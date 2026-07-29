Аварийный комиссар: кто это, что делает и когда его вызывать

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс для его участников. Сразу после него многие водители теряются и не знают, как правильно оформить документы о ДТП, чтобы избежать проблем с ГИБДД и гарантированно получить страховую выплату. Разобраться в ситуации на месте поможет аварийный комиссар.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Кто такие аварийные комиссары

Аварийный комиссар (аварком) — это специалист, который оперативно выезжает к месту аварии для помощи в оформлении документов, а также установления и фиксации всех обстоятельств происшествия.

Его главная задача — помочь участникам инцидента договориться между собой, чтобы в дальнейшем исключить конфликтные ситуации со страховой компанией или сотрудниками дорожной полиции.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Два основных типа аварийных комиссаров

Представители страховых компаний. Их услуги доступны, если вызов предусмотрен договором каско или ДСАГО. Такой комиссар приезжает после того, как водитель сообщил о ДТП своему страховщику.

Их услуги доступны, если вызов предусмотрен договором каско или ДСАГО. Такой комиссар приезжает после того, как водитель сообщил о ДТП своему страховщику. Частные специалисты. Они работают самостоятельно или в составе юридических фирм. При выборе такого специалиста водителю важно убедиться в его профессионализме. Некомпетентный аварийный комиссар способен усугубить ситуацию с оформлением ДТП.

Когда стоит вызвать аварийного комиссара

Водитель впервые попал в аварию и у него нет опыта оформления документов.

Между участниками возник спор, и сторонам не удаётся прийти к соглашению.

Есть серьёзные опасения, что документы будут заполнены неверно.

Вызов прямо прописан в условиях договора каско или ДСАГО.

В случае оформления аварии в рамках ОСАГО, аварком действует в соответствии с правилами европротокола, без вызова сотрудников ГИБДД.

Присутствие частного помощника бессмысленно, и оформлять ДТП с участием ГИБДД необходимо в следующих случаях:

Участников аварии больше двух человек.

Один из водителей находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате столкновения пострадали люди.

Один из участников ДТП скрылся с места происшествия.

© Vladimir Baranov/Globallook Press

Обязанности аварийного комиссара

В обязанности аварийного комиссара входит:

Осмотр места аварии.

Фото- и видеосъёмка автомобилей, их повреждений и окружающей обстановки.

Составление точной схемы ДТП.

Сбор контактов свидетелей происшествия.

Помощь в разрешении спора между водителями.

Содействие в правильном оформлении документов.

Подготовка заявления и сбор необходимых доказательств для передачи в страховую компанию.

Направление автомобиля на ремонт на станцию техобслуживания.

Как вызвать аварийного комиссара

Если услуга аваркома включена в ваш полис каско или ДСАГО, то порядок его вызова строго регламентирован правилами страхования. В договоре со страховой и в самом полисе указаны номера телефонов круглосуточных служб, куда следует обращаться для вызова комиссара.

Найти частного аварийного комиссара или специалиста от юридической фирмы можно через интернет-сервисы. График работы таких специалистов индивидуален: кто-то дежурит круглосуточно, другие не принимают вызовы ночью.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Кто оплачивает вызов аварийного комиссара

Страховая компания. В случаях когда опция включена в каско или ДСАГО. Однако полис с такой услугой обычно стоит дороже либо она входит по умолчанию в дорогие премиальные продукты страховщика.

В случаях когда опция включена в каско или ДСАГО. Однако полис с такой услугой обычно стоит дороже либо она входит по умолчанию в дорогие премиальные продукты страховщика. Услуги независимого аваркома оплачивает тот водитель, который его вызвал. Если второй участник ДТП откажется от участия в оплате, возместить эти расходы можно только через суд.

Если второй участник ДТП откажется от участия в оплате, возместить эти расходы можно только через суд. Участники делят стоимость поровну, если они совместно решили пригласить специалиста для быстрого и грамотного оформления бумаг.

Стоит ли вызывать аварийного комиссара

Вызов аварийного комиссара оправдан, если вы хотите сэкономить время и нервы, разрешить назревающий конфликт или просто не знаете тонкостей правильного заполнения документов.

Если же повреждения автомобиля незначительны, схему легко составить самостоятельно, и если споров нет — можно обойтись своими силами.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Как действуют аварийные комиссары-обманщики

При обращении в неизвестную компанию или к случайному частнику велик риск столкнуться с обманом.

Уже на месте ДТП цена услуг аваркома внезапно вырастает за счёт навязанных дополнительных опций, о которых умалчивало объявление в интернете.

За отдельную плату обещают искусственно увеличить сумму ущерба в документах для получения большей выплаты от страховщика. На самом деле расчёт выплаты производит экспертиза, назначаемая страховой компанией. Аварийный комиссар никак на её результаты повлиять не может.

Аварком предлагает пострадавшему в ДТП автовладельцу подписать договор уступки права требования (цессии) и доверенность на представление интересов в суде. В обмен на выплату компенсации «здесь и сейчас». Следует иметь в виду, что после подписания этих бумаг водитель теряет право обращаться в страховую компанию лично. Всю выплату от страховщика потом получит аварком или его юридическая компания. Причём итоговая сумма компенсации наверняка окажется значительно больше той, которую получил водитель.

Главное

Аварийный комиссар — всего лишь помощник в процессе оформления аварии. Его услуги могут быть как платными, так и бесплатными — но только при наличии соответствующего пункта в договоре страхования. Вызов аварийного комиссара не отменяет обязанности участников ДТП вызвать инспектора ГИБДД, если закон не разрешает оформить происшествие в рамках европротокола.