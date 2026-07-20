Верховный суд поставил точку в громком деле с участием полицейских

Девушка-стажер ГАИ осталась без водительского удостоверения после беседы с начальством в его кабинете. Верховный суд разобрался в полицейской истории с алкогольным душком.

© Jo Panuwat D/Shutterstock

17 января 2025 года мировой судья судебного участка № 12 города Боготола (Красноярский край) лишил прав Татьяну Шпек и оштрафовал на 30 000 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП – за отказ от проверки на состояние алкогольного опьянения. На первый взгляд – банальная история, но есть нюанс: Шпек – стажер на должность госинспектора дорожного надзора Госавтоинспекции МО МВД России «Боготольский».

Поворотным днем в карьере Татьяны стала среда 27 ноября 2024 года. В 07:54 утра девушка отправила своему начальнику, руководителю Госавтоинспекции МО МВД России «Боготольский», СМС, в котором сообщала, что опаздывает на работу. Менее чем через час, в 08:40, она входила в здание отдела по адресу город Боготол, улица Заводская, дом 1 – предварительно припарковав свой Nissan X-Trail за шлагбаумом ведомственной территории. Опоздавшего стажера вызвали «на ковер» к начальству. И девушка проследовала в кабинет руководства. Там в ходе беседы профессионально чуткий майорский нос начальника подразделения уловил исходящий от дамы характерный запах спиртного.

В кабинет немедленно вызвали пару коллег – сотрудников ДПС, которые предложили стажерке Шпек пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Девушка отказалась. Далее материалы её дела отправились в суд, который в итоге и лишил Татьяну водительского удостоверения. Та не согласилась с вердиктом и решила обжаловать наказание.

© Salivanchuk Semyon/Shutterstock

Позиция водителя

Линия защиты Татьяны Шпек строилась на том, что между моментом приезда на стоянку перед отделением полиции и посещением кабинета начальника ГАИ прошло не менее 10 минут, на протяжении которых она уже не являлась водителем.

В связи с этим, требование сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения не было законным, поскольку она не находилась за рулем. Соответственно и её отказ не может считаться основанием для лишения прав.

Позиция судов

Камеры видеонаблюдения, установленные на здании отделения ГИБДД, зафиксировали как Шпек в 8:30 утра приехала на работу на автомобиле и припарковала его. Затем вышла из машины через водительскую дверь и проследовала в здание. При этом запись не зафиксировала факта употребления девушкой каких-либо напитков. Следовательно, запах алкоголя, который почувствовал начальник, образовался у нее, как минимум, до того, как она покинула своё транспортное средство. В связи с чем требование коллег пройти медосвидетельствование было вполне законным, как и дальнейшее наказание за отказ от него.

Позиция Верховного суда

После череды апелляций дело Шпек дошло до высшей судебной инстанции. Верховный суд согласился с выводами нижестоящих инстанций, отметив, что состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП (отказ от медосвидетельствования) является формальным.

Объективная сторона такого правонарушения выражается в отказе выполнить законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Нарушение считается таковым уже непосредственно в момента отказа. При этом фактическое наличие или отсутствие опьянения у гражданина правового значения уже не имеет.

© Stanislau Palaukou/Shutterstock

Главное

Очередной вердикт Верховного суда вновь четко иллюстрирует правовые нюансы: