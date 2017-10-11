Длительный тест Mazda CX-5: правильный вектор

Кроссовер Mazda CX-5 — лидер продаж японской марки в РФ

Марка Mazda продала в России в сентябре 2017 года 2509 легковых автомобилей, о чем говорится в отчете АЕБ. В сравнении с прошлым годом спрос на машины «Мазда» вырос на 1,1%, а рыночная доля марки составила 1,7%.

Лидером модельной линейки Mazda в РФ остается кроссовер Mazda CX-5, который в сентябре этого года был продан в количестве 1806 ед., что оказалось на 10% ниже объема продаж за прошлый год. В рейтинге авторынка России за прошлый месяц эта модель занимает 24-е место. По результатам первых трех кварталов кроссовер Mazda CX-5 стал 25-м в списке самых востребованных машин. С начала года и по сентябрь включительно россияне приобрели 13 113 автомобилей этой модели, это на 16% больше, чем было продано годом ранее. Всего за девять месяцев этого года Mazda реализовала в стране 17 870 легковых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 15,3%.

Из статистики «Автостат Инфо» известно, что в августе покупатели приобрели 1715 кроссоверов Mazda CX-5 (+6%), а за январь-август купили 10 820 таких машин (+21,7%).