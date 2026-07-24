Верховный суд поставил точку в спорном вопросе с полисом ОСАГО

Верховный суд разрешил не предъявлять ГИБДД электронный полис ОСАГО
Автовладельцы всё чаще приобретают электронный полис ОСАГО вместо бумажного. Однако часто сотрудники ГАИ при проверке документов требуют предъявить бумажную копию электронного полиса и штрафуют водителя за её отсутствие. Но законно ли это? Верховный суд поставил окончательную правовую точку в этом тонком юридическом вопросе.
До Верховного суда дошла жалоба жителя Свердловской области Михаила Лопатина, которого оштрафовали за отсутствие при себе полиса ОСАГО. При том, что у него была оформлена обязательная страховка в электронном виде.
Эта дорожная история началась еще 19 октября 2024 года на 110 километре трассы Николо-Павловское—Петрокаменское—Алапаевск в Свердловской области. Там экипаж ДПС остановил для проверки документов Lada Granta под управлением Лопатина. Водитель передал сотрудникам ДПС свои права и СТС на машину, однако не смог предъявить полис ОСАГО.
В итоге водителю на месте оформили постановление со штрафом в 500 рублей по части 2 статьи 12.3 КоАП — за «управление ТС водителем, не имеющим при себе … страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС». Водитель не согласился с наказанием и решил обжаловать его в суде.
Позиция водителя
В своём обжаловании водитель утверждал, что штраф не имеет законных оснований, поскольку на момент проверки сотрудниками полиции и привлечения его к административной ответственности у него имелся страховой полис ОСАГО № ХХХ0401139695 со сроком действия с 06.05.2024 по 05.05.2025, оформленный в виде электронного документа. Причём эта информация была озвучена водителем инспектору ДПС — должностному лицу МО МВД России «Алапаевский».
Позиция судов
Как показал потом на суде (по жалобе водителя) один из патрульных, «страховой полис ОСАГО Лопатин М. П. передать отказался, пояснив при этом, что полис у него электронный, но в подтверждение своих слов в электронном виде полис не предъявил».
Второй член экипажа ДПС (проходивший свидетелем по делу об обжаловании штрафа) дополнил показания коллеги, сообщив, что водитель «в агрессивной форме пояснил, что полис у него электронный».
Суды всех инстанций, рассматривавших жалобу Лопатина на штраф, сошлись в следующем мнении:
- Водитель нарушил пункт 2.1.1 (1) ПДД, не имея при себе и не предъявив сотрудникам ДПС полис ОСАГО.
- В случае оформления полиса в электронном виде следовало предъявить его либо в форме электронного документа, либо копию на бумажном носителе — как того требует «сноска со звёздочкой» к пункту 2.1.1 ПДД.
По мнению судей всех инстанций, водитель не выполнил ни одно из указанных требований ПДД, следовательно, его правильно привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.3 КоАП. После этих решений Лопатин направил новую жалобу в Верховный суд.
Позиция Верховного суда
Верховный суд изучил материалы жалобы Лопатина и решил следующее:
«Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП».
Таким образом, по мнению Верховного суда, действия водителя Лопатина М. П., у которого имелся электронный страховой полис со сроком действия с 06 мая 2024 года по 05 мая 2025 года, не подлежат наказанию по этой статье КоАП.
В итоге штраф в 500 рублей за якобы отсутствие у водителя при себе полиса ОСАГО решением Верховного суда был отменён «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».
Главное
Если у вас оформлен электронный полис ОСАГО, это фактически означает, что он у вас всегда с собой. Наказывать вас за то, что вы его «не взяли с собой» нельзя. Полис есть в любом случае — вне зависимости от наличия его у водителя в электронном виде или в виде бумажной копии.
Полицейский может, в соответствии с буквой ПДД, потребовать у водителя предъявить электронный полис путём демонстрации соответствующего письма в электронной почте на личном смартфоне, QR-кода или бумажной распечатки электронного полиса. Однако если вы не сможете их ему представить (при наличии действующего ОСАГО, разумеется) то оформлять протокол на вас сотрудник не имеет права. Что и подтвердило очередное решение Верховного суда.
Да, на дороге случается всякое и на рядового инспектора ДПС из российской глубинки могут не произвести никакого впечатления рассказы водителя о незаконности штрафа по части 2 статьи 12.3 КоАП за электронный полис ОСАГО. Тем не менее не исключено, что убедить полицейского в его неправоте поможет текст решения по делу Лопатина на официальном сайте Верховного суда. Возможно, имеет смысл распечатать его текст и возить с собой на случай проблем с интернетом в дороге.