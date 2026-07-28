Как определить количество проезжих частей на дороге

Даже опытные водители, давным-давно получившие свои права, порой не могут юридически верно ответить на вопрос: сколько проезжих частей у дороги, по которой едет их машина. Разбираемся, что же на самом деле такое проезжая часть и как их определить их количество на полотне.

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Пункт 1.2 ПДД РФ говорит, что проезжая часть — это элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. Но для подсчёта количества проезжих частей ключевое значение имеет такое понятие как «разделительная полоса».

Согласно ПДД, разделительная полоса — это конструктивно выделенный (газоном, бордюром, металлическим барьерным ограждением) или обозначенный специальной разметкой 1.2.1 элемент, который физически отделяет одну проезжую часть от другой. Если между потоками машин расположен газон, бордюр, стоят бетонные блоки или натянуто тросовое ограждение — перед вами две разные проезжие части.

Разметка — не преграда

Основное заблуждение водителей звучит так: если полосы разделены двойной сплошной линией, значит, это две проезжие части.

На самом деле, если дорога одна, полос на ней много, но все они находятся на одном уровне и разделены исключительно горизонтальной разметкой (одинарной, двойной сплошной или прерывистой), или даже трамвайными путями, проложенными вровень с асфальтом, — это всегда одна проезжая часть.

Разметка лишь диктует правила перестроения и запрет пересечения, она не создаёт дополнительные проезжие части.

Разделительная полоса — структура, определяющая количество проезжих частей, — может быть большой ширины, иметь собственное покрытие или инфраструктуру. В этом и заключается принципиальное отличие.

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Главное

Чтобы точно определить количество проезжих частей и обеспечить безопасность манёвров, достаточно ответить на три главных вопроса.

1. Есть ли физический барьер?

Если потоки разделены газоном, забором, отбойником, широким бульваром или трамвайными путями, приподнятыми над уровнем основного полотна — проезжих частей несколько.

2. Какова природа разделения?

Если разделение существует только на плоскости в виде краски (даже если это массивная жёлтая разметка или широкая зона с пиктограммами) — проезжая часть одна.

3. Что находится под колёсами?

Если трамвайные пути утоплены в асфальт на одном с ним уровне, они просто делят единственную проезжую часть на полосы. Если же рельсы лежат на обособленном полотне выше или ниже уровня земли — это уже самостоятельный элемент инфраструктуры.