Некоторые нарушения ПДД автомобилисты чаще совершают в определённые периоды года. Август, согласно полицейской статистике, один из самых напряжённых месяцев с точки зрения аварийности. Рассказываем о наиболее частых опасных маневрах, за которые штрафуют водителей в конце лета.

Ежегодные аналитические обзоры аварийности, публикуемые Научным центром безопасности дорожного движения МВД, подтверждают: август из года в год остаётся одним из самых аварийных месяцев в году.

Именно на последний летний месяц ежегодно приходится один из двух пиков аварийности, связанных с выездом на встречную полосу, а также с нарушением скоростного режима.

Соответственно, ГИБДД в августе особенно тщательно следит за такого рода нарушениями ПДД, наказывая лихачей. Вот, что важно помнить в дороге.

Выезд на встречную полосу

К концу лета на многих участках дорог, особенно загородных, разметка на асфальте стирается и становится практически неразличима. В том числе и сплошные осевые линии. В подобных местах некоторые водители, не видя разделяющей потоки разметки, спокойно выезжают на встречную полосу.

Между тем даже при фактически отсутствующей разметке на асфальте ПДД запрещают выезжать на «встречку» в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещён». Кроме того, даже при отсутствии такого знака и при стёртой осевой разметке пункт 9.3 ПДД запрещает езду по полосе встречного направления любой дороги с тремя и большим количеством полос движения в обе стороны. За выезд на встречную полосу там, где это запрещено, водителю грозит либо штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на 4–6 месяцев по статье 12.15 КоАП.

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Пересечение временной сплошной линии разметки

Лето — традиционная пора массовых дорожных ремонтов и реконструкций. В ходе которых изменяются траектории полос движения автомобилей по проезжей части. Для этого в местах дорожных работ наносится временная разметка оранжевого цвета. Часть автовладельцев не обращает на такие линии внимания и пересекает их в любой удобный для себя момент.

Между тем требования временной оранжевой разметки, согласно ПДД, имеют приоритет над постоянной белой. По этой причине перестроение через сплошную полосу разметки оранжевого цвета наказывается по статье 12.16 КоАП («несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой») штрафом в размере 750 рублей. А выезд за оранжевую осевую линию расценивается как любой другой выезд на встречную полосу — по статье 12.15 КоАП.

Неправильный обгон тихохода

Для августа характерно существенное увеличение количества сельхозтехники и медленных строительных машин на дорогах общего пользования. Если это двухполосная дорога со сплошной осевой, обгон медленного ТС превращается в проблему. ПДД разрешают автовладельцу обогнать через сплошную еле плетущегося по дороге «тихохода». Но с серьёзными оговорками.

Обгонять медленную машину в зоне запрета обгона можно только вне населённых пунктов.

Тихоходное ТС должно быть технически лишено возможности передвигаться быстрее 30 км/ч.

На заднем бампере тихохода должна быть наклейка «Тихоходное транспортное средство» — красный равносторонний треугольник с каймой жёлтого или жёлто-красного цвета.

Когда вы плетётесь со скоростью пешехода за тяжело гружёным самосвалом, карабкающимся по дороге в гору, обгонять его через сплошную линию нельзя. Такая машина официально — не тихоход: она просто медленно едет. За её обгон через сплошную по встречной полосе полагается штраф в 7 500 рублей и лишение прав на 4–6 месяцев, как за любой другой выезд на «встречку».

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Превышение скорости в зоне действия временных знаков

В зонах дорожных работ часто ограничивают максимальную скорость, устанавливая временные знаки жёлтого цвета. Многие водители не реагируют на их указания и не сбавляют скорость в зоне их действия. Между тем камеры автоматической фиксации ГИБДД в периоды проведения дорожных работ настраиваются именно по временным скоростным ограничениям. Если вы об этом запамятовали, то будьте готовы получить штраф по статье 12.9 КоАП — за превышение скорости. По ней полагается штраф от 750 рублей за превышение на 20–40 км/ч до 7 500 рублей за 80 км/ч и более сверх разрешённого. Если превышение более чем на 60 км/ч обнаружит патрульный ДПС, итогом может стать лишение ВУ на полгода.

Нарушение правил перевозки детей

Во время летних каникул дети часто путешествуют на машине вместе родителями. У некоторых взрослых порой возникает соблазн перевести подрастающее поколение без использования детского кресла или бустера. Особенно если речь идёт о короткой поездке, например, на дачный пруд или в какое-то ещё «развлекательное» место поблизости. Однако по части 3 статьи 12.23 КоАП за перевозку детей в машине без специальных удерживающих устройств водителю грозит 5 000 рублей штрафа.

Напомним, что ребенок младше 7 лет может ездить в авто исключительно в детском удерживающем устройстве. Для детей возрастом 7–11 лет детское кресло обязательно только для езды на переднем пассажирском кресле. На задних пассажирских сиденьях можно обойтись без специальных удерживающих устройств. Но только при росте ребёнка свыше 150 см и весе более 36 кг.

Дело в том, что штатные удерживающие ремни любого автомобильного кресла конструктивно рассчитаны на удержание человека ростом от 150 см и выше. Поэтому любой ребенок, не доросший до этой отметки, должен ездить в машине либо в детском кресле, либо на бустере.

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Стоянка в водоохранной зоне

Часть 4 пункта 15 статьи 65 «Водного кодекса РФ» запрещает движение и стоянку автомобилей в водоохранной зоне водоёмов вне дорог с твёрдым покрытием. Водоохранная зона водоёмов (в основном, это реки и соединённые реками озера/пруды), как правило, простирается на 50–200 метров от уреза воды.

Если оставить транспортное средство на стоянке ближе к воде — автовладельцу грозит наказание по статье 8.42 КоАП — за «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта». Для физлиц она устанавливает штраф в диапазоне от 3 000 до 4 500 рублей.

Выброс мусора из окна авто

Манера выкидывать мусор из окна машины может обернуться серьёзным штрафом для автовладельца. По статье 8.2 КоАП — за «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Её часть 3.1 предполагает наказание за «загрязнение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов». Штраф для водителя по ней составляет 10 000–15 000 рублей.

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