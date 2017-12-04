Mazda CX-5: давай жить вместе

Давай жить вместе

Когда-нибудь это должно случиться. Если случается со всеми остальными, то не застрахован и я, правда ведь? Позади три десятка лет, и не факт, что в один прекрасный день чья-то невидимая рука не начнет щелкать тумблерами в моей голове. Щелк — и авантюризм сменится рассудительностью. Щелк — и независимость превратится в желание создавать семью и воспитывать детей. Щелк, щелк — и вместо удалого идиотизма потянет на спокойствие и уют.

Пока этот процесс не начался, но я точно знаю, чем он закончится: последним в этом ряду стоит рычажок, отвечающий за автомобильные предпочтения. Здесь и сейчас мне невдомек, как, имея в кармане полтора-два миллиона рублей на машину, можно не шерстить вторичный рынок в поисках годной BMW M3, Subaru WRX STI или вообще чего-то вроде Ford Mustang и Jaguar XKR. Хоть режьте, я не способен понять людей, которые идут в автосалон и меняют эти деньги на такую унылую (зато новую!) штуку, как компактный кроссовер. Но если бы завтра я вдруг проснулся вот таким «нормальным» человеком — точно знаю, что бы выбрал.

Последняя пара недель в компании Mazda CX-5 окончательно убедила меня в том, что это один из лучших, если не лучший автомобиль в своем классе. И дело не в подсчете голов, очков, секунд и потребительских качеств: коль скоро кроссоверы правят миром, то в их разработку вкладываются огромные деньги, а потому все они получаются в принципе хорошими. Делать совсем круто просто нерентабельно, делать абы как — гарантированный провал, вот и получаются эдакие средние арифметические с небольшими нюансами. Но именно от «Мазды» меньше всего разит всеми этими деньгами, графиками исследования прибыльности и собраниями маркетологов в чистых рубашках, но с грязными помыслами.

Это честная, естественная машина, которая не пытается тебя одурачить — и хотя Subaru Forester еще честнее и естественнее (и еще круче по настройкам шасси), я уже не могу устоять перед эффектной внешностью и действительно высококлассным салоном «Мазды». А ведь диагноз «Subaru головного мозга» мне поставили давно и прочно… Неужели начинают все-таки щелкать тумблеры? Не знаю. Но закопаться в конфигуратор и помечтать о собственной CX-5 было интересно.

Для начала, мне все-таки нужен 194-сильный мотор 2.5 — вот просто нужен и все. Потому что нормальность нормальностью, а ездить на машине, которая разгоняется до сотни дольше десяти секунд — это самоистязание. Но выбор этого мотора автоматически сужает спектр комплектаций всего до двух: Active за 1 831 000 рублей и Supreme за два миллиона и три тысячи. И тут я начинаю думать, что меня грабят.

Потому что в «Активе» вам дадут двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, светодиодные фары, электрические зеркала и стекла — и, собственно, все. Датчики света и дождя, подогрев руля, электропривод двери багажника, а также нагрузку автоблокировка дверных замков и система самостоятельного экстренного торможения — это еще плюс 78 тысяч. То есть, уже 1,9 миллиона в сумме. Немало! А если посмотреть в соседнюю колонку — ту, где «Сюприм»…

Кожаный салон вместо тканевого. Бесключевой доступ. Электропривод сидений. Парктроники и камера заднего вида. Подогрев задних сидений. Адаптивные фары. Навигация. Ну неужели все эти приятные и полезные ништяки не стоят сотни сверху? Правда, тут же принудительно дают мерзопакостную систему старт-стоп, а заодно отнимают электрический багажник и подогрев руля. Хотите их вернуть? Легко! Докиньте еще 44 тысячи сверху. Хотя лучше раскошелиться еще на тридцатник и заполучить классную «музыку» Bose. А вот более дорогие пакеты (до 190 тысяч рублей), на мой взгляд, уже баловство.

Да, полноценный проекционный дисплей вместо выезжающего экранчика — это прикольно, но таких денег он не стоит. А за лезущие в мою жизнь системы активной безопасности «Мазде» стоило бы доплачивать, а не требовать дополнительных денег. Итого, идеальная CX-5 стоит чуть меньше 2,1 миллиона рублей. А теперь давайте попробуем собрать конкурентов с аналогичным функционалом. Оговоримся: ни слова о колесах, краске и прочих цацках, только техника и оснащение.

В прайс-листах конкурентов нет ничего такого, что заставило бы всерьез поколебаться человека, уже решившего купить CX-5. Но и любое из обратных утверждений тоже будет справедливым.

Осталось выяснить, во сколько обойдется первый год владения нашему стандартному персонажу: москвичу старше 22 лет, с более чем трехлетним стажем вождения и с пробегом в 20 тысяч километров за год. Одна ремарка: считать будем не тестовую двухлитровую версию, а именно машину с мотором 2.5, раз уж начали про нее говорить. Разница в расходе топлива будет, по опыту, примерно 11 литров на сотню против зафиксированных за месяц езды 9,8 литра.

Нормально получается. Дешевле, например, чем повзрослевший, но куда менее семейный Countryman Саши Мирошкина. Хотя и куда дороже, чем рюкзак нашего главреда.