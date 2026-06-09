«Обоюдка»: кому и сколько заплатит страховая после ДТП по вине обоих водителей

В разговоре автомобилистов слово «обоюдка» несёт в себе привкус катастрофы. Многие убеждены: если виноваты оба, значит, выплат от страховой не получит никто. Это заблуждение дорого обходится водителям, которые после аварии просто не подают заявление в страховую, считая его бесполезным.

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Между тем закон устроен иначе: при обоюдной вине в ДТП право на страховое возмещение по ОСАГО сохраняется у каждого участника. Разобраться в том, как именно работает этот механизм, важно ещё до того, как подобное случится на практике.

Чего нет в законе, но есть в жизни

Ни федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ни Правила дорожного движения не содержат понятия «обоюдная вина». В юридическом смысле этот термин — народное упрощение ситуации, когда оба водителя нарушили ПДД и оба нарушения оказались причинно связаны с аварией. Последнее обстоятельство принципиально: Верховный суд неоднократно указывал, что сам по себе факт административного протокола не означает гражданской ответственности за причинённый ущерб.

Показательный пример. Один водитель проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль. Второй водитель в момент удара не был пристёгнут. Оба получат протоколы от инспектора ГИБДД. Но «обоюдки» в страховом смысле здесь нет: непристёгнутый ремень не имеет никакой причинно-следственной связи с повреждениями кузова.

Другое дело, если первый водитель не уступил дорогу там, где обязан был уступить, а второй при этом двигался с явным превышением скорости, из-за чего не смог остановиться и выехал на встречную полосу. Вот тут оба нарушения вместе привели к столкновению — это уже настоящая «обоюдка» и для ГИБДД, и для страховщиков.

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Механизм выплат: что говорит закон

Порядок страхового возмещения при обоюдной вине определяет пункт 22 статьи 12 Федерального закона № 40-ФЗ «Об ОСАГО». Норма лаконична: если все участники ДТП признаны ответственными за причинённый вред, страховщики осуществляют возмещение с учётом установленной судом степени вины каждого.

Ключевая оговорка — «установленной судом». Пока суд не вынес решение и не распределил доли вины в процентах, страховые компании вправе применить и, как правило, применяют следующий принцип, закреплённый в том же пункте: если степень вины участников не установлена, страховщики несут обязанность по возмещению вреда в равных долях. На практике это означает, что каждый водитель получит компенсацию в размере ровно 50% от суммы причинённого его автомобилю ущерба.

Важно понять: речь идёт о 50% от собственных убытков каждого, а не о 50% от общей суммы потерь. Если машина Ивана пострадала на 200 000 рублей, а машина Петра — на 80 000 рублей, то Иван при прочих равных получит 100 000 рублей от страховой Петра, а Пётр — 40 000 рублей от страховой Ивана. При этом лимит ответственности по ОСАГО за вред имуществу составляет 400 000 рублей, так что в большинстве среднестатистических аварий его хватает с запасом.

Куда обращаться при ДТП с обоюдной виной

При «обоюдке» прямое урегулирование убытков — когда водитель идёт к своему страховщику — не применяется. Прямое урегулирование возможно только тогда, когда виновник аварии один и чётко определён. В случае обоюдной вины каждый водитель обращается за возмещением в страховую компанию другого участника ДТП — то есть в компанию того, кто виноват перед ним.

Порядок действий сразу после аварии при «обоюдке» ничем не отличается от стандартного: остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак, зафиксировать повреждения на фото и видео, записать данные свидетелей. Оформлять европротокол допускается, если участников двое, пострадавших людей нет, а сумма ущерба не превышает 100 000 рублей — или 400 000 рублей при использовании приложений «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО».

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Когда страховая платит меньше половины — или не платит вовсе

Формула «50 на 50» — это позиция страховщика по умолчанию, а не гарантированный итог. Страховая компания нередко занимает выжидательную позицию: нет судебного решения о степени вины — значит, равные доли, и не больше. Это законно, но не окончательно.

Если водитель убеждён, что его вина в аварии значительно меньше, чем вина другого участника — или вовсе отсутствует, — он вправе оспорить «обоюдку» в суде. Суд исследует материалы дела заново: протоколы ГИБДД, схему ДТП, показания свидетелей, данные видеорегистраторов, экспертные заключения. Документы из Госавтоинспекции не имеют заранее установленной силы — суд оценивает их в совокупности с остальными доказательствами и может проигнорировать протокол, если другие обстоятельства ему противоречат.

По итогам разбирательства суд устанавливает степень вины каждого участника в процентах — например, 70% и 30%, — и на основании этого соотношения пересчитываются выплаты. Страховщики обязаны исполнить решение суда. Верховный суд в обзоре практики за май 2024 года дополнительно разъяснил порядок расчёта при взыскании разницы между фактическим ущербом и полученным страховым возмещением: сначала определяется общая сумма, подлежащая возмещению с учётом доли вины ответчика, и лишь затем из неё вычитается уже выплаченное страховое возмещение.

Если у одного из участников нет полиса

Ситуация усложняется, когда один из виновников ДТП не имеет действующего полиса ОСАГО. Страховое возмещение за него выплатить некому — страховщика попросту нет. В этом случае пострадавший водитель вправе взыскать причитающуюся ему часть компенсации непосредственно с виновника через суд.

Важно: Верховный суд подчеркнул, что само по себе отсутствие полиса ОСАГО у участника ДТП не может считаться нарушением ПДД, повлёкшим аварию, и не является основанием для признания вины в ДТП обоюдной — это разные правовые плоскости.

Российский союз автостраховщиков (РСА) компенсирует ущерб только в случае вреда жизни или здоровью — выплата за повреждённое имущество в его функции не входит.

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Практический итог

«Обоюдка» — это не тупик, а лишь более сложный страховой случай. Каждый из участников ДТП, признанных виновными, является одновременно и потерпевшим в отношении другого водителя.

Именно в этом качестве — потерпевшего — он имеет право на возмещение ущерба по ОСАГО. Базовая выплата составит половину от суммы его собственных потерь; итоговая цифра может быть пересмотрена судом в большую или меньшую сторону в зависимости от установленной доли вины.

Подавать заявление в страховую стоит в любом случае — молчание гарантированно оставляет водителя ни с чем, тогда как закон даёт ему реальный инструмент для частичного возмещения убытков.