Как правильно общаться с ДПС: что можно делать, а чего нельзя

Мало кого из водителей радует общение с сотрудником дорожной полиции. Но это — неотъемлемая часть повседневной жизни автомобилиста. Рассказываем, как взаимодействовать с остановившими вас сотрудниками ДПС, чтобы встреча завершилась максимально быстро и без негатива.

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Ведём себя корректно и не нервничаем

Некоторые водители воспринимают призывный взмах полосатого жезла инспектора почти как личное оскорбление. Это неправильный подход, который порой приводит к конфликтам с ДПС буквально на пустом месте. Имейте в виду: остановка очередного автомобиля и проверка документов для патрульного ГИБДД — рутина.

Относитесь к тому, что вас остановили, так же буднично, как сам инспектор — как к скучной, но неизбежной процедуре. Опытный полицейский моментально считывает подобный настрой водителя. Психологический «синхрон» такого рода обычно снимает повышенную подозрительность со стороны стража порядка, позволяя избежать каких-то дополнительных проверок.

Не стоит выходить из-за руля

Когда вас остановил сотрудник ДПС, не нужно выходить из машины и идти к нему навстречу с документами. Достаточно открыть окно и приготовить их для проверки. Патрульный сам подойдёт, представится (это он обязан сделать) и попросит предъявить права, регистрационные документы на машину и бумажный полис ОСАГО.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Заметим, что с распространением электронного ОСАГО многие инспекторы перестали спрашивать бумажный экземпляр страхового полиса. Однако действующая редакция ПДД требует от водителя возить его с собой. Так что рекомендуем заранее обзавестись бумажной распечаткой этого документа для особо въедливых инспекторов.

Не умничаем не по делу

Не стоит пытаться демонстрировать свою юридическую подкованность, требуя от инспектора назвать причину остановки. Это как минимум не умно. Поскольку пункт 63 «Административного регламента» ГИБДД среди прочих причин для остановки транспортного средства прямо указывает и простую «проверку документов» тоже.

Кроме того, подобное поведение водителей с ходу запускает диалог с полицейским по конфронтационному сценарию, который в итоге может лишь увеличить время общения с патрульным. Причем иной раз — значительно. Поскольку опытный офицер всегда найдёт способ отнять у водителя лишнее время на совершенно законных основаниях.

Права и СТС передаём в руки инспектора

Некоторые автомобилисты испытывают настолько сильное недоверие к сотрудникам ГИБДД, что отказываются передавать в руки остановившему их патрульному своё водительское удостоверение и СТС машины. Мол, а вдруг он их мне потом не отдаст.

Однако имейте в виду: подобное поведение считается «невыполнением законного требования сотрудника полиции». За него по статье 19.3 КоАП можно получить штраф от 2 000 до 4 000 рублей или 15 суток ареста.

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Смартфон полицейского — тоже камера для видеофиксации

Если у работника ДПС нет нательного видеорегистратора, он имеет полное право снимать все процессуальные действия с вашим участием на свой личный смартфон. Протестовать против такой съёмки бессмысленно: в любом суде подобное видео принимается в качестве доказательства наряду с роликами со штатных нательных камер.

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Снимать «гаишника» на видео можно

Бывают ситуации, когда ваше общение с сотрудником следует зафиксировать на видео. Например, когда вы считаете, что он поступает вразрез с нормами права. Ничего не бойтесь и снимайте происходящее на свой смартфон, чтобы потом пожаловаться на поведение офицера ДПС. Вы полностью вправе осуществлять такого рода съёмку, что бы по этому поводу ни утверждал сам полицейский. Он в данном случае не рядовой гражданин, который может не дать согласия на видеосъёмку, а должностное лицо при исполнении, чьи действия можно и нужно фиксировать с помощью видео.

Не вступаем в бесполезные споры

Если остановивший вас работник ГАИ вменяет вам какое-то нарушение ПДД, не надо нервничать. Достаточно спокойно и уверенно потребовать (желательно — с видеофиксацией) от него разъяснений: в чём именно заключается ваше правонарушение со ссылками на конкретные нормы права. Инспектор ДПС обязан это сделать. Даже если он явно неправ, спорить с ним на месте, как правило, бесполезно. Практика такова, что «сбить с избранного курса» уже принявшего какое-то решение патрульного ГИБДД в полевых условиях сложно и не стоит затраченных усилий. Лучше приберечь свои аргументы для последующего обжалования.

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Несправедливое наказание можно обжаловать

Обжаловать действия и решения дорожного полицейского можно через начальника местной ГИБДД или в суде. Одних ваших слов, скорее всего, будет недостаточно. Поскольку с точки зрения закона показания инспектора столь же достоверны, как, например, видеозапись. Фемида априори считает его лицом незаинтересованным и беспристрастным: что увидел — то и зафиксировал в протоколе. Не зря же формулировка «нет оснований не доверять инспектору ДПС» является стандартной для судебных решений по административным делам. Именно поэтому все спорные ситуации с патрулём ГАИ следует фиксировать на видео. Оно пригодится для поддержки вашей позиции при обжаловании.

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Различаем осмотр и досмотр

Сотрудники ГАИ имеют право провести осмотр вашего автомобиля — это законно. Но помните: при этом он не должен даже касаться машины и ваших вещей в салоне. Попросит открыть багажник — пойдите ему навстречу. Пусть заглянет туда — но только «бесконтактно». Когда инспектор пытается, например, самостоятельно открыть бардачок, покопаться в вещах в багажном отсеке или сделать ещё что-то в такое — подобные действия квалифицируются уже как досмотр. В ходе него обязательно составление протокола и присутствие минимум двух понятых либо ведение видеофиксации процесса. Включите видеокамеру на своем смартфоне и напомните полицейскому о требуемых законом условиях проведения досмотра. Фиксация на видео в большинстве случаев возвращает поведение инспектора в установленное законом русло.

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Работаем с протоколом

Если дело всё же дошло до составления протокола по факту нарушения ПДД, то, когда получите документ на подпись, обязательно изложите в нём все аргументы в пользу своей невиновности, ходатайства (например, о вызове на место вашего адвоката), а также факты процессуальных нарушений, допущенных сотрудником ГИБДД (в случае, если они имели место). Такое развитие событий, вероятно, не обрадует полицейского. Но это совершенно неважно: всё, что вы укажете в протоколе, будет фигурировать в деле об обжаловании нарушения — если вы решите этим заняться. Кроме того, обязательно требуйте копию протокола. Полицейский обязан её вам выдать. Копия протокола у вас на руках гарантирует, что в него потом никто не впишет задним числом ничего «лишнего».

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