Верховный суд не позволил водителю «переждать» лишение прав

Много лет назад суд лишил автовладельца ВУ, однако тот продолжал пользоваться недействующими правами. Верховный суд поставил точку в споре об истекшем сроке давности наказания.

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История, ставшая предметом рассмотрения Верховного суда, началась осенью аж 2013 года. Тогда мировой судья судебного участка № 74 Санкт-Петербурга приговорил водителя Кириллова С. А. к штрафу в 30 000 рублей и лишению прав на полтора года за управление машиной в пьяном виде по части 1 статьи 12.8 КоАП. Постановление вступило в силу 16 декабря 2013 года.

Кириллов попытался отменить приговор в Колпинском райсуде Санкт-Петербурга — но безуспешно. Жаловаться выше по судебной лестнице он тогда не пошёл, а просто не сдал свои права и, надо полагать, продолжал ими пользоваться.

Прошло более 10 лет. И 1 августа 2024 года Кириллов обратился в тот же судебный участок № 74 Санкт-Петербурга с ходатайством о прекращении исполнения того самого постановления о лишении его прав. Получив отказ, автомобилист решил на этот раз не сдаваться и в конце концов дошёл со своей жалобой до Верховного суда.

Позиция водителя

Своё требование отменить лишение прав Кириллов обосновал положением статьи 31.9 КоАП. Её часть 1 гласит: административное наказание не подлежит исполнению, если его не применили в течение двух лет со дня вступления в законную силу соответствующего постановления. С декабря 2013 прошло даже не два, а более 10 лет. Следовательно, решение суда о лишении Кириллова прав следует отменить.

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Позиция судов

Часть 1 статьи 32.6 КоАП устанавливает, что лишение прав осуществляется путём изъятия водительского удостоверения у гражданина.

Статья 32.7 КоАП говорит, что течение срока лишения прав начинается со дня вступления в законную силу соответствующего постановления. И гражданин обязан в течение трёх рабочих дней после этого сдать своё водительское удостоверение в уполномоченный орган ГИБДД.

В случае уклонения от сдачи ВУ срок лишения прав прерывается. И вновь начинается со дня фактической сдачи документа.

Поскольку Кириллов свои права не сдал, срок его лишения ВУ так и не начал течь до сих пор.

Позиция Верховного суда

Изучив материалы дела, ВС установил, что Кириллов С. А. «водительское удостоверение не сдал, с заявлением о его утрате не обращался».

Кроме того, его обращение в 2013 году в вышестоящий (районный) суд для обжалования лишения ВУ доказывает, что водитель «достоверно знал о назначении ему наказания в виде лишения прав управления ТС и осознано уклонялся от исполнения постановления мирового судьи судебного участка № 74 Санкт-Петербурга от 13 ноября 2013 года».

На этом основании ВС отказался удовлетворить жалобу автомобилиста и оставил лишение прав от 2013 года в силе.

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Главное

Герой вышеизложенной истории, скорее всего, не сдал свои права после суда, а продолжил ездить с фактически недействующим удостоверением. Ведь сотрудники ДПС на дорогах при проверке водительских документов крайне редко проверяют по ведомственным базам данных, лишён конкретный автомобилист прав или нет.

Если гражданин не нарушает ПДД, документы на машину в порядке и срок действия ВУ не истёк, подобные встречи с полицией, как правило, завершаются пожеланием «счастливого пути» со стороны правоохранителей.

Но у ВУ есть срок действия — 10 лет. Езда с просроченными правами приравнивается к управлению ТС вообще без прав. У гражданина Кириллова, судя по всему, случилась именно такая неприятность: истёк срок действия ВУ. Чтобы продолжать рулить и дальше, требовалось их заменить — официально в ГИБДД.

Однако автомобилист прекрасно понимал, что обращение в отделение ГАИ немедленно приведёт к изъятию ВУ на 1,5 года — в соответствии с решением суда 10-летней давности. Вот он и попытался отменить то постановление. Не удалось.

Вывод: если тебя лишили прав, не сдавать их в ГИБДД бессмысленно. Всё равно срок лишения начнёт отсчитываться с даты, когда ты официально передашь свое ВУ полиции. Рано или поздно стать пешеходом по решению суда придётся. Пусть даже и через 10 лет.