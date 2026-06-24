Верховный суд напомнил водителям важное правило медосвидетельствования

Отказ от медосвидетельствования на опьянение остаётся одним из самых тяжких нарушений. Однако на практике водители нередко пытаются оспорить такие дела, ссылаясь на ошибки врачей или нарушения процедуры. Герой нашего рассказа формально не отказывался от проверки на опьянение, а лишь просил заменить анализ мочи забором крови. Однако судебные инстанции оценили подобный аргумент водителя как отказ от освидетельствования и лишили его прав. В итоге дело дошло до Верховного суда.

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Обстоятельства остановки и проверки водителя

События, ставшие предметом разбирательства Верховного суда, произошли 17 июля 2024 года в Ставрополе. По данным материалов дела, около 16 часов 30 минут сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Infiniti QX50, которым управлял Артур Погосян. Поводом для проверки послужило поведение водителя, которое инспектор расценил как «не соответствующее обстановке и дающее основания предполагать возможное состояние опьянения».

Водителю было предложено пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Погосян проследовал в медицинское учреждение. В ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер» Ставропольского края началась стандартная процедура. Именно на этом этапе, как следует из материалов дела, и возник спор, который впоследствии стал ключевым для квалификации действий водителя.

Согласно акту медицинского освидетельствования, Погосян заявил, что не может сдать мочу по состоянию здоровья, и потребовал заменить биоматериал на забор крови. Медицинский работник расценил это как отказ от прохождения процедуры и сделал заключение о том, что водитель уклонился от медицинского освидетельствования. Именно этот акт лёг в основу привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

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Решение мирового судьи и наказание

16 августа 2024 года мировой судья судебного участка № 6 Промышленного района города Ставрополя рассмотрел материалы дела и признал Артура Погосяна виновным в совершении административного правонарушения.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. Это решение впоследствии было рассмотрено судами вышестоящих инстанций и оставлено без изменений.

Позиция водителя: спор о биоматериале

Водитель и его защитник не согласились с таким выводом и обжаловали судебные акты, настаивая на отсутствии фактического отказа от прохождения освидетельствования.

Основной довод защиты заключался в том, что Погосян не отказывался от медицинского освидетельствования как такового. По версии заявителя, он был готов пройти процедуру, однако столкнулся с невозможностью сдачи мочи и предложил альтернативу в виде забора крови.

Защита ссылалась на нормы регулирования порядка медицинского освидетельствования, согласно которым в ряде случаев действительно допускается использование крови вместо мочи. Из этого делался вывод, что медицинские работники должны были перейти к альтернативному способу исследования, а не фиксировать отказ.

Однако суды всех инстанций не приняли эти доводы, указав на отсутствие объективных медицинских оснований для изменения установленного порядка проведения процедуры.

Правовой порядок проведения процедуры медосвидетельствования

При рассмотрении дела Верховный суд отдельно обратился к нормативному регулированию процедуры медицинского освидетельствования.

Законодательство предусматривает возможность использования различных биологических материалов, однако ключевым условием является наличие объективных причин. Речь идёт о случаях, когда у лица имеются заболевания, состояния, представляющие угрозу жизни, либо физиологическая невозможность предоставить требуемый материал.

Иными словами, замена мочи на кровь не осуществляется по инициативе водителя. Такое решение принимается исключительно при наличии подтверждённых медицинских оснований, которые должны быть зафиксированы специалистом.

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Оценка действий водителя и позиция врача

Существенное значение для дела имело заключение врача психиатра-нарколога, проводившего освидетельствование. Согласно его объяснениям, после проведения исследования выдыхаемого воздуха Погосян заявил о невозможности сдачи мочи и потребовал забор крови. При этом медицинский работник не установил каких-либо объективных причин, препятствующих прохождению стандартной процедуры. Им не было выявлено заболеваний или состояний, которые могли бы оправдать замену биоматериала. Также отсутствовали данные, подтверждающие физиологическую невозможность сдачи мочи.

На этом основании врач пришёл к выводу, что действия водителя следует расценивать как уклонение от медицинского освидетельствования, что и было отражено в официальном акте. Суды признали эти выводы достоверными и положили их в основу своих решений.

Позиция Верховного суда

Верховный суд, изучив материалы дела, согласился с выводами нижестоящих инстанций и указал, что оснований для отмены прежних решений нет. Суд также напомнил, что отказ от медицинского освидетельствования может выражаться не только в прямой форме. Он может проявляться в действиях или бездействии, которые фактически препятствуют проведению процедуры либо отдельных её этапов.

В этом случае, по мнению Верховного суда, поведение водителя соответствовало именно такому сценарию, поскольку он отказался от предусмотренного порядка сдачи биологического материала без подтверждённых медицинских оснований.

В решении ВС также отмечается, что в материалах дела имеется достаточная совокупность доказательств: протоколы сотрудников ГИБДД, акт медицинского освидетельствования, направление на процедуру, объяснения врача, а также иные документы, оценённые судами с точки зрения допустимости и достоверности.

Таким образом, Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, а жалобу защиты — без удовлетворения. И назначенное ранее наказание в виде штрафа 30 000 рублей и лишения прав сроком на 1,5 года осталось в силе.

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

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