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«Только на ней бы и катался»: американцы оценили LADA 4х4
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«Только на ней бы и катался»: американцы оценили LADA 4х4 «Нива» 

360tv.ru 30 октября 2017
В США провели тест‐драйв российского компактного внедорожника LADA 4х4 «Нива», сообщило РИА ФАН. Его результаты с отзывами американских автолюбителей разместил на своем канале в YouTube видеоблогер Павел Суслов.
Ставший организатором тест-драйва, Суслов выбрал для испытаний белую «Ниву». Ее внешний вид вызвал исключительно положительные отзывы у жителей США. Один из участников тест-драйва признался, что ездил бы исключительно на этой машине.
"Я бы на ней только и катался, " — участник тест-драйва.
Принявшие участие в испытаниях отметили высоту дорожного просвета авто российского производства. По мнению автолюбителей, «Нива» похожа на раллийные машины. Ко всему прочему, ее дизайн они охарактеризовали как «наглый» для такого маленького транспортного средства.
Американцев впечатлил и нестандартный способ открывания крышки капота от лобового стекла. Изумились они и «запаске» в моторном отсеке.
Минусами LADA 4×4 «Нива» признали отсутствие подстаканников. Участники тест-драйва также подчеркнули, что машина обладает излишней вибрацией раздаточной коробки во время езды, а педаль тормоза слишком мягкая.
LADA 4×4 вошла в топ-10 российских машин с самым высоким клиренсом. В августе 2017 года было куплено 2298 автомобилей марки, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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