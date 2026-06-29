Водителей могут лишить прав по видео: что решил Верховный суд

Верховный суд принял прецедентное решение. Высшая судебная инстанция поддержала решение мирового судьи, лишившего автовладельца прав за выезд на «встречку» на основании видеозаписи.

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Рядовое, на первый взгляд, но на самом деле крайне примечательное судебное дело Гусайни Магомедова началось в 17 часов 38 минут 16 апреля 2025 года, когда его белый Ford Explorer обогнал по встречной полосе в районе пешеходного перехода другую машину. В этом месте, около дома № 11 по Горняцкой улице в городе Кимовске Тульской области, нанесена сплошная осевая линия разметки. Никто бы ничего и не узнал, но маневр кроссовера попал в объектив полицейской видеокамеры.

Выезд на «встречку» в запрещенном месте подпадает под действие статьи 12.15 КоАП. А в случае Магомедова в ход пошла её часть 5 – повторный выезд (в течении года) на встречную полосу в запрещенном месте. Дело в том, что менее чем за год до этого, 31 июля 2024 года, автовладелец уже был оштрафован за аналогичное нарушение. Учитывая «повторность», мировой суд лишил Магомедова его водительского удостоверения на один год. Водитель не согласился с приговором и решил его обжаловать.

Позиция водителя

Автомобилист в своей жалобе просил отменить решение мирового судьи о лишении ВУ по следующим основаниям:

Магомедов утверждал, что на встречную полосу не выезжал.

По утверждению водителя, в материалах дела указана разметка обозначающая не пешеходный переход, а «места остановки 1.14.1, транспортного средства или направление движение на перекрестках».

Наконец, доказательств того, что за рулём машин сидел именно он, Гусайни Магомедов, нет.

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Позиция судов

Суда установили, что на видеозаписи нарушения с полицейской камеры явно видно, как принадлежащий Магомедову белый Ford Explorer с ясно читающимся номерным знаком совершает обгон по встречной полосе в зоне пешеходного переход.

Кроме того, разметка 1.14.1, согласно ПДД, обозначает именно пешеходный переход («зебру») и ничто иное. А правонарушение Магомедова зафиксировано камерой автоматической фиксации. Поэтому «событие и состав административного правонарушения установлены на основании совокупности доказательств, что соответствует статьям 28.1, 26.2, 26.3 и 26.7 КоАП». Исходя из этого, суды вышестоящих инстанций оставили приговор мирового суда в силе и жалоба Магомедова дошла до Верховного суда.

Позиция Верховного суда

Верховный суд изучил материалы дела Гусайни Магомедова и не нашел оснований изменить изначальное решение мирового судьи, лишившего его прав.

На самом деле в этом разбирательстве не столь важно насколько прав автомобилист. Куда принципиальнее иное. Дело в том, что в части 5 статьи 12.15 КоАП четко сказано, что повторная езда по встречной полосе движения в неположенном месте «… в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или иными средствами фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей».

То есть, согласно букве КоАП, гражданина Магомедова на основании видео лишать прав было нельзя. Однако мировой судья судебного участка № 81 Кимовского судебного района Тульской области и судья Кимовского районного суда Тульской области, а также Первый кассационный суд общей юрисдикции сочли, что лишение водительского удостоверения на основании видеозаписи вполне возможно.

И, что самое для нас главное, с этой позицией согласился и Верховный суд. Для автовладельцев этот факт важнее всего: несмотря на КоАП, лишиться прав можно и на основании видеозаписи с камеры ГИБДД.