Реверсивное движение: что это и как ездить по таким полосам

Реверсивное движение — это способ организации дорожного трафика, при котором направление по одной или нескольким полосам меняется в зависимости от загруженности дороги. Например, утром полоса работает «в город», вечером — «из города».

© Максим Блинов/РИА Новости

Такая система помогает снизить пробки в часы пик и увеличить пропускную способность без расширения дороги. Главное правило: въезжать на реверсивную полосу и перестраиваться на неё можно только при разрешающем сигнале светофора.

Что такое реверсивное движение и зачем оно нужно

Представьте широкий проспект с шестью полосами. В утренний час пик большинство машин едут в центр, а из центра — почти пусто. Без реверса три полосы в каждую сторону стоят в пробках с одной стороны и пустуют с другой. Реверс решает эту проблему: одна или две полосы переключаются в нужном направлении, и пропускная способность дороги фактически вырастает.

В России реверсивное движение встречается прежде всего в Москве. Режим меняется по расписанию или вручную операторами дорожного центра. Именно поэтому водитель не может ориентироваться на «вчерашний опыт» — нужно каждый раз читать знаки и светофор.

Как распознать реверсивный участок: знаки, разметка и светофор

Дорога с реверсом обозначается сразу несколькими элементами. Разберём каждый, чтобы не пропустить ни один сигнал.

Знаки реверсивного движения

Согласно данным, знаки реверсивного движения расставлены по чёткой логике: начало, конец и въезд с примыкающей дороги.

Знак 5.8 «Реверсивное движение» — синий прямоугольник с белой вертикальной двусторонней стрелкой. Устанавливается в начале реверсивного участка. Увидели его — впереди полосы с переменным направлением.

— синий прямоугольник с белой вертикальной двусторонней стрелкой. Устанавливается в начале реверсивного участка. Увидели его — впереди полосы с переменным направлением. Знак 5.9 «Конец реверсивного движения» — ставится в конце участка и сигнализирует о возврате к обычному режиму.

— ставится в конце участка и сигнализирует о возврате к обычному режиму. Знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением» — размещается при выезде с прилегающей территории или второстепенной дороги на магистраль с реверсом. Именно здесь водители чаще всего теряются, потому что не знают, на какую полосу вставать.

© Максим Блинов/РИА Новости

Разметка

Границы реверсивных полос обозначаются двойной прерывистой линией — это разметка 1.9. Она отличается от обычной разделительной линии и сразу бросается в глаза: две параллельные прерывистые полосы вместо одной. Пересекать её можно только при разрешающем сигнале реверсивного светофора.

Сигналы реверсивного светофора

Реверсивный светофор висит над каждой полосой отдельно. Его сигналы отличаются от обычного светофора — здесь нет красного и зелёного кружка:

Зелёная стрелка вниз — движение по этой полосе разрешено в вашем направлении. Можно ехать.

— движение по этой полосе разрешено в вашем направлении. Можно ехать. Красный крест (×) — полоса закрыта. Въезд запрещён, немедленно перестройтесь на соседнюю разрешённую полосу.

— полоса закрыта. Въезд запрещён, немедленно перестройтесь на соседнюю разрешённую полосу. Жёлтая диагональная стрелка — режим меняется, полоса скоро закроется. Стрелка показывает направление, в котором нужно перестроиться. Это переходный сигнал: действуйте быстро, но без резких манёвров.

Важно! Если реверсивный светофор отключён или не работает — считайте полосу закрытой и не выезжайте на неё.

© Варвара Гертье/РИА Новости

Как правильно ездить и перестраиваться по реверсивной полосе

Правило движения по реверсивной полосе закреплено в разделе 9 ПДД — конкретно в пункте 9.8. Разберём порядок действий по шагам.

Как въехать на реверсивную полосу

Найдите реверсивный светофор над нужной полосой. Убедитесь, что над ней горит зелёная стрелка вниз — только этот сигнал разрешает движение. Проверьте разметку 1.9. Двойная прерывистая линия — граница реверсивной полосы. Пересекать её при красном кресте категорически нельзя. Перестраивайтесь плавно, заблаговременно включив поворотник. Резкие манёвры на реверсивном участке особенно опасны: соседние полосы могут двигаться навстречу. Следите за светофором во время движения. Если над вашей полосой загорелась жёлтая диагональная стрелка — начинайте перестроение в указанном направлении немедленно.

Поворот на дорогу с реверсивным движением

Это самый спорный момент, который путает даже опытных водителей. Согласно правилу перестроения по п. 9.8 ПДД, при повороте на дорогу с реверсом водитель обязан выполнить следующее:

При выезде с пересечения проезжих частей занять крайнюю правую полосу — вне зависимости от того, куда вы в итоге хотите перестроиться. Убедиться, что движение в вашем направлении разрешено и по другим полосам — проверить сигналы реверсивных светофоров над каждой из них. Только после этого начинать перестроение на нужную полосу, соблюдая стандартные правила смены ряда.

Логика простая: вы не знаете, какие полосы сейчас открыты. Крайняя правая — единственная, которая при повороте направо гарантированно будет «вашей». Дальше — смотрите на знаки, разметку и светофоры и двигайтесь только туда, где горит зелёная стрелка вниз.

Частые ошибки водителей

Перестраиваются на реверсивную полосу «по привычке», не глядя на светофор.

При повороте сразу занимают левую или среднюю полосу, не убедившись, что она открыта.

Продолжают движение по полосе после появления жёлтой диагональной стрелки, вместо того чтобы перестроиться.

Считают, что отключённый реверсивный светофор — это разрешение ехать. На самом деле — наоборот.

© Максим Денисов/mos.ru

Штрафы за нарушение реверсивного режима движения

Нарушение режима реверсивной полосы может квалифицироваться по-разному в зависимости от конкретного действия. Выезд на полосу встречного движения при запрещающем сигнале реверсивного светофора — одно из наиболее серьёзных нарушений по КоАП РФ: оно приравнивается к выезду на встречку и грозит штрафом 7 500 рублей либо лишением прав на 4–6 месяцев.

Практический совет: не пытайтесь «проскочить» на реверсивную полосу заранее, рассчитывая, что успеете. Реверс переключается быстро, и через несколько секунд вы окажетесь на встречной — с предсказуемыми последствиями. Лучше потерять минуту на перестроение, чем лишиться прав.

Если вы уже на реверсивной полосе и светофор переключился на красный крест — немедленно перестройтесь на соседнюю открытую полосу. Остановка на реверсивной полосе при запрещающем сигнале также является нарушением.

FAQ: частые вопросы о реверсивном движении

Чем реверсивная полоса отличается от обычной?

Обычная полоса всегда движется в одном направлении. Реверсивная — меняет направление по расписанию или команде оператора. Её границы обозначены двойной прерывистой разметкой 1.9, а над ней висит специальный светофор.

Что делать, если реверсивный светофор погас?

Считайте полосу закрытой. Не въезжайте на неё и не оставайтесь на ней. Перестройтесь на полосу с работающим и разрешающим светофором.

Можно ли лишиться прав за нарушение на реверсивной полосе?

Да. Если нарушение квалифицируется как выезд на полосу встречного движения, санкция по КоАП может включать лишение прав. Именно поэтому реверсивная полоса при красном кресте — не «спорная зона», а полноценная встречка.

Как вести себя новичку на дороге с реверсом?

Простое правило: двигайтесь по крайней правой полосе и никуда не перестраивайтесь, пока не убедитесь, что над соседней полосой горит зелёная стрелка вниз. Лучше немного потерять в скорости, чем ошибиться с направлением.