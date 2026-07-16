Юрист рассказал, за какие неисправности авто отправляют на штрафстоянку

Следить за состоянием машины и содержать её в технически исправном виде — обязанность каждого автомобилиста. Увы, далеко не все водители это соблюдают, а многие даже и не знают, что из-за неисправности авто сотрудники ГАИ могут не только оштрафовать, но и отправить транспорт на штрафстоянку. Вместе с юристом разобрались, за какие поломки положен только штраф, а в каких случаях может светить и принудительная эвакуация.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Набор неисправностей, заметив которые сотрудник ГИБДД оформит остановленную машину на штрафстоянку, невелик. Их список содержится в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Это довольно объёмный документ с внушительным списком всевозможных технических неприятностей.

Однако существует небольшой юридический лайфхак, избавляющий от штудирования всего «Перечня». В части 2 статьи 12.5 КоАП также прописан штраф за управление машиной с заведомо (!) «неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда)». Согласно этой статье, эвакуация машины на штрафстоянку по техническим основаниям возможна исключительно при неисправности одной из перечисленных в ней же систем — тормозов, рулевого управления или сцепного устройства при наличии прицепа за кормой.

«Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозной системой или рулевым управлением — достаточно редкое явление. Тем не менее — бывает. Чаще всего инспекторы ДПС выявляют неисправности ABS и усилителя рулевого управления. Поскольку эти неисправности легко "читаются" по горящим световым индикаторам на приборной панели. Они, как правило, попадают в поле зрения инспектора в процессе проверки документов», — рассказывает Антон Папков, юрист по административным делам.

Эксперт отмечает, что при выявлении подобного нарушения ПДД водитель отстраняется от управления, а сама машина задерживается и перемещается на спецстоянку, оформляются соответствующие записи, документы и протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ.

«Дела по этой статье рассматривают начальники местных Госавтоинспекций, командиры подразделений ДПС и их заместители. За данное нарушение налагается фиксированный штраф 500 рублей. Так что самое неприятное в данной ситуации — это задержание транспортного средства», — объясняет Папков.

Забрать неисправное транспортное средство со штрафстоянки можно только после оплаты штрафа и получения письменного разрешения от сотрудника ГИБДД, рассматривавшего дело.

Параллельно также придётся оплатить услуги принудительной эвакуации и хранения на спецстоянке. В Москве, например, этим занимаются эвакуаторы АМПП. Рассчитаться с этим ведомством можно прямо в кассе спецстоянки — в соответствии с текущими расценками и условиями.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как могут наказать за «неэвакуируемую» неисправность

В случае любых других технических неисправностей сотрудник ДПС может лишь оформить штраф (500 рублей по части 1 статьи 12.5) и запретить вам дальнейшее самостоятельное движение на машине «до устранения неисправности». Не более того. Причём это могут быть как неработающие фары или стеклоочиститель, так и капающий маслом мотор или переключающийся рывками автомат, а также ревущий глушитель и прочее подобное. В любом случае принудительно эвакуировать такой траснпорт нельзя. И все сотрудники дорожной полиции об этом осведомлены.

Что будет, если проигнорировать запрет эксплуатации транспортного средства

Допустим, у вашей машины не работают фары, на дворе уже ночь и остановивший вас сотрудник ДПС запретил дальнейшее движение за рулём. Но вы решили не вызывать эвакуатор, чтобы довезти машину до места ремонта. Вместо этого, подписавшись в протоколе, взяли и поехали своим ходом дальше. В таком случае вас скорее всего ждет повторная остановка и протокол уже по другой статье КоАП — по части 1 статьи 19.3: «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

А по ней уже предусмотрен либо штраф в размере 2 000–4 000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Стоит ли обжаловать штраф за неисправность машины

Как уже упоминалось выше, штраф за управление неисправной машиной по нынешним меркам символический — всего 500 рублей. Большинство автовладельцев готовы заплатить такую сумму и не связываться с бюрократической процедурой обжалования. Тем не менее, по словам Антона Папкова, в данный момент на сайте Мосгорсуда значится порядка 400 подобных дел. Несмотря на всю очевидность оспариваемых нарушений.

Как обжаловать штраф за управление неисправным авто

Как и любое другое наказание за нарушение ПДД, обжаловать штраф за управление неисправным автомобилем можно в течение 10 дней через подразделение ГИБДД, районный суд или портал «Госуслуги».

Стандартный порядок обжалования таких штрафов следующий:

Сначала жалоба направляется вышестоящему должностному лицу. Это может быть командир батальона ДПС или начальник местного отдела ГИБДД.

В случае отказа повторное обжалование нужно направить в судебные органы. Сперва в районный суд, затем в городской и выше, вплоть до Верховного суда. Для ускорения процесса закон предусматривает возможность обратиться с жалобой на постановление сразу в районный суд, затем в кассационную инстанцию и далее — в Верховный суд.

© Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

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