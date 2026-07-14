Эксперт рассказал, как оспорить штраф из очереди на АЗС

Из-за дефицита бензина перед АЗС выстраиваются длинные очереди из автомобилей. Стоя в них, автовладельцы порой вынуждены нарушать ПДД, рискуя получить штраф. Разбираемся, можно ли оспорить наказание за вынужденное нарушение правил.

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Когда очередь — на обочине

Когда вереница ожидающих заправки машин растягивается по обочине — в попытке не затруднять проезд по дороге — автовладельцы рискуют наказанием по двум статьям КоАП.

1. Остановка на обочине

За остановку на обочине в местах, где это запрещено (например, на трассах или автомагистралях), наказания предусмотрены в части 4 статьи 12.16 КоАП: «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку». За такое нарушение полагается штраф в размере 2 250 рублей. А на территории Москвы и Санкт-Петербурга — 4 500 рублей.

2. Движение по обочине

Машины в очереди на заправку потихоньку двигаются. Но ПДД запрещают и движение по обочине. Нарушителю грозит наказание по части 1 статьи 12.15 КоАП — «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам». Штраф «за обочину» составляет 2 250 рублей.

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Когда очередь — на проезжей части

Чтобы избежать наказаний за обочину, автомобилисты выстраиваются в очередь за бензином на ближайшей к АЗС правой полосе движения.

В этом случае водители, стоящие на проезжей части, сразу же подпадают под действие части 4 статьи 12.19 КоАП — «нарушение правил остановки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств». В ней предусмотрен штраф в размере 2 000 рублей. А для обеих столиц он равен 3 000 рублей.

Если очередь выстраивается, например, по «автобусной» полосе, то автовладельцам грозит уже наказание по части 1.1 статьи 12.17 КоАП — за «движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе». В ней прописан штраф на сумму 2 250 рублей. На территории Москвы и Санкт-Петербурга — 4 500 рублей.

Довольно часто вдоль дороги перед въездом на АЗС стоят знаки, запрещающие стоянку и остановку ТС. Стояние в очереди прямо противоречит и их требованию. Поэтому тут необходимо помнить про часть 4 статьи 12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС». В ней говорится о штрафе в размере 2 250 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга — 4 500 рублей.

Когда очередь на бензоколонку протягивается прямо по размеченным парковочным местам, машины всех её участников пересекают сплошные линии разметки, отделяющие одно машиноместо от другого. Это – состав административного правонарушения по части 1 статьи 12.16 – «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Штраф – 750 рублей.

Стоять в очереди на АЗС на платных парковочных местах – тоже очень накладно. Малов кто в очереди догадывается оплатить стоянку. При этом во многих крупных городах такие нарушения уже фиксируются в автоматическом режиме дорожными камерами, а не курсирующими паркомнами. В Москве, например, неоплата парковки наказывается штрафом в 5000 рублей по статье 8.14 КоАП Москвы. В Санкт-Петербурге аналогичный штраф равен 3 000 рублей в соответствии со статьей 37_2 Закона Санкт-Петербурга № 273-70 «Об административных правонарушениях». В Казани – 2500 рублей по статье 3.16 КоАП Республики Татарстан.

Чтобы не получать штрафы «за автобусную полосу», «за стоянку поз запрещающим знаком», «за неоплату парковки», очереди на АЗС порой выстраивается во второй от обочины (или бордюра) полосе движения. Но это тоже нарушение ПДД, предусмотренное КоАП. Пункт 3.2 статьи 12.19 – «остановка/стоянка ТС … далее первого ряда от края проезжей части» предполагает наказание в виде штрафа в 1500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга он составляет 3000 рублей.

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Заезд на АЗС под запрещающий знак

Порой, ради экономии времени в очереди водители подъезжают к первому освободившемуся заправочному пистолету на бензоколонке, не соответствующему расположению лючка бака на их автомобиле. В этом случае они частенько заезжают на АЗС через выезд, над которым, как правило, висит запрещающий знак «кирпич».

Это, конечно же, нарушение. Но, к счастью, не грозящее лишением «прав».

Поскольку согласно ГОСТ Р 52289-2019, действие знака 3.1, запрещающего движение, распространяется только на автомобильные дороги. А территория АЗС в подавляющем большинстве случаев является не дорогой, а «прилегающей территорией», где «кирпич», с точки зрения ПДД и КоАП, не работает. То есть: за езду «под кирпич» по дороге с односторонним движением против потока вас накажут в соответствии с КоАП – вплоть до лишения «прав». А за движение «под кирпич» на АЗС – разве что поругает её персонал.

Вместе с тем, любой из перечисленных штрафов можно отнести к наказаниям за так называемые вынужденные нарушения, когда водители не соблюдают требования ПДД из-за вполне объективных внешних обстоятельств, а не по злому умыслу. Однако по словам юриста по административным делам Андрея Папкова, подобный аргумент – не очень весомое основание для обжалования штрафа.

«Очередь на АЗС не является обстоятельством, влекущим отмену штрафа за нарушение правил парковки, требований знаков запрета стоянки-остановки 3.27–3.30 или желтой разметки 1.4 и 1.10. Крайней необходимости здесь нет. Полагаю, что лишь в некоторых случаях единственно возможным основанием для отмены штрафа может являться непреднамеренное прекращение движения транспортного средства. Например, на дороге с одной полосой движения в каждую сторону. Тут очередь на АЗС фактически превращается в затор. В данном случае правила остановки и стоянки нарушает только первый в очереди водитель, который преднамеренно остановился перед въездом на АЗС, делая невозможным проезд следующих за ним автомобилей без выезда на полосу для встречного движения», – объясняет Антон Папков, юрист по административным делам.

Эксперт также напомнает, что водители, которые объезжают очередь на АЗС с заездом на встречную полосу, делают это на свой страх и риск. Поскольку дорожный затор препятствием для движения машин не считается. Его объезд по встречной полосе через сплошную осевую линию – это грубое нарушение ПДД, которое может обернуться штрафом в 7500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев по части 4 статьи 12.15 КоАП.

© Сергей Бобылев/РИА Новости

Главное

Очередь на бензоколонку – не повод нарушать ПДД. Штраф за нарушения правил, допущенных в процессе стояния за бензином, в большинстве случаев обжаловать не получится.

Шанс отменить штраф, полученный из-за стояния в очереди на АЗС, есть лишь в определенной ситуации и при стечении следующих обстоятельств: