Когда разрешено использовать задние противотуманные фонари по ПДД

Некоторые водители считают задний противотуманный фонарь дополнительным стоп-сигналом, включая их при любой погоде. Однако с точки зрения ПДД, это специализированный световой прибор, неправильное использование которого может повлечь штраф, и создать угрозу безопасности на дороге.

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Что говорит ПДД о задних противотуманных фонарях

Согласно пункту 19.3 ПДД РФ, при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости должны быть включены габаритные огни. В дополнение к ним пункт 19.4 разрешает использовать фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.

Ключевым моментом тут является «недостаточная видимость». Пункт 1.2 ПДД дает ему четкое определение: это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада, и тому подобного, а также в сумерки. Именно цифра в 300 метров — главный юридический критерий.

Важно отличать этот режим от «темного времени суток» (промежуток от конца вечерних до начала утренних сумерек). Конкретное астрономическое время здесь вторично. Ориентиром должна служить ваша личная способность различать разметку, знаки и препятствия. Как только естественная освещенность падает настолько, что дорога просматривается плохо, пора включать внешние световые приборы.

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Когда разрешено включение задних «противотуманок»

Движение в условиях недостаточной видимости. Туман такой плотности, что контуры впереди идущей машины теряются на расстоянии пары сотен метров, сильный снегопад, стена проливного дождя или густой дым лесного пожара. Включать фонарь стоит именно тогда, когда света задних габаритов объективно недостаточно, чтобы вас вовремя заметили сзади.

Туман такой плотности, что контуры впереди идущей машины теряются на расстоянии пары сотен метров, сильный снегопад, стена проливного дождя или густой дым лесного пожара. Включать фонарь стоит именно тогда, когда света задних габаритов объективно недостаточно, чтобы вас вовремя заметили сзади. Остановка и стоянка в тех же условиях. Если вам пришлось съехать на обочину в густом тумане ночью, оставленные включенными габариты вместе с задней «противотуманкой» станут надежным маркером для проезжающих водителей.

Во всех остальных ситуациях водитель обязан выключить этот прибор. Ясная ночь, легкая утренняя дымка, сквозь которую видно на полкилометра, моросящий дождь или просто желание сделать машину более заметной в потоке — все это незаконные поводы для включения задней «противотуманки».

Технические требования к задним «противотуманкам»

Цвет: допускается исключительно красный. Любой другой оттенок делает эксплуатацию автомобиля незаконной.

допускается исключительно красный. Любой другой оттенок делает эксплуатацию автомобиля незаконной. Режим работы: постоянный. Мигающий или проблесковый режим категорически запрещен. Подключение к стоп-сигналами также запрещено. Задняя «противотуманка» не должна загораться одновременно или вместо сигнала торможения, чтобы не вводить в заблуждение едущих сзади водителей относительно дистанции.

постоянный. Мигающий или проблесковый режим категорически запрещен. Подключение к стоп-сигналами также запрещено. Задняя «противотуманка» не должна загораться одновременно или вместо сигнала торможения, чтобы не вводить в заблуждение едущих сзади водителей относительно дистанции. Количество и расположение: если конструкцией предусмотрен только один фонарь, он должен располагаться слева от продольной оси автомобиля либо прямо на ней. По высоте «противотуманки» устанавливаются на расстоянии от 25 до 100 сантиметров от поверхности дороги.

если конструкцией предусмотрен только один фонарь, он должен располагаться слева от продольной оси автомобиля либо прямо на ней. По высоте «противотуманки» устанавливаются на расстоянии от 25 до 100 сантиметров от поверхности дороги. Соответствие конструкции: установка кустарных светодиодных «противотуманок» или фонарей, не предусмотренных заводом-изготовителем и не прошедших сертификацию, считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Наказание – 500 рублей штрафа по статье 12.5 КоАП.

Почему нельзя ездить с задним ПТФ постоянно

Главная опасность постоянного использования заднего противотуманного фонаря заключается в эффекте ослепления. Его яркость в несколько раз выше яркости габаритных огней. Водитель идущего сзади автомобиля вынужден будет смотреть на ярко-красное пятно площадью в несколько квадратных сантиметров. Это вызывает быстрое утомление его глаз, прямо влияя на безопасность движения.

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Ответственность за нарушения

Несоблюдение правил пользования внешними световыми приборами квалифицируется по статье 12.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). За необоснованное включение задней противотуманки инспектор ГИБДД вправе вынести предупреждение или наложить штраф в размере 500 рублей.

Главное об эксплуатации задних ПТФ

Чтобы избежать штрафов и конфликтов на дороге, связанных с задними противотуманными огнями следует: