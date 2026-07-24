Верховный суд поставил точку в спорном вопросе с полисом ОСАГО

Автовладельцы всё чаще приобретают электронный полис ОСАГО вместо бумажного. Однако часто сотрудники ГАИ при проверке документов требуют предъявить бумажную копию электронного полиса и штрафуют водителя за её отсутствие. Но законно ли это? Верховный суд поставил окончательную правовую точку в этом тонком юридическом вопросе.

© Alexander Legky/Global Look Press

До Верховного суда дошла жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина, которого оштрафовали за отсутствие при себе полиса ОСАГО. При том, что у него была оформлена обязательная страховка в электронном виде.

Эта дорожная история началась еще 19 октября 2024 года на 110 километре трассы Николо-Павловское—Петрокаменское—Алапаевск в Свердловской области. Там экипаж ДПС остановил для проверки документов Lada Granta под управлением Лопатина. Водитель передал сотрудникам ДПС свои права и СТС на машину, однако не смог предъявить полис ОСАГО.

В итоге водителю на месте оформили постановление со штрафом в 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП — за «управление ТС водителем, не имеющим при себе … страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС». Водитель не согласился с наказанием и решил обжаловать его в суде.

Позиция водителя

В своём обжаловании водитель утверждал, что штраф не имеет законных оснований, поскольку на момент проверки сотрудниками полиции и привлечения его к административной ответственности у него имелся страховой полис ОСАГО № ХХХ0401139695 со сроком действия с 06.05.2024 по 05.05.2025, оформленный в виде электронного документа. Причём эта информация была озвучена водителем инспектору ДПС — должностному лицу МО МВД России «Алапаевский».

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Позиция судов

Как показал потом на суде (по жалобе водителя) один из патрульных, «страховой полис ОСАГО Лопатин М. П. передать отказался, пояснив при этом, что полис у него электронный, но в подтверждение своих слов в электронном виде полис не предъявил».

Второй член экипажа ДПС (проходивший свидетелем по делу об обжаловании штрафа) дополнил показания коллеги, сообщив, что водитель «в агрессивной форме пояснил, что полис у него электронный».

Суды всех инстанций, рассматривавших жалобу Лопатина на штраф, сошлись в следующем мнении:

Водитель нарушил пункт 2.1.1 (1) ПДД, не имея при себе и не предъявив сотрудникам ДПС полис ОСАГО.

В случае оформления полиса в электронном виде следовало предъявить его либо в форме электронного документа, либо копию на бумажном носителе — как того требует «сноска со звёздочкой» к пункту 2.1.1 ПДД.

По мнению судей всех инстанций, водитель не выполнил ни одно из указанных требований ПДД, следовательно, его правильно привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.3 КоАП. После этих решений Лопатин направил новую жалобу в Верховный суд.

Позиция Верховного суда

Верховный суд изучил материалы жалобы Лопатина и решил следующее:

«Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП».

Таким образом, по мнению Верховного суда, действия водителя Лопатина М. П., у которого имелся электронный страховой полис со сроком действия с 06 мая 2024 года по 05 мая 2025 года, не подлежат наказанию по этой статье КоАП.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В итоге штраф в 500 рублей за якобы отсутствие у водителя при себе полиса ОСАГО решением Верховного суда был отменён «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Главное

Если у вас оформлен электронный полис ОСАГО, это фактически означает, что он у вас всегда с собой. Наказывать вас за то, что вы его «не взяли с собой» нельзя. Полис есть в любом случае — вне зависимости от наличия его у водителя в электронном виде или в виде бумажной копии.

Полицейский может, в соответствии с буквой ПДД, потребовать у водителя предъявить электронный полис путём демонстрации соответствующего письма в электронной почте на личном смартфоне, QR-кода или бумажной распечатки электронного полиса. Однако если вы не сможете их ему представить (при наличии действующего ОСАГО, разумеется) то оформлять протокол на вас сотрудник не имеет права. Что и подтвердило очередное решение Верховного суда.

Да, на дороге случается всякое и на рядового инспектора ДПС из российской глубинки могут не произвести никакого впечатления рассказы водителя о незаконности штрафа по части 2 статьи 12.3 КоАП за электронный полис ОСАГО. Тем не менее не исключено, что убедить полицейского в его неправоте поможет текст решения по делу Лопатина на официальном сайте Верховного суда. Возможно, имеет смысл распечатать его текст и возить с собой на случай проблем с интернетом в дороге.