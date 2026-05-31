Знак «Остановка запрещена»: зона действия и штраф за нарушение в 2026 году

Знак «Остановка запрещена» — один из самых строгих в системе дорожных знаков и одновременно один из самых спорных. Он запрещает остановку и стоянку транспортных средств, но имеет десятки нюансов: где он начинает и заканчивает действовать, какие таблички его дополняют, кому можно остановиться под ним без штрафа и что делать, если запрещающий знак «спрятали» за деревом. Разбираем всё по порядку — от внешнего вида до реальных судебных кейсов.

© Mariia Skovpen/iStock.com

Как выглядит знак 3.27 и чем отличается от «Стоянка запрещена»

Визуальное сравнение: крест (3.27) vs диагональ (3.28)

Знак 3.27 — это синий круг с красной каймой, перечёркнутый красным крестом на синем фоне: две диагональные красные линии, идущие крест-накрест. Именно крест из двух полос — главный визуальный признак, что под знаком нельзя ни остановиться, ни припарковаться.

Его «младший брат» — знак 3.28 «Стоянка запрещена» — выглядит почти идентично: тот же синий круг с красной каймой. Разница только в перечёркивании: 3.28 пересечён одной красной диагональной линией, идущей сверху вниз слева направо. Запомнить просто: две полосы (крест) запрещают строже, одна красная линия — мягче.

Перепутать их легко, особенно зимой или в сумерках, но цена ошибки разная. Под 3.27 запрещена любую остановку, под 3.28 — только длительная стоянка.

Остановка vs стоянка: определения и разница по ПДД

Чтобы понять, что именно нарушает водитель, нужно различать остановку или стоянку транспортных средств — это два разных термина из ПДД.

Остановка — преднамеренное прекращение движения на время до 5 минут (или дольше, если это нужно для посадки и высадки пассажиров либо погрузки и разгрузки).

— преднамеренное прекращение движения на время до 5 минут (или дольше, если это нужно для посадки и высадки пассажиров либо погрузки и разгрузки). Стоянка — преднамеренное прекращение движения на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой пассажиров или погрузкой груза.

Отсюда ключевой вывод. Знак 3.28 разрешает кратковременную остановку (высадить пассажира, выгрузить вещи), запрещая только стоянку. А вот знак 3.27 запрещает любую остановку — даже если вы притормозили на несколько секунд, не покидая салон. Это и есть полный запрет остановки.

© Рамблер

Где начинается и заканчивается действие знака

Стандартная зона: до перекрёстка, конца населённого пункта или знака 3.31

По умолчанию знак действует от места своей установки до ближайшего перекрёстка за ним. Если перекрёстка нет, в населённом пункте знак работает до знака знак 5.24.1 или 5.24.2 «Конец населённого пункта» на белом фоне, то есть до выезда из населённого пункта.

Зона действия запрещающего знака может закончиться и раньше — если установить знак 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Этот знак (белый круг с диагональными линиями) означает конец всех ограничений, введённых ранее, включая запрет остановки.

Важный нюанс: действие знака не распространяется на противоположную сторону дороги. Запрет работает только на той стороне, где стоит знак. Кроме того, действие знака не прерывается в местах примыкания второстепенных дорог и в местах выезда с прилегающих территорий — то есть проезды во дворы и въезды на прилегающие территории не «обнуляют» зону действия.

Влияние разметки 1.4 (сплошная жёлтая линия)

Запрет остановки часто дублируется разметкой. Жёлтая сплошная линия у края проезжей части — это разметка 1.4. Она наносится вдоль бордюра или по его верху красной (жёлтой) линией и фактически визуализирует зону знака на участке дороги.

Если вы видите такую разметку, это означает, что запрет действует на всём её протяжении — даже если сам знак остался далеко позади или плохо виден. Ориентироваться по разметке удобно: пока тянется одной красной (жёлтой) сплошной полосой край дороги, останавливаться нельзя.

Как работают таблички со стрелками и указанием расстояния

Зону действия уточняют таблички 8.2.2–8.2.4 со стрелкой вверх и вниз:

табличка со стрелкой вверх (8.2.2) и числом метров показывает, на каком участке дороги от знака действует запрет;

табличка со стрелкой вниз (8.2.3) означает, что в этом месте зона действия знака заканчивается;

двунаправленная стрелка (8.2.4) сообщает, что вы находитесь внутри зоны действия.

© Andrey Nikitin/iStock.com

Если под знаком висит табличка с цифрой «10 м» и стрелкой, запрет распространяется только на указанный отрезок, а дальше можно спокойно парковаться.

Таблички-уточнители: полный справочник

Один и тот же знак «Остановка запрещена» может работать совершенно по-разному в зависимости от того, какая под ним табличка.

Ограничение по времени и дням недели

Таблички 8.5.1–8.5.7 ограничивают период действия запрета. Они могут указывать дни недели (рабочие дни, выходные, конкретные дни), а также временной интервал — например, «8:00–20:00». Вне этого времени знак не работает, и остановка разрешена. Это типично для зон у рынков, школ и деловых центров, где запрет нужен только в часы пик.

Категории транспорта и табличка «кроме инвалидов»

Таблички 8.4.1–8.4.8 распространяют действие знака только на определённый вид транспорта (грузовики, прицепы, тягачи). Если под 3.27 висит силуэт грузовика, легковым автомобилям остановка не запрещена.

Особая табличка — 8.18 «Кроме инвалидов».

С ней действие знака «Остановка запрещена» не распространяется на машины, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид» и которые перевозят людей с инвалидностью. Остальным водителям остановка по-прежнему запрещена.

Табличка «Работает эвакуатор»: что меняется на практике

Табличка 8.24 «Работает эвакуатор» (силуэт эвакуатора с машиной) сообщает, что в зоне действия знака применяется задержание транспортного средства. Если под знаком есть табличка «Работает эвакуатор», нарушителя ждёт не только штраф, но и принудительная эвакуация автомобиля на спецстоянку.

На практике эта табличка — сигнал максимальной строгости: даже короткая отлучка может закончиться тем, что машины на месте уже не окажется. Юридически основанием для эвакуации служит ст. 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства».

Штрафы за нарушение: актуальные суммы и фиксация

© Максим Блинов/РИА Новости

Базовые ставки по регионам и повышенные для Москвы и Санкт-Петербурга

Ответственность установлена ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Базовое наказание за остановку или стоянку в зоне действия знака (ч. 1) — предупреждение или штраф 500 ₽ в большинстве регионов России.

В Москве и Санкт-Петербурге как в городах федерального значения суммы выше: за то же нарушение (ч. 5 ст. 12.19) — 2500 ₽. Если автомобиль создал препятствия для движения других транспортных средств, штраф вырастает до 2000 ₽ в регионах (ч. 4) и до 3000 ₽ в Москве и Санкт-Петербурге (ч. 6). А остановка на месте для инвалидов без права на это карается отдельно — 5000 ₽ (ч. 2).

К сумме штрафа почти всегда добавляется стоимость эвакуации и хранения автомобиля на спецстоянке — это отдельные расходы, которые в крупных городах нередко превышают сам штраф.

Как фиксируют нарушение: инспектор, камера, эвакуация

Нарушение фиксируют тремя способами:

Лично сотрудником. Протокол оформляется при участии инспектора ГИБДД, который вправе вызвать эвакуатор, если машина мешает движению. Автоматической камерой. Штраф, выписанный камерой фотовидеофиксации (в том числе мобильными комплексами «Дозор» и «Паркон»), приходит по почте на собственника автомобиля. Эвакуацией. При наличии таблички 8.24 или создании помех машину увозят на штрафстоянку.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней с момента получения его копии — это право закреплено в КоАП. Если знак был не виден или установлен с нарушениями, шанс отменить штраф вполне реальный.

Когда можно остановиться под знаком 3.27

Экстренная остановка и вынужденные случаи

Закон различает намеренную и вынужденную остановку. Если двигатель заглох, спустило колесо, водителю стало плохо или возникла угроза ДТП — это вынужденная остановка, и она не считается нарушением.

Главное — включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Запрет остановки в таких ситуациях не применяется, потому что прекращение движения произошло не по воле водителя.

Исключения для маршрутного транспорта, такси и служебных авто

Действие знака «Остановка запрещена» не распространяется на маршрутные транспортные средства и легковые такси в местах, обозначенных как остановочные пункты или стоянки такси (разметка и знаки 5.16–5.18). Автобус вправе высадить пассажиров на своей остановке, а такси — встать на отведённой стоянке.

Отдельная категория — оперативные службы (скорая, полиция, пожарные, аварийные бригады) с включёнными проблесковыми маячками при выполнении служебного задания. На них запрет также не действует.

© Ridofranz/iStock.com

Спорные ситуации: разбор реальных кейсов

Выезд с прилегающей территории: позиция судов

Самый частый спор: водитель выехал со двора и припарковался, не заметив знак, который остался где-то позади. По букве ПДД действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих территорий — формально водитель в зоне запрета.

Однако ГОСТ Р 52289 рекомендует дублировать знак после выездов с прилегающих территорий, «признаки которых могут неоднозначно распознаваться водителями». Если дублирующего знака нет и доказать, что водитель физически не мог его увидеть, суды нередко встают на сторону автомобилиста и отменяют штраф.

Конституционный Суд в определении № 1758-О при этом подтвердил: сам знак законен, а зона его действия охватывает ту сторону дороги и все её элементы, на которой он установлен, но не на прилегающей территории.

«Остановился на 3 минуты» — нарушение или нет?

Под знаком 3.28 «Стоянка запрещена» три минуты — это законная остановка. А вот под знаком 3.27 знак действует на любую остановку: даже 30 секунд с работающим двигателем формально образуют состав нарушения. Исключение — посадка и высадка пассажиров, но и здесь инспектор может расценить задержку как нарушение, если высадка затянулась без объективных причин. Поэтому «я только на минуту» под 3.27 не работает как оправдание.

Чек-лист: 5 правил, чтобы не получить штраф за остановку

Считайте полосы. Крест из двух линий (3.27) — нельзя вообще ничего; одна диагональ (3.28) — короткая остановка допустима.

Крест из двух линий (3.27) — нельзя вообще ничего; одна диагональ (3.28) — короткая остановка допустима. Читайте таблички. Стрелки, время действия, «кроме инвалидов» и «Работает эвакуатор» полностью меняют правила игры.

Стрелки, время действия, «кроме инвалидов» и «Работает эвакуатор» полностью меняют правила игры. Помните о зоне действия. Знак работает до перекрёстка, знака 3.31 или конца населённого пункта — и не отменяется выездами из дворов.

Знак работает до перекрёстка, знака 3.31 или конца населённого пункта — и не отменяется выездами из дворов. Ориентируйтесь на разметку. Сплошная жёлтая линия у края дороги дублирует запрет, даже если знак скрыт.

Сплошная жёлтая линия у края дороги дублирует запрет, даже если знак скрыт. Фиксируйте нарушения установки. Если знак не виден или стоит вопреки ГОСТу — фотографируйте и обжалуйте постановление в течение 10 дней.

Знак 3.27 не прощает невнимательности, но и не оставляет водителя беззащитным: зная зону действия, таблички и собственные права, штрафа почти всегда можно избежать.