен в силе обоими судами и в итоге гражданин отправил жалобу в Верховный суд РФ.

Позиция Верховного суда

Верховный суд в целом согласился с выводами нижестоящих коллег, оставив наказание без изменения. Кроме того, в решении высшей судебной инстанции особо подчёркнуто следующее:

«То обстоятельство, что в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о наличии водоохранной зоны на земельном участке, где было припарковано ТС, основанием для отмены принятых по делу об административном правонарушении актов не является».

Что важно знать перед выездом на природу

«Водный кодекс РФ» запрещает не только парковать, но и даже ездить на машине в водоохранной зоне рек и ручьев — если под колёсами отсутствует твёрдое покрытие. Причём надо чётко понимать, что даже грунтовка вдоль берега реки, по которой «все всегда спокойно ездили», дорогой с твёрдым покрытием с точки зрения закона не является.

Для любого проточного водоема, включая водохранилища, пруды с плотиной и прочие подобные объекты, «Водный кодекс РФ» устанавливает водоохранную зону. Её ширина зависит от длины реки или ручья.

Если ручей имеет длину от истока до устья 10 км и менее, его водоохранная зона равна 50 метрам от берега.

Для водотока длиной 10–50 км водоохранная зона составляет 100 метров от берега.

Более крупным рекам положена 200-метровая водоохранная зона.

Для морей водоохранная зона составляет 500 метров от уреза воды.

То есть, когда вы решили устроить пикник на берегу лесного ручейка, имейте в виду: он может оказаться истоком большой реки с 200-метровой охранной зоной. И если ваша машина или мотоцикл окажется припаркованной в её пределах, то вам грозит 3 000–4 500 рублей штрафа по части 1 статьи 8.42 КоАП. А если автомобиль оформлен на юридическое лицо, то размер наказания может достигать 300 000 рублей.

Коварство ситуации ещё и в том, что далеко не везде на кадастровых картах можно заранее обнаружить границы не только водоохранных зон, но и водных объектов как таковых. Например, на актуальной кадастровой карте села Супонево, о котором упоминалось выше, вы не найдёте даже установленных границ водного объекта — протекающей тут реки Десны. Хотя Супонево, между прочим, административно граничит с городом Брянском — областным центром. Что уж говорить о более отдалённых уголках нашей страны.

Таким образом, даже поездка в летнюю жару для купания на деревенский пруд теоретически может окончиться для автовладельца штрафом. Если вы оставите машину недалеко от водоёма на дороге или на стоянке без твёрдого покрытия.

Для соблюдения буквы закона лучше оставлять транспорт не менее чем в 200 метрах от берега по прямой. Карманной рулеткой такую дистанцию не измеришь, однако можно воспользоваться, например, навигационным приложением в смартфоне.