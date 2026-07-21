Депутаты взялись за автомобилистов: каких изменений ждать водителям

В преддверии выборов в Государственную Думу парламентарии развили повышенную законотворческую активность в отношении автомобилистов. Рассказываем, какие изменения в законах для водителей предлагают депутаты и какие из них могут реализовать.

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Отмена малозначительных штрафов

Группа депутатов Госдумы предлагает ликвидировать наказания в КоАП за целый список малозначительных нарушений. По словам депутата Леонида Слуцкого, в правительство для отзыва направлен законопроект об отмене 28 составов административных правонарушений.

В нём присутствует немало нарушений, совершаемых участниками дорожного движения:

Отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, если право управления можно подтвердить через государственные информационные системы;

Переход дороги вне пешеходного перехода, если это не создало угрозы безопасности дорожного движения;

Случайное нарушение правил установки госномера, если оно не было связано с попыткой скрыть регистрационный знак;

Тонировка стёкол, если она не ограничивает обзор водителю и не создает угрозы безопасности;

Повышенные штрафы за нарушение требований дорожных знаков и нарушение правил остановки и стоянки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях;

Мойка автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда окружающей среде;

Нарушение срока регистрации автомобиля при наличии объективных причин;

Самостоятельный ремонт дорожного покрытия, если работы не ухудшили состояние дороги и не создали препятствий движению.

Кроме того, в ЛДПР предлагают уменьшить наказания за нарушение правил движения в жилых зонах, установив за это единый для всех субъектов РФ штраф в размере 1 500 рублей.

А также отменить удвоение административного штрафа за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД — но только для граждан Российской Федерации.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Отмена утильсбора до 2030 года

В Госдуме подготовили и отправили на отзыв в правительство РФ предложение отменить утилизационный сбор на автомобили до 1 января 2030 года. По мнению авторов законопроекта, «временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств, повысить доступность автомобилей для населения».

Речь идёт об утилизационном сборе, который платят компании-импортёры, занимающиеся ввозом ТС в Россию из-за рубежа. Сейчас, например, гибридный Li6 Pro официально продаётся на нашем рынке с рекомендованной розничной ценой от 8 190 000 рублей. Мощность его бензинового мотора, используемого в качестве электрогенератора, равна 113 кВт. Соответственно, утильсбор в цене Li6 Pro сейчас составляет 1 560 000 рублей.

Для бюджетного кроссовера Belgee X70, оснащённого мотором 150 л. с. (почти 112 кВт), со стартовой ценой от 2 580 000 рублей доля утильсбора в итоговой стоимости составляет 800 800 рублей.

У большого бензинового кроссовера GAC GS8 (мощность 2-литрового мотора — 170 кВт) начальная цена установлена на уровне 4 400 000 рублей. Доля утильсбора в этой сумме достигает 1 010 400 рублей.

© GAC

Внести в права дополнительные данные о водителе и его машине

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает превратить водительское удостоверение в своего рода единую пластиковую ID-карту, содержащую, помимо информации о водителе, данные свидетельства о регистрации ТС, выписки из ЕГРН и, возможно, данные о банковских картах автомобилиста.

«Максимально всю информацию можно было бы сосредоточить добровольно — я подчеркиваю, добровольно — в одном документе для удобства гражданина», — считает Нилов.

Увеличить скидки за оплату штрафов ГИБДД

Депутаты также внесли на рассмотрение коллег законопроект, предполагающий увеличение скидки при оплате штрафа за нарушение ПДД. Инициатива подразумевает скидку 60% при оплате штрафа в течение 15 дней с момента вынесения постановления и 40% при оплате в 30-дневный срок.

Напомним, что действующее законодательство предполагает скидку лишь в 25% от суммы штрафа в случае его оплаты в 30-дневный срок. Причём при условии, что нарушение не относится к списку серьёзных, например езды без прав, вождения в состоянии алкогольного опьянения, выезда на встречную полосу движения, повторного нарушения ПДД и им подобных.

Принудительно снизить скорость электросамокатов

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил снизить максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходных зонах до 5 км/ч. Фактически — до скорости быстро идущего человека. Письма с изложением своей идеи парламентарий направил в ГИБДД и Минтранс.

© Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»

Электросамокатчикам — страховка по типу ОСАГО

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил обязать владельцев СИМ страховать свою гражданскую ответственность.

«Нужно обязать всех тех, кто работает, используя средства индивидуальной мобильности, где не требуется водительское удостоверение, чтобы у них обязательно был полис, который бы подтверждал, что их гражданская ответственность застрахована. Прежде всего это касается доставщиков», — уверен депутат.

Стимулировать продажи электромобилей

Замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков предложил запустить новую государственную программу поддержки покупателей электромобилей.

По его мнению, государство должно способствовать созданию благоприятных условий для массового использования электромобилей. Среди возможных решений — «программа трейд-ин для граждан, покупающих российский электромобиль вместо прежней бензиновой машины».

© Сергей Ведяшкин /Агентство «Москва»

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