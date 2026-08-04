Эксперт разъяснил спорное решение Верховного суда по ПДД

Верховный cуд поставил точку в спорном вопросе зоны действия знаков
Высшая судебная инстанция разобралась в деле белгородского водителя, который не согласился со штрафом за остановку в неположенном месте. Автовладельцу не помогли даже ссылки на определение Конституционного cуда и более ранние решения Верховного суда по аналогичным делам.
Верховный суд рассмотрел жалобу автовладельца Сергея Сергеева из Белгорода, который получил штраф по части 4 статьи 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС»).
6 июня 2025 года остановившуюся для высадки пассажира в проезде между многоэтажками (домами 2 и 4 по Гражданскому проспекту в Белгороде) Honda Сергеева заметил проезжавший мимо экипаж ДПС. После беседы с инспектором автовладелец получил на руки постановление о штрафе в размере 2 250 рублей — за остановку в неположенном месте. Своё наказание он счёл несправедливым и запустил процесс судебного обжалования.
Позиция водителя
В своей жалобе водитель утверждал, что состав и событие правонарушения отсутствуют, поскольку место, где он остановился для высадки пассажира, является прилегающей территорией. Следовательно, оно находится вне зоны действия знака 3.27 («Запрет стоянки и остановки»), размещённого на Гражданском проспекте.
Кроме того, Сергеев обратил внимание, что при рассмотрении его дела необходимо принимать во внимание следующие решения вышестоящих судов:
- Постановление Верховного суда РФ от 21 августа 2024 г. N 78-АД24-20-К3, в соответствии с которым в аналогичной «сергеевской» ситуации штраф за стоянку в неположенном месте для водителя был отменён.
- Определение Конституционного суда РФ от 09 июля 2024 N 1758-О по похожему делу, подтверждающее, что запрет на остановку не распространяется на прилегающую территорию.
«В силу принципа единства судебной практики» автовладелец требовал отменить постановление о штрафе в 2 250 рублей.
Позиция судов
Суд Свердловского района города Белгорода указал, что Постановление Верховного Суда РФ от 21 августа 2024 г. N 78-АД24-20-К3 не может являться основанием для отмены постановления инспектора ОБ ДПС. Поскольку «по каждому конкретному делу… исследуется вопрос о нарушении ПДД РФ, что не является безусловным основанием для отмены обжалуемого им постановления».
Справка: в упомянутом Сергеевым постановлении ВС автовладельца оштрафовали за стоянку на тротуаре, в то время как на самом деле место, где располагалось его авто, официально считается выездом из двора между домами. Разумеется, наказание было отменено.
Кроме того, райсуд отметил, что ссылка на определение Конституционного суда РФ от 09.07.2024 N 1758-О «только подтверждает правильность выводов административного органа о виновности Сергеева во вменённом правонарушении».
Справка: в деле, которому было посвящено то определение Конституционного суда РФ, речь шла о машине, оставленной на стоянке перед медцентром — площадке, отделённой от проезжей части дороги бордюрным камнем. КС в своём определении всего лишь подтвердил, что не разрешается стоянка на проезжей части в зоне действия запрещающих знаков, не более того.
Свердловский районный суд города Белгорода установил, что транспортное средство автора жалобы находилось под аркой, а «данный участок дороги расположен в зоне действия знака 3.27 "Остановка запрещена" и не обладает признаками прилегающей территории, перечисленными в пункте 1.2 ПДД (газон, детская площадка, иные объекты благоустройства)».
Кроме того, в ответ на запрос районного суда в администрацию Белгорода замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил, что:
«Въезд/выезд с дворовой территории домов 2 и 4 по пр. Гражданскому является частью дороги для обеспечения движения транспорта по дворовой территории».
На основании этой бумаги судья Свердловского районного суда убедился, что проезд между домами не является прилегающей территорией. И сделал вывод, что на него распространяется требование дорожного знака 3.27 («запрет остановки»), установленного на Гражданском проспекте.
В материалах также указано, что «согласно фотоизображению, между домами 2 и 4 по пр. Гражданскому установлен дорожный знак 3.27 с табличкой 8.24, который направлен в сторону арки, соединяющей названные дома 2 и 4 по Гражданскому проспекту».
Эти данные позволили районному суду счесть, что машина Сергеева затормозила в зоне действия запрета, «что было для него очевидным».
Справка: судя по общедоступным фотографиям геосервисов, знак запрета остановки установлен на проспекте непосредственно перед поворотом к арке между домами. Причём его плоскость перпендикулярна фасадам домов. То есть он явно адресован водителям машин, едущих вдоль Гражданского проспекта. А перед глазами уже свернувшего с улицы в сторону арки автовладельца никаких запрещающих остановку знаков не просматривается. Соответственно, и требование не останавливаться в этом месте для такого водителя отнюдь не очевидно.
Как бы то ни было, районный суд, а затем и Первый кассационный суд общей юрисдикции решили, что штраф Сергееву был назначен инспекторами ДПС на законных основаниях. После этого водитель направил жалобу в Верховный суд РФ.
Позиция Верховного суда
Верховный суд внимательно изучил жалобу водителя вместе с материалами решений нижестоящих судебных инстанций. И счёл, что «доводы Сергеева С. В. о недоказанности его вины в совершении вменённого административного правонарушения … направлены на иную оценку исследованных доказательств и установленные обстоятельства. Выводы о виновности названного лица в совершении указанного административного правонарушения они не опровергают».
В итоге штраф для водителя, высадившего пассажира в арке между домами, остался в силе.
В отсутствие иллюстрации места высадки и схемы организации дорожного движения, а также дислокации дорожных знаков — сложно судить, насколько водитель законно и обоснованно привлечён к административной ответственности. В то же время ссылка водителя на судебную практику, мягко говоря, наивна — у нас не прецедентное право, а логика и выводы, которые легли в основу решения по одному делу, могут не соответствовать обстоятельствам другого дела. Определение Конституционного суда РФ по конкретному делу не может быть использовано в качестве весомого аргумента.Никитин Михаил Сергеевичюрист проекта «Штраф-OFF»
Главное
- Даже если вы уверены, что находитесь на прилегающей территории вне зоны действия какого-то запрещающего знака, не стоит расслабляться: на самом деле это место может официально считаться проезжей частью — со всеми вытекающими юридическими последствиями.
- Случай с водителем из Белгорода иллюстрирует ситуацию, в которой действие знака запрета остановки может распространяться даже «за поворот».
- Ссылки на ранее принятое решение Верхового суда или определение Конституционного суда доказательством невиновности водителя по административному делу считаться не могут.