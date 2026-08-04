Эксперт разъяснил спорное решение Верховного суда по ПДД

Высшая судебная инстанция разобралась в деле белгородского водителя, который не согласился со штрафом за остановку в неположенном месте. Автовладельцу не помогли даже ссылки на определение Конституционного cуда и более ранние решения Верховного суда по аналогичным делам.

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Верховный суд рассмотрел жалобу автовладельца Сергея Сергеева из Белгорода, который получил штраф по части 4 статьи 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС»).

6 июня 2025 года остановившуюся для высадки пассажира в проезде между многоэтажками (домами 2 и 4 по Гражданскому проспекту в Белгороде) Honda Сергеева заметил проезжавший мимо экипаж ДПС. После беседы с инспектором автовладелец получил на руки постановление о штрафе в размере 2 250 рублей — за остановку в неположенном месте. Своё наказание он счёл несправедливым и запустил процесс судебного обжалования.

Позиция водителя

В своей жалобе водитель утверждал, что состав и событие правонарушения отсутствуют, поскольку место, где он остановился для высадки пассажира, является прилегающей территорией. Следовательно, оно находится вне зоны действия знака 3.27 («Запрет стоянки и остановки»), размещённого на Гражданском проспекте.

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Кроме того, Сергеев обратил внимание, что при рассмотрении его дела необходимо принимать во внимание следующие решения вышестоящих судов:

Постановление Верховного суда РФ от 21 августа 2024 г. N 78-АД24-20-К3, в соответствии с которым в аналогичной «сергеевской» ситуации штраф за стоянку в неположенном месте для водителя был отменён.

от 21 августа 2024 г. N 78-АД24-20-К3, в соответствии с которым в аналогичной «сергеевской» ситуации штраф за стоянку в неположенном месте для водителя был отменён. Определение Конституционного суда РФ от 09 июля 2024 N 1758-О по похожему делу, подтверждающее, что запрет на остановку не распространяется на прилегающую территорию.

«В силу принципа единства судебной практики» автовладелец требовал отменить постановление о штрафе в 2 250 рублей.

Позиция судов

Суд Свердловского района города Белгорода указал, что Постановление Верховного Суда РФ от 21 августа 2024 г. N 78-АД24-20-К3 не может являться основанием для отмены постановления инспектора ОБ ДПС. Поскольку «по каждому конкретному делу… исследуется вопрос о нарушении ПДД РФ, что не является безусловным основанием для отмены обжалуемого им постановления».

Справка: в упомянутом Сергеевым постановлении ВС автовладельца оштрафовали за стоянку на тротуаре, в то время как на самом деле место, где располагалось его авто, официально считается выездом из двора между домами. Разумеется, наказание было отменено.

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Кроме того, райсуд отметил, что ссылка на определение Конституционного суда РФ от 09.07.2024 N 1758-О «только подтверждает правильность выводов административного органа о виновности Сергеева во вменённом правонарушении».

Справка: в деле, которому было посвящено то определение Конституционного суда РФ, речь шла о машине, оставленной на стоянке перед медцентром — площадке, отделённой от проезжей части дороги бордюрным камнем. КС в своём определении всего лишь подтвердил, что не разрешается стоянка на проезжей части в зоне действия запрещающих знаков, не более того.

Свердловский районный суд города Белгорода установил, что транспортное средство автора жалобы находилось под аркой, а «данный участок дороги расположен в зоне действия знака 3.27 "Остановка запрещена" и не обладает признаками прилегающей территории, перечисленными в пункте 1.2 ПДД (газон, детская площадка, иные объекты благоустройства)».

Кроме того, в ответ на запрос районного суда в администрацию Белгорода замглавы по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил, что:

«Въезд/выезд с дворовой территории домов 2 и 4 по пр. Гражданскому является частью дороги для обеспечения движения транспорта по дворовой территории».

На основании этой бумаги судья Свердловского районного суда убедился, что проезд между домами не является прилегающей территорией. И сделал вывод, что на него распространяется требование дорожного знака 3.27 («запрет остановки»), установленного на Гражданском проспекте.

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В материалах также указано, что «согласно фотоизображению, между домами 2 и 4 по пр. Гражданскому установлен дорожный знак 3.27 с табличкой 8.24, который направлен в сторону арки, соединяющей названные дома 2 и 4 по Гражданскому проспекту».

Эти данные позволили районному суду счесть, что машина Сергеева затормозила в зоне действия запрета, «что было для него очевидным».

Справка: судя по общедоступным фотографиям геосервисов, знак запрета остановки установлен на проспекте непосредственно перед поворотом к арке между домами. Причём его плоскость перпендикулярна фасадам домов. То есть он явно адресован водителям машин, едущих вдоль Гражданского проспекта. А перед глазами уже свернувшего с улицы в сторону арки автовладельца никаких запрещающих остановку знаков не просматривается. Соответственно, и требование не останавливаться в этом месте для такого водителя отнюдь не очевидно.

Как бы то ни было, районный суд, а затем и Первый кассационный суд общей юрисдикции решили, что штраф Сергееву был назначен инспекторами ДПС на законных основаниях. После этого водитель направил жалобу в Верховный суд РФ.

Позиция Верховного суда

Верховный суд внимательно изучил жалобу водителя вместе с материалами решений нижестоящих судебных инстанций. И счёл, что «доводы Сергеева С. В. о недоказанности его вины в совершении вменённого административного правонарушения … направлены на иную оценку исследованных доказательств и установленные обстоятельства. Выводы о виновности названного лица в совершении указанного административного правонарушения они не опровергают».

В итоге штраф для водителя, высадившего пассажира в арке между домами, остался в силе.

В отсутствие иллюстрации места высадки и схемы организации дорожного движения, а также дислокации дорожных знаков — сложно судить, насколько водитель законно и обоснованно привлечён к административной ответственности. В то же время ссылка водителя на судебную практику, мягко говоря, наивна — у нас не прецедентное право, а логика и выводы, которые легли в основу решения по одному делу, могут не соответствовать обстоятельствам другого дела. Определение Конституционного суда РФ по конкретному делу не может быть использовано в качестве весомого аргумента. Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

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