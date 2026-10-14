Верховный суд защитил нетрезвого автовладельца от хитрости ГИБДД

Необычное дело о лишении прав за отказ от медицинского освидетельствования дошло до Верховного суда. В центре спора оказалось движение автомобиля всего на несколько сантиметров и вопрос, можно ли в такой ситуации считать человека водителем.

© Aleksander Polyakov/Global Look Press

Настоящий водитель сбежал от сотрудников ДПС

На днях широкую огласку получила история, которая произошла в Нижнем Новгороде еще 30 апреля 2025 года. Вечером этого дня Александр Котков ехал с друзьями на принадлежащей ему Daewoo Nexia. Сам собственник сидел сзади, а автомобилем управлял его приятель, что впоследствии подтвердили и пассажиры, и сотрудники ДПС, и сам человек, находившийся за рулём.

Машину остановили сотрудники ГИБДД. Водитель отправился с одним из инспекторов к патрульному автомобилю для установления личности, а двигатель Daewoo Nexia остался работать. Второй сотрудник ДПС попросил кого-то из пассажиров заглушить мотор. Поскольку машина принадлежала Коткову, он пересел на водительское место. Причём, согласно показаниям свидетелей, инспектор в этот момент находился рядом. Сами сотрудники ДПС позднее также подтвердили в суде, что Котков сел за руль только после просьбы инспектора.

Обычным поворотом ключа заглушить Daewoo не получилось. По словам Коткова, сигнализация была настроена так, что после выключения зажигания двигатель некоторое время продолжал работать. Тогда он выжал сцепление, включил первую передачу и снял автомобиль со стояночного тормоза. Машина дернулась буквально на несколько сантиметров и заглохла. По стечению обстоятельств, пока собственник пытался заглушить автомобиль, настоящий водитель, направлявшийся к патрульной машине, скрылся от полиции. Именно после этого сотрудники ДПС увидели в Коткове уже не просто пассажира, а водителя, управлявшего транспортным средством.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

После остановки двигателя Котков вышел из машины, и в этот момент полицейские зафиксировали у него признаки опьянения: в материалах дела указаны запах алкоголя изо рта и изменение окраски кожи лица. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. После чего Коткова привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, которая за отказ водителя от медосвидетельствования предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет.

После этого мировой судья судебного участка № 12 Автозаводского района Нижнего Новгорода назначил Коткову этот самый штраф в 45 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. В дальнейшем автомобилист пытался обжаловать приговор, однако и областной суд, и Первый кассационный суд общей юрисдикции это решение поддержали. В итоге дело дошло до Верховного суда.

Позиция водителя

Котков во всех судебных заседаниях утверждал, что, сев за руль, никуда ехать не собирался и все действия с автомобилем совершал исключительно для того, чтобы выполнить просьбу сотрудника ДПС и заглушить двигатель.

Более того, в судах он рассказал, что после побега настоящего водителя один из инспекторов поставил вопрос иначе: либо Котков возвращает сбежавшего приятеля, либо сотрудники «оформляют» его. Это версия событий приводится и в материалах дела.

При этом и другие доказательства в деле подтверждают основную часть его рассказа. Пассажиры также сообщили, что до остановки машиной управлял другой человек, да и сотрудники ДПС не отрицали, что за рулём первоначально был не Котков.

Получилась спорная ситуация: человек, который до остановки вообще не управлял машиной, оказался на водительском месте после просьбы инспектора заглушить двигатель, а совершённые при этом действия затем стали основанием считать его водителем.

Позиция Верховного суда

В ходе рассмотрения дела Верховный суд напомнил, что управлением транспортным средством считается целенаправленное воздействие на него, в результате которого автомобиль перемещается в пространстве. Такое разъяснение, в частности, содержится и в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 года № 20.

По мнению Верховного суда, нижестоящие суды не проверили должным образом, было ли движение Daewoo именно целенаправленным управлением либо автомобиль дёрнулся при попытке Коткова заглушить двигатель.

Отдельно Верховный суд обратил внимание на действия самих инспекторов. Если сотрудники ДПС считали, что у Коткова есть признаки опьянения, почему они не воспрепятствовали тому, чтобы он сел за руль, а, наоборот, попросили его об этом. При том, что один из полицейских при этом находился непосредственно у автомобиля.

От ответа на вопрос, являлся ли Котков в тот момент водителем, зависит и законность требования пройти медосвидетельствование. Такая обязанность предусмотрена для водителя пунктом 2.3.2 ПДД РФ.

В результате Верховный суд отменил решение Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода и постановление Первого кассационного суда и вернул дело на новое рассмотрение. Само дело при этом не прекращено, поэтому окончательно невиновным Котков пока не признан.

© Art Konovalov/Shutterstock

Можно ли теперь «отмазаться», если выпил, но не ехал

После этого решения Верховного суда в общественных обсуждениях возник вполне резонный вопрос, может ли этот прецедент стать поводом для пересмотра других дел, где нетрезвый человек находился за рулём, но утверждал, что не ехал, а автомобиль, например, просто стоял с работающим двигателем. По словам Михаила Никитина, адвоката и юриста проекта «Штраф-OFF», подобный сценарий с пересмотром решений множества дел маловероятен.

«Нет, прецедентом для пересмотра других дел это решение не станет, поскольку они принято Верховным судом по конкретному делу с учётом конкретных обстоятельств и множества свидетельских показаний». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Обстоятельства дела Коткова действительно нетипичны: в нём был установлен другой человек, который реально управлял автомобилем до остановки. Это подтверждалось свидетелями, полицейскими и видеозаписью. А за руль собственник пересел уже после остановки, причём с разрешения сотрудника ДПС. Поэтому вывод Верховного суда сложно будет трактовать как универсальную возможность избежать ответственности.

Без штрафа: за какие нарушения ПДД инспектор может ограничиться предупреждением

Нужно ли всегда выполнять просьбы инспектора ГАИ

Другой спорный вопрос, который возник после вердикта Верховного суда, касается действий, выполненных по просьбе инспектора ДПС. Нужно ли выполнять указания сотрудника ГИБДД, например, завести, заглушить или переставить автомобиль, если подобные действия могут трактоваться как грубейшие нарушения ПДД.

«Слепо и безоговорочно следовать подобным просьбам или указаниям сотрудника полиции точно не стоит, как раз во избежание развития событий, которые произошли в описываемой истории. Чем руководствовался инспектор — остаётся догадываться, но факт в том, что он по сути подловил пассажира, который не ожидал такого "финта" от инспектора ДПС. Поэтому я призываю всех водителей в любой ситуации думать собственной головой и критически относиться ко всему и, в частности, к действиям уполномоченных сотрудников полиции. Тем более, если последние напрямую противоречат ПДД». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Именно это обстоятельство делает дело Коткова особенно показательным. До остановки он был пассажиром, а основания считать его управлявшим автомобилем возникли только после того, как он сел за руль по просьбе сотрудника ДПС и попытался заглушить двигатель. Теперь судам при новом рассмотрении дела предстоит решить, достаточно ли движения автомобиля на несколько сантиметров в таких обстоятельствах, чтобы считать Коткова водителем и требовать от него прохождения медосвидетельствования.