Поворот налево: какие действия предписывают ПДД

Поворот налево — один из самых аварийных манёвров на дороге. Траектория пересекает встречный поток, путь пешеходов, трамвайные пути. Именно здесь чаще всего путаются в приоритетах даже опытные водители. Разберём пошагово, что требует ПДД, кому нужно уступить и какой штраф грозит за ошибку.

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Шаг 1. Подготовка: полоса, сигнал, положение на дороге

Прежде чем повернуть, нужно заблаговременно подать сигнал поворота и перестроиться в крайнее левое положение на проезжей части — этого требует п. 8.5 ПДД РФ. Исключение — въезд на перекрёсток с круговым движением.

Если на дороге есть трамвайные пути попутного направления на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот выполняются именно с них — если знаки 5.15.1/5.15.2 или разметка 1.18 не предписывают иное.

Важно: сигнал поворота не даёт преимущества и не снимает обязанности убедиться в безопасности манёвра (п. 8.2 ПДД). За отсутствие сигнала или неправильное положение перед манёвром — предупреждение или штраф 500 рублей по ст. 12.14 КоАП РФ.

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Шаг 2. Кому уступить дорогу при повороте налево

Здесь всё зависит от типа перекрёстка и сигнала светофора.

Зелёный основной сигнал — уступить встречным, едущим прямо или направо (п. 13.4 ПДД РФ).

Стрелка дополнительной секции при жёлтом или красном — уступить всем транспортным средствам с других направлений (п. 13.5 ПДД).

Трамвай при одновременном разрешающем сигнале имеет преимущество (п. 13.6 ПДД).

Пешеходы, велосипедисты и пользователи СИМ, пересекающие проезжую часть, — уступить при любом повороте (п. 13.1 ПДД).

На нерегулируемом перекрёстке действуют правила главной/второстепенной дороги и принцип «помехи справа» (п. 13.9, 13.11 ПДД). При повороте вне перекрёстка — уступить встречным и трамваю попутного направления (п. 8.8 ПДД).

Шаг 3. Запреты и спорные ситуации

Знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён» и сплошная разметка 1.1 исключают манёвр полностью. При наличии знаков 5.15.1/5.15.2 или разметки 1.18 поворот выполняется строго из обозначенной полосы — разбор поворота из нескольких полос показывает, как норма п. 8.5 ПДД применяется на практике неоднозначно.

При одновременном повороте двух машин каждая должна выехать на полосу своей стороны, не пересекая осевую (п. 8.6 ПДД). Поворот из правой полосы в нарушение знаков или разметки грозит штрафом от 1 000 до 1 500 рублей, а поворот налево вопреки запрещающему знаку или разметке — от 1 500 до 2 250 рублей по ст. 12.16 КоАП РФ.

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Шаг 4. Алгоритм безопасного левого поворота

Включить поворотник заблаговременно — не за метр до перекрёстка. Перестроиться в крайнюю левую полосу (или на трамвайные пути попутного направления, если они есть). Убедиться в отсутствии помех: встречный поток, пешеходы, велосипедисты, СИМ. Уступить всем, кто имеет приоритет согласно сигналу светофора или знакам. Завершить манёвр, убедившись, что остались в своей полосе движения.

Типичные ошибки: поздно включил сигнал, не занял крайнее положение заранее, не пропустил пешеходов, повернул из правой полосы. Каждая из них — либо штраф, либо ДТП, либо и то и другое.