Верховный суд разрешил лишать прав выпивших самокатчиков

Владельцам электросамокатов, скутеров, моноколёс и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) стоит иметь в виду: поездка в нетрезвом виде даже на столь «несерьёзном» транспорте может неожиданно завершиться не только крупным штрафом, но и лишением водительского удостоверения. Об этом своим очередным решением напомнил Верховный суд.

Эта история случилась почти год назад. Поездка жителя Нижнекамска Дамира Дусманова на собственном электросамокате ночью 14 июля 2025 года была прервана нарядом ДПС в районе дома 49 по улице Корабельной.

Патрульные заметили гражданина, двигающегося по проезжей части, и решили «познакомиться» поближе с его двухколёсной техникой. Работники ГАИ изначально намеревались лишь выяснить, какова мощность электросамоката и требуются ли для управления им права соответствующей категории.

Дусманова остановили, мощность, указанную на раме его IKING1 Х7 PRO, выяснили. Однако в процессе общения патрульные почувствовали отчётливый запах алкоголя. Дусманова оперативно «продули» на полицейском алкотестере с привлечением пары понятых. Прибор показал наличие 0,537 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе при допустимом значении 0,16 мг/л.

Самокатчика оформили как нетрезвого водителя и дело отправилось в суд. 21 августа 2025 года мировой судья судебного участка № 2 по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан лишил владельца скутера прав на полтора года со штрафом в 45 000 рублей — в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП за «управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения». Дамир Дусманов не согласился и приступил к обжалованию наказания в вышестоящих судах.

Позиция водителя

По утверждению Дусманова, электросамокат не является транспортным средством. Следовательно, лишать его водительского удостоверения за управление скутером в состоянии алкогольного опьянения нельзя.

Кроме того, в обжаловании утверждалось, что в момент ночной встречи с экипажем ДПС владелец скутера не был пьян, поскольку не было освидетельствования в медицинском учреждении.

Позиция судов

Дусманова Дамира Рустамовича освидетельствовали на предмет алкогольного опьянения в присутствии двух понятых. Причём «с результатами освидетельствования он согласился, о чём собственноручно указал в соответствующей графе акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и удостоверил подписью».

Электродвигатель скутера, которым управлял гражданин Дусманов, (IKING1 Х7 PRO) имеет паспортную мощность 3 000W (3 кВт). Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, транспортным средством считается «механическое ТС, имеющее … электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт». Следовательно, Дусманов в состоянии опьянения управлял полноценным транспортным средством.

С вышеприведёнными аргументами Дамир Дусманов прошёл всю цепочку судебного обжалования, включая Нижнекамский горсуд Республики Татарстан и Шестой кассационный суд общей юрисдикции. И везде его жалобу оставляли без удовлетворения.

Позиция Верховного суда

Верховный суд Российской Федерации, вслед за ними, согласился с позицией мирового судьи и по поводу квалификации скутера как транспортного средства, и с доказанностью факта опьянения его владельца. Таким образом, лишение прав и штраф для Дусманова остались в силе.

