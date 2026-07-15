Верховный суд жестко наказал водителя за порчу протокола

Нарушители ПДД порой генерируют причудливые «артефакты» юридического мышления, пытаясь избежать административного наказания. Верховный суд приговорил к обязательным работам одного такого водителя, который долгое время не оплачивал пустяковый штраф и дошел с его обжалованием до высшей инстанции.

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Трения с административным законодательством у жителя Воронежа Станислава Сухочева начались примерно 2,5 года назад. 20 октября 2023 года ему оформили штраф в размере 500 рублей по части 2 статьи 12.9 КоАП за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Сухочев не стал оплачивать этот штраф. По этой причине 25 апреля 2024 года мировой судья участка № 4 Коминтерновского судебного района Воронежской области приговорил автомобилиста ко второму штрафу в размере 1000 рублей за неуплату первого – по части 1 статьи 20.25 КоАП.

И этот штраф также остался без оплаты. Из-за чего почти через год, 28 марта 2025-го, в том же мировом суде Сухочева приговорили по все той же статье (часть 1 статьи 20.25 КоАП) к 20 часам обязательных работ. Такой поворот событий гражданина уже не устроил и он отправился обжаловать решение мирового суда в вышестоящие инстанции.

Позиция водителя

Водитель утверждал, что штрафы он на самом деле заплатил, хотя и не смог представить в суды подтверждающих документов. Кроме того, позиция защиты строилась на том, что он является малоимущим, находится в поиске работы, поэтому к обязательным работам его привлекать не стоит.

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Позиция судов

Судя всех инстанций настаивали на том, что ни один из штрафов не был оплачен в срок. Исходя из этого, вид наказания соответствует правонарушению.

При назначении наказания мировой судья учёл и характер совершенного правонарушения, а также данные о личности нарушителя. Так, из обстоятельств дела усматривается повторность совершения однородного административного правонарушения – неоплаты штрафов. Поэтому каких-либо препятствий для назначения наказания в виде обязательных работ судом не было обнаружено.

Позиция Верховного суда

Верховный суд в целом согласился с точкой зрения нижестоящих инстанций. И отдельно оценил доводы жалобы, адресованной Сухочевым конкретно Верховному суду. В ней гражданин утверждал, что при составлении протоколов ему не были разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КоАП и положения статьи 51 Конституции РФ. Поскольку подпись автомобилиста в протоколах не соответствовала его личной сигнатуре.

В соответствующей графе протокола Сухочев оставил запись: «Живой Человек Станислав». И добавил приписку загадочного содержания: «мошенничество, контракта нет, принуждение к кабальной».

Верховный суд счел, что «отсутствие подписи, идентичной содержащейся в паспорте названного лица, в данном протоколе не свидетельствует о неразъяснении Сухочеву С. А. положений статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 51 Конституции Российской Федерации».

Кроме того, в высшей судебной инстанции отметили, что и в расписке, взятой с Сухочева в мировом суде после разъяснения ему норм статьи 25.1 КоАП и статьи 51 Конституции, он собственноручно изобразил не подпись, а очередную серию непонятных изречений: «Я человек Станислав не признаю кабальную сделку», «не признаю не легитимное образование», «мошенничество, контракта нет, физлицом не являюсь, принуждение к кабальной сделке».

В итоге «человеку Станиславу Сухочеву» не удалось ускользнуть от наказания за неоплаченные штрафы с помощью выдуманной им самим процессуальной уловки: Верховный суд его жалобу отклонил, оставив наказание в силе.

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Главное

В протоколе об административном правонарушении совершенно не обязательно должна присутствовать «паспортная» подпись нарушителя.

В соответствующей графе он может оставить какую угодно запись. Главное, чтобы сделал ее собственноручно. Этого будет достаточно для подтверждения простого факта: документ был в руках гражданина, следовательно, он с его содержанием ознакомлен.