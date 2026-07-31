Противотуманные фары при недостаточной видимости: разбираем ПДД и тонкости применения

Многие водители используют противотуманные фары (ПТФ) как элемент дизайна или в качестве замены основному свету, забывая об их прямом назначении. Между тем, неправильное применение этих световых приборов не только снижает безопасность на дороге, но и является прямым нарушением правил дорожного движения, за которое предусмотрен штраф. Разберемся детально, что говорят ПДД о работе ПТФ в плохой видимости и не только.

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Противотуманные фары в первую очередь предназначены для использования в условиях недостаточной видимости. В пункте 1.2 ПДД РФ дается четкое определение понятию «недостаточная видимость»: это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада, пыльной бури и тому подобного, а также в сумерки. Ключевой критерий здесь — именно расстояние в 300 метров. Если из-за плотного ливня вы видите дорогу лишь на пару сотен метров вперед, закон требует считать это недостаточной видимостью.

Понятие «темное время суток» ПДД расшифровывают как «промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек». Важно помнить, что конкретное астрономическое время наступления сумерек установить практически невозможно. Оно зависит от географической широты региона и времени года. Кроме того, световое восприятие у разных людей разное и разные водители момент наступления сумерек замечают по-разному. Для конкретного автовладельца ориентиром должна служить его личная способность различать дорогу и препятствия на ней. Если естественное освещенность упала настолько, что дорога просматривается плохо, пора включать штатную оптику.

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Когда можно и нужно включать противотуманки (согласно пункту 19.4 ПДД)

Законодательство четко регламентирует три ситуации, когда следует использовать противотуманные фонари:

В условиях недостаточной видимости совместно с ближним или дальним светом. Это классический сценарий езды в сильный туман, метель или проливной дождь. Важно помнить: ПТФ не заменяют основной свет, а дополняют его. Они дают широкий и плоский пучок света, который стелется над дорогой, подсвечивая разметку и полотно там, где основные фары создают слепящую стену из отраженного от осадков света. Включать одни только ПТФ в густом тумане нельзя — вас будет хуже видно другим участникам движения.

В темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом. Здесь логика схожа с первым пунктом. На пустой загородной трассе в безлунную ночь ПТФ помогают расширить освещенную зону по бокам автомобиля, делая заметными повороты, съезды и стоящую на обочине технику.

Вместо ближнего света фар в светлое время суток. Этот пункт отсылает нас к пункту 19.5 ПДД. Согласно ему, днем на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни (ДХО). Поскольку ДХО есть далеко не на каждом автомобиле старой конструкции, водитель имеет полное право вместо них включить передние противотуманные фары для обозначения габаритов своей машины. При этом задние противотуманные фонари в ясный день использовать запрещено — они слишком яркие и будут слепить водителей сзади.

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Чего делать категорически нельзя

Подключать ПТФ к стоп-сигналам.

Использовать задние противотуманные фонари при достаточной видимости (в ясную погоду), особенно ночью. Их яркость в разы превышает яркость габаритных огней, что приводит к ослеплению едущих сзади и повышает риск попутного столкновения.

Ездить в условиях недостаточной видимости только с включенными противотуманками без основного света (ближнего или дальнего).

Устанавливать ПТФ выше уровня основных фар головного света или использовать кустарные ксеноновые лампы в рефлекторной оптике, предназначенной для галогена.

Юридическая ответственность

За любое нарушение правил пользования внешними световыми приборами предусмотрена административная ответственность. Регламентирует ее Статья 12.20 КоАП РФ. Она охватывает все случаи неверного использования ПТФ: «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».

Инспектор ГИБДД может выписать протокол, если:

Вы едете в ясную ночь с задними противотуманками;

Используете ПТФ в солнечный день одновременно с яркими ДХО (формально нарушения нет, но инспекторы могут усмотреть в этом внесение изменений в конструкцию или ненадлежащее состояние);

Двигаетесь в густом тумане вообще без ближнего света, полагаясь только на противотуманки.

Стоит отметить, что помимо штрафа, неправильный свет несет прямую угрозу безопасности. Ослепленный встречный водитель может потерять ориентацию, а невидимый в сумерках автомобиль без ходовых огней рискует получить удар в бок на перекрестке.

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Что разрешено включать в разных ситуациях

Ясный день: ближний свет или ДХО (можно заменить на передние ПТФ согласно п. 19.5 ПДД)

Сумерки, дождь, туман (видно > 300 м): ближний свет (передние ПТФ — по желанию)

Недостаточная видимость (< 300 м): ближний или дальний свет + обязательно передние ПТФ; задние ПТФ — только если видимость экстремально плохая

Темная неосвещенная трасса: ближний или дальний свет (+ по желанию передние ПТФ для подсветки обочины)

Главное

Внешние световые приборы, помимо основной функции, освещения дороги, должны делать автомобиль предсказуемым и хорошо заметным для окружающих, не создавая при этом помех для других участников движения. Передние ПТФ нужны для того, чтобы видеть вам, а задние — для того, чтобы видели вас. Используйте их строго по назначению.