Тест-драйв Suzuki Vitara: Цветной баланс



Когда речь заходит о двухцветных машинах, в голове сразу всплывают лучшие времена мировой автоиндустрии — детройтское барокко с его аэростилем. Еще совсем недавно мне казалось, что эксперименты с яркими цветами остались только на пожелтевших страницах старых автомобильных журналов и ретровыставках. Но радость пришла оттуда, откуда ее не ждали. Компания Suzuki возродила имя Vitara в интересном облике. Ну что ж, поехали!

Наше первое знакомство с Suzuki Vitara состоялось зимой, тогда мы опробовали спортивную версию и погружали ее по самые ступицы в снег. Сегодня у нас на тесте двухцветный вариант с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, автоматической трансмиссией и приводом на переднюю ось. Как чувствует себя компактный кроссовер в городе, и что его роднит с рамным «дедушкой»?



Миленький



Индивидуальность — вот второе имя Suzuki Vitara. Для окраски кузова предложено девять основных цветов, также возможны различные комбинации с тонами крыши и корпусов зеркал заднего вида. Но и это еще не все. Покупатели могут выбрать один из трех вариантов оформления решетки радиатора — обычный серый пластик, черный глянец или массивный хром. В качестве опции покупателям доступны алюминиевые рейлинги. Легкосплавные диски могут быть как серыми, так и черными, независимо от цвета кузова. Так что встретить на улице две одинаковые «Витары» ну очень сложно!



Но не красотой единой живет Suzuki. Этот автопроизводитель одним из последних перенес свое производство из Японии в Европу. Данная модель выпускается на венгерском заводе Suzuki Magyar и является первым поколением модели, которое имеет моноприводную конфигурацию. Правда, переднеприводный автомобиль имеет такой же клиренс, как и версия 4х4 — 185 мм. Многие японские и европейские конкуренты сидят на 10-20 мм выше над дорогой. Но самая низкая точка над дорогой — это крепкая стальная защита двигателя, которая первой принимает на себя торчащие камни, асфальтовые волны и бордюры.



Vitara и ее сосед по конвейеру SX4 созданы на одной платформе, но герой нашего тест-драйва на 125 мм короче и немного выше. Коэффициент аэродинамического сопротивления и них одинаков и равен 0,33. В нашей комплектации GL+ фары обычные, галогенные, но за дополнительную плату оптика, как и дневные ходовые огни, может стать светодиодной. Отсутствие парктроников в бамперах и наличие камеры заднего вида — непривычное сочетание, ведь маленькие круглые датчики дешевле, но такой вариант однозначно на руку потребителю.



Продолжение начатого



В салоне также не обошлось без дизайнерских изысков. Больше всего внимание привлекают элементы на торпедо и рулевом колесе, окрашенные в цвет кузова. Но самой интересной деталью интерьера, по мнению нашей редакции, оказались аналоговые часы. При этом подсветка в темное время суток меняет их восприятие. Интересно, что они не синхронизированы с часами на щитке приборов и настраиваются отдельно, что удобно, например, в дальних путешествиях, когда экипаж оказывается в «чужом» часовом поясе.



Часы в темное время суток с подсветкой выглядят даже интереснее, чем днем.



Цветные вставки на торпедо внешне напоминают окрашенный металл.



Тонковатый руль снабжен простыми на вид, но очень удобно расположенными кнопками.



Сама приборная доска довольно аскетична — круглые циферблаты и монохромный дисплей борткомпьютера, которым нужно управлять кнопкой на самой «приборке». Но пухленький шрифт приборов — наверное лучшее, что сейчас есть в сегменте.



На руле кнопки управления смартфоном и голосовым управлением выделены в отдельный блок.





Мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем создает очень приятное впечатление, имея уже в «базе» встроенные протоколы Apple Car Play и Android Auto. Вторая сильная сторона информационно-развлекательного блока разработки компании Bosch — отличная картинка с камеры заднего вида и днем, и ночью. Только сенсорной полоской регулировки громкости пользоваться неудобно, лучше использовать дублирующие кнопки на рулевом колесе. Также в базовой комплектации внимательный покупатель обнаружит семь подушек безопасности, ESP, подогрев передних сидений и даже климат-контроль.

Подключенный по USB iPhone превращает стандартную мультимедиа в новый девайс.



Хоть кресло водителя не имеет множества различных регулировок, но лифт и смена угла наклона спинки позволили мне быстро найти свое место. На втором ряду в машине с колесной базой в 2500 мм не шибко много места, но рослому человеку с ростом в 185 см не придется подгибать коленки. Единственное замечание по «галерке» — это отсутствие какого-либо оборудования для сидящих сзади: подстаканники, розетки и воздуховоды для задних пассажиров встречаются в этом классе все чаще.



Объем багажного отсека в походном положении составляет 375 литров. Под верхним полом находится емкая ниша высотой в 10 см для не самых популярных предметов, или тех, которые нужно спрятать от посторонних глаз. Еще ниже находится временное запасное колесо. На некоторых рынках эта полезная ниша отсутствует, зато под полом помещается полноразмерная «запаска». Со сложенными спинками в машине уместится грузов объемом более 1120 литров.



На первый взгляд небольшой багажник имеет вместительное подполье.



Рядом с подсветкой расположилась 12-вольтовая розетка.



Крутится-вертится



На мировых рынках для Suzuki Vitara доступны два силовых агрегата объемом 1,6 литра — бензиновый и дизельный с одинаковой мощностью в 117 л. с. В Украине доступен только первый вариант, им и оснащен тестовый кроссовер. Забегая наперед, отмечу, что от дизельной модификации в нашей стране не было бы отбоя, но ее перспективы пока туманны. «Бензинка» же очень любит обороты и топливо. Если по первому пункту у нас вопросов нет, то на расход стоит пожаловаться.



В осеннем «пробочном» городе Suzuki с легкостью может потреблять 9,0-9,5 литра на 100 км пробега, в смешанном цикле аппетит падает до 7 литров. В чем же дело? Да в том, что моторчик постоянно поддерживает обороты на уровне 2000-2500 об/мин, а меняет передачи обычно, когда стрелка тахометра подбирается к 3000 об/мин. Переход в ручной режим и смена ступеней раньше кроссоверу не нравится.



Но если не обращать внимания на расход, то впечатления от пары мотора и 6-ступенчатого классического «автомата» только положительные. И приемлемая динамика, и подстегивающий жужжащий звук поднимают настроение.



В схеме подвески нет ничего необычного — спереди стойки «МакФерсон», сзади же полузависимая балка. А вот характер настроек приятно удивил. «Ходовая» стойко держит удар на украинских дорогах, почти незаметно глотая лежачие полицейские и мелкие ямы, огрызаясь шумным эхом только при прохождении крупных выбоин и острых люков. И даже в таких ситуациях сидящие в салоне не ощущают вибраций на руле и креслах. За «мягкий» характер подвески водитель платит некоторой валкостью в поворотах. Без полного привода соваться на грязный проселок мы не стали, но при необходимости машина может трогаться со второй, да и большая кнопка отключения ESP всегда под рукой.



Подытожим



Сегодня Suzuki Vitara в такой комплектации, как у нас, оценивают меньше, чем в 550 000 гривен. «База» с МКП еще почти на 120 000 грн дешевле. Если вы не хотите быть серой мышкой в городе и цените добротную мультимедиа-систему, тогда, выбрав «Сузуки», вы не прогадаете. К тому же, разве хорошее настроение, которое появляется от одного взгляда на бирюзовый цвет, можно измерить денежными знаками?