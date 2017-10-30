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Испытания седана «Кортеж» попали на видео
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Появилось первое видео испытаний российского седана проекта «Кортеж» 

Lenta.ru 30 октября 2017
В сети появилось первое видео с испытаний на автополигоне НАМИ российского седана, создаваемого в рамках проекта «Кортеж». Ролик опубликован в понедельник, 30 октября, на YouTube-канале AutoreviewRu.
Как сообщается, длина автомобиля немногим более 5,5 метра, он имеет полный привод. «Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата», — говорится в ролике.
Отмечается, что в автомобиле используется гибридная установка последовательного типа. У седана мотор V8 с туробонаддувом. Его мощность примерно 650 лошадиных сил, «а электромотор может добавить еще около 100». На лимузины будет установлен мотор V12 мощностью более 800 лошадиных сил.
Проект «Кортеж» предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года.
В июле сообщалось, что лимузин для президента, создаваемый в рамках проекта, получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. За несколько дней до этого Владимир Путин рассказал журналистам, что машина пока не готова.
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