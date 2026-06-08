Верховный суд напомнил водителям важное правило общения с ГАИ

Простая проверка водительских документов может обернуться «посадкой» на 15 суток. В этом убедилась автовладелица, отказавшаяся выполнить элементарную просьбу сотрудника ДПС.

История, дошедшая в итоге до Верховного cуда, началась 5 апреля 2025 года в Дмитровограде Ульяновской области, когда около восьми утра Людмилу Леонтьеву, управлявшую ВАЗ 111730 «Калина», остановил наряд ДПС. Согласно рапорту инспектора ГИБДД Афанасьева А. А., гражданка «отказалась предоставить документы на право управления транспортным средством, свидетельство о регистрации транспортного средства».

Такое поведение автовладелицы было расценено как «воспрепятствование составлению протокола об административном правонарушении». Что в итоге суд квалифицировал как «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». За такое поведение часть 1 статьи 19.3 КоАП грозит наказание от штрафа в 2 000–4 000 рублей до ареста на срок до 15 суток.

© Belkin Alexey/Global Look Press

Любопытный момент: полицейский потребовал у девушки права, чтобы оформить на неё протокол за езду с просроченным ВУ (часть 1 статьи 12.7 КоАП — штраф 5 000–15 000 рублей). Как оказалось, срок действия её прав истёк за пару недель до описываемых событий. Причём этот факт полицейский установил, глядя на ВУ, которое девушка показывала ему из своих рук!

В итоге 7 апреля Димитровградский городской суд рассмотрел дело Людмилы Леонтьевой и оштрафовал её на 2 000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП.

Наказание было назначено минимально возможное. Поскольку судья учёл, что «Леонтьева Л. Н. вину признала, раскаялась. Пояснила, что опаздывала на работу. В связи с чем просто показала запрашиваемые документы, но в руки инспектору не передавала. Осознаёт ошибочность своих действий».

А потом автомобилистка пошла обжаловать это решение в вышестоящие инстанции.

Позиция водителя

Водитель утверждала, что:

сотрудники ДПС при оформлении протокола не разъяснили ей её права;

суд отказался вызвать на заседание и допросить в качестве свидетелей сотрудников ДПС и ещё двух граждан — видимо, пассажиров леонтьевской «Калины»;

суд не выяснил, являлись ли требования сотрудника полиции законными и какое именно требование не было выполнено автомобилисткой.

На основании этих аргументов Леонтьева требовала отменить решение суда первой инстанции о штрафе.

Позиция судов

© E. O./Shutterstock.com

В ходе заседаний вышестоящих инстанций и их решений было выявлено, что права Леонтьевой были ей разъяснены — исходя из содержания протокола. Дело в том, что на стандартном бланке протокола обязательно присутствует строчка, где говорится, что нарушителю его права разъяснены. И когда гражданин подписывает протокол, он тем самым подтверждает и факт разъяснения ему его законных прав.

Кроме того, вызывать свидетелей на судебные заседания необходимости не было. Поскольку «имеющаяся совокупность доказательств достаточна для вынесения постановления по делу».

Помимо этого, выяснять законность требования сотрудника полиции суды (и Димитровградский городской, и Шестой кассационный суд общей юрисдикции) не стали, просто «отклонив» это пункт требований водительницы.

Позиция Верховного суда

Высшая судебная инстанция в целом согласилась с нижестоящими коллегами. Причём в решении ВС отдельно отмечено:

«Не имеется оснований полагать, что требование сотрудника полиции было незаконно. Было установлено, что Леонтьевой Л. Н. не было выполнено требование сотрудника полиции о передаче документов — ВУ и СТС».

В итоге штраф в размере 2 000 рублей для Людмилы Леонтьевой остался в силе.

Главное

Среди водителей существует миф, что при проверке документов сотрудником ГИБДД достаточно их ему «предъявить». То есть показать на расстоянии, не передавая в руки стражу порядка.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

На самом же деле пункт 2.1.1 ПДД чётко и однозначно говорит, что «водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа — и на прицеп». Именно «передавать», а не показывать из своих рук.

Героиня нашего материала, судя по всему, не удосужилась прочитать пункт 2.1.1 правил. Зато теперь она знает, что там написано на самом деле: 2 000 рублей — не самая большая плата за науку. Ведь дело могло окончиться для неё куда неприятней.

Помимо 15 суток ареста, в статье о «невыполнении законного требования» предусматривается наказание ещё и в виде обязательных исправительных работ на 40–120 часов, то есть 5–15 дней (с учётом 8-часового рабочего дня).