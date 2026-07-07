Верховный суд напомнил о жёстких наказаниях для провокаторов ДТП

Даже отсутствие физического контакта между автомобилями в ДТП не освобождает водителя от ответственности. Если нарушение ПДД привело к повреждению транспорта или травмам других участников движения, то наказание последует неотвратимо. Этот подход в очередной раз подтвердил Верховный суд РФ, рассматривая жалобу водителя из Брянска.

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Обстоятельства ДТП

Эта история началась утром 22 сентября 2023 года в Брянске. Около 08:15 в районе дома № 12 по улице Никитина водитель автомобиля Nissan Almera Евгений Дрензелев выполнял поворот налево на регулируемом перекрёстке.

В этот момент во встречном направлении прямо двигался автомобиль Kia Ceed. Согласно материалам дела, водитель Nissan, совершая манёвр, не уступил дорогу встречному автомобилю, хотя был обязан сделать это в соответствии с ПДД.

Чтобы избежать столкновения, водитель Kia Ceed был вынужден резко изменить траекторию движения. Машина выехала на тротуар, где совершила наезд на пешехода. В результате женщина на тротуаре получила травмы, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Примечательно, что между автомобилями Nissan Almera и Kia Ceed непосредственного столкновения не произошло. Тем не менее именно действия водителя Nissan впоследствии стали предметом судебного разбирательства.

Решение мирового судьи

После проведения административного расследования материалы поступили мировому судье. Мировой суд пришёл к выводу, что именно нарушение Дрензелевым требований пунктов 8.1 и 13.4 ПДД стало причиной возникновения аварийной ситуации.

30 августа 2024 года исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 70 Володарского судебного района Брянска признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

В качестве наказания суд назначил водителю автомобиля Nissan административный штраф в размере 20 000 рублей. Позднее это решение оставили без изменений и Володарский районный суд Брянска, и Первый кассационный суд общей юрисдикции. Однако сам водитель с такими выводами не согласился и решил добиваться отмены наказания в Верховном суде РФ.

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Позиция водителя

Защита настаивала, что привлечение к ответственности Дрензелева является незаконным. Основной аргумент обжалования сводился к тому, что автомобиль водителя вообще не столкнулся ни с машиной потерпевшего, ни тем более с пешеходом.

Фактически защитник пытался поставить под сомнение наличие причинно-следственной связи между действиями водителя Nissan и травмированием пешехода. На этом основании в обжаловании говорилось о необходимости пересмотреть административное дело.

Почему отсутствие столкновения не освобождает от ответственности

Рассматривая дело, Верховный суд напомнил важное разъяснение, содержащееся в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 20 от 25 июня 2019 года.

Высшая судебная инстанция указала, что к административной ответственности может быть привлечён водитель, нарушение которого стало причиной ДТП, независимо от того, произошло ли механическое взаимодействие его автомобиля с другими ТС, пешеходами или иными объектами дорожного движения.

Другими словами, закон оценивает не сам факт столкновения, а нарушения ПДД, повлекшие ДТП. Если какой-то водитель своими действиями создаёт опасную ситуацию, которая вынуждает других участников движения совершать экстренные манёвры, и именно это приводит к аварии, то он также может быть признан виновником дорожно-транспортного происшествия. Именно такая ситуация, по мнению всех судов, сложилась и в рассматриваемом деле.

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Почему виновным признали именно Дрензелева

Как установили судебные инстанции, при повороте налево водитель Nissan нарушил сразу несколько требований ПДД.

Во-первых, пункт 13.4 ПДД прямо обязывает водителя при повороте налево уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Это одно из базовых требований при проезде регулируемых перекрёстков.

пункт 13.4 ПДД прямо обязывает водителя при повороте налево уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Это одно из базовых требований при проезде регулируемых перекрёстков. Во-вторых, пункт 8.1 ПДД требует выполнять любой манёвр таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не создавать помех другим участникам дорожного движения.

По мнению судов, именно нарушение этих требований вынудило водителя Kia Ceed уходить от столкновения. Продолжение движения прямо создавало угрозу аварии, поэтому он изменил направление движения и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода.

Таким образом, несмотря на отсутствие непосредственного контакта между автомобилями, суды установили прямую причинно-следственную связь между действиями Дрензелева и причинением вреда здоровью потерпевшей.

Позиция Верховного суда

Изучив материалы дела, Верховный суд согласился с выводами мирового, районного и кассационного судов. В постановлении отмечается, что вина водителя подтверждается совокупностью исследованных доказательств, которым судами была дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями КоАП РФ.

Высшая инстанция также указала, что доводы защитника фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств и толкованием законодательства, однако сами по себе не свидетельствуют о каких-либо нарушениях норм материального или процессуального права.

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Кроме того, Верховный суд обратил внимание, что даже при рассмотрении уголовного дела по факту данного ДТП было установлено: именно нарушение Дрензелевым правил проезда перекрёстка создало опасную ситуацию, вынудившую второго водителя изменить траекторию движения, что впоследствии привело к наезду на пешехода.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые могли бы трактоваться в пользу водителя, суд не обнаружил. В итоге Верховный суд оставил без изменения постановление мирового судьи, решение районного суда и постановление кассационного суда. Жалоба защитника была оставлена без удовлетворения, а назначенный ранее штраф в размере 20 000 рублей — в силе.

Главное

Разбирательство по делу Дрензелева ещё раз подтвердило важный принцип, которым руководствуются российские суды при рассмотрении ДТП.

Сам по себе факт отсутствия столкновения между автомобилями не означает отсутствия вины одного из водителей. Поэтому ошибочно считать, что избежать столкновения с другим автомобилем автоматически означает избежать ответственности. Если именно действия водителя стали первопричиной ДТП, отвечать за его последствия всё равно придётся.