На каком расстоянии от рельсов по ПДД должен остановиться водитель

Железнодорожный переезд — один из самых опасных участков автомобильной дороги. ПДД строго регламентируют действия водителя при приближении к железной дороге. Разбираемся, где именно нужно нажать на тормоз, если проезд закрыт, и чем грозит нарушение этих норм.

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Что говорят ПДД

Когда движение через переезд запрещено, выбор места для остановки перед ним зависит от дорожной инфраструктуры. Пункт 15.4 ПДД требует остановиться:

Перед стоп-линией или знаком 6.16. Ориентиры: горизонтальная разметка 1.12 («стоп-линия») или информационный знак 6.16 «Стоп-линия».

Перед знаком 2.5 «СТОП». Если специальной разметки нет, но установлен знак приоритета 2.5, остановка производится непосредственно перед ним. Знак может иметь табличку с указанием расстояния.

Если ни разметки, ни знаков 6.16 или 2.5 не видно, но есть светофор или шлагбаум, необходимо остановиться за пять метров до них.

Не ближе 10 метров до ближайшего рельса — в случае нерегулируемого железнодорожного переезда, не оснащённого какими-либо механическими преградами или автоматикой.

Важно понимать: формулировка «не ближе» означает минимальное расстояние. Останавливаться можно и дальше указанных пяти или десяти метров (руководствуясь здравым смыслом), если того требуют соображения безопасности или плохой обзор.

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Когда запрещено пересекать железнодорожный переезд

При приближении любого поезда — хоть большого грузового состава, хоть маленькой дрезины.

При наличии предупреждающего звукового сигнала, звучащего на переезде.

При закрытом или закрывающемся шлагбауме.

При запрещающем сигнале светофора на переезде.

При запрещающем сигнале дежурного по переезду.

В случае затора за переездом.

Не рекомендуется выезжать на переезд до тех пор, пока идущий впереди автомобиль полностью его не покинет и не освободит достаточно места для вашей машины за железнодорожным полотном.

Штрафы за нарушения ПДД на переездах

Часть 1 статьи 12.10 КоАП за «выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановку или стоянку на железнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина)» подразумевает штраф в размере 5 000 рублей либо лишение прав на 3–6 месяцев.

За остальные нарушения правил на железнодорожном переезде (в том числе и слишком близкую остановку к рельсам) часть 2 статьи 12.10 грозит штрафом 5 000 рублей.

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Главное

Пересекая железнодорожный переезд не стоит делать «как все». Необходимо самостоятельно оценить обстановку и совершать какой-либо манёвр, только убедившись в его полной безопасности и соответствию требованиям ПДД.

Каждый водитель несёт персональную ответственность за безопасное пересечение железнодорожного переезда. Нарушения могут быть замечены не только сотрудниками ДПС, но и камерами автоматической фиксации.