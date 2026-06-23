ГИБДД назвала неожиданные причины тяжёлых аварий

Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД МВД) выпустил свой ежегодный обзор дорожно-транспортной аварийности. Мы выудили из полицейской статистики ДТП за 2025 год несколько важных фактов, о которых стоит знать каждому водителю.

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Общее количество ДТП в стране с погибшими и раненными продолжает снижаться. За 2025 год произошло 128 793 таких аварий, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Причем автопарк страны при этом вырос на 1,5% (до 64,07 млн единиц) — хотя и преимущественно за счет грузовиков. Так что меры по повышению безопасности на дорогах работают.

По оценке специалистов ведомства, по-прежнему наибольший риск попасть в аварию – на территории населенного пункта. В 2025 году в городах и селах было зарегистрировано более трех четвертей (77,4%, или 99 735) ДТП с пострадавшими. Однако на загородных магистралях гораздо выше вероятность погибнуть: на эти дороги приходится 52,9% умерших в результате дорожных инцидентов.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими приходится на столицы субъектов РФ и города федерального значения — 54 019. На сельские населенные пункты приходится почти в 2,5 раза меньше происшествий — 18 034. Но при этом в селах в авариях гибнет намного больше людей, чем в столицах – 2 505 против 2 114 человек за минувший год. И «деревенская» аварийность с пострадавшими продолжает расти на фоне снижения числа дорожных инцидентов в больших городах.

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По статистике ГИБДД всплески аварий, вызванных выездом на «встречку», приходятся на декабрь-январь и в период с июня по сентябрь. Причем максимальная частота встречных столкновений фиксируется в условиях, цитируем, «заснеженности проезжей части или при наличии на ней снежного наката, когда указанные условия препятствуют различимости горизонтальной дорожной разметки».

Максимальное количество ДТП из-за выезда на встречную полосу (31%) зарегистрировано в местах, обработанных противогололедными материалами. На втором месте (с долей 25%) происшествия такого типа на сухом покрытии. На третьем (19%) – на влажном асфальте. Так что на дорогах с реагентами надо быть вдвойне бдительным!

Большинство ДТП на «встречке» (63,9%, или 6 316 случаев) регистрировалось в местах, где выезд на неё разрешен. Причем подавляющее большинство таких аварий (80,9%, или 7 996 эпизодов) происходят на прямых и ровных участках дорог. На них приходится наибольшая доля погибших во встречных столкновения — 82,7% (2 739 человек).

В 2025 году более пятой части (20,4%, или 26 259) всех ДТП было связано с нарушением скоростного режима движения. Причем из-за превышения установленной скорости как такового случилось лишь 8,9% таких аварий. Причиной остальных 91,1% ДТП стало «несоответствие скорости конкретным условиям движения».

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НЦ БДД отмечает, что тяжесть последствий ДТП увеличивается параллельно с увеличением возраста водителей. Хуже всего заканчиваются аварии, совершенные водителями в возрасте 70 лет и старше. У водителей старше 65 лет отмечается повышенный «коэффициент виновности» — 68,2%. То есть они виноваты практически в 7 из 10 ДТП с их участием.

Кроме того, наибольшее количество (46,4%, или 52 016) ДТП с пострадавшими совершено водителями со стажем управления машиной 20 лет и более. Аналитики ГИБДД предполагают, что это связано большой долей таких автовладельцев среди участников дорожного движения.

В 2025 году зарегистрировано 3 275 (-26% к году 2024) ДТП с участием СИМ. В них погибли 68 (+25,9%) и были ранены 3 389 (-26,2%) человек. В подавляющем большинстве таких случаев (95,7%, или 3 135) участники инцидентов передвигались на электросамокатах. На эти происшествия пришлись практически все смертельные случаи (95,6%, или 65). В 51% подобных аварий СИМ принадлежали физлицам. В 43,9% происшествий участвовали СИМ кикшеринговых компаний.

В 2025 году отмечено снижение на 4,1% (до 13 370) количества ДТП с участием нетрезвых и отказавшихся от медосвидетельствования водителей. В 9 из 10 аварий они оказывались виновниками.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

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