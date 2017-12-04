Lexus LC500: точка равновесия

Штамп «автомобиль мечты» очень любят автопроизводители, с детства стараясь вбить в голову будущего покупателя слово «мечта» в непосредственной близости с названием бренда. Но мечта должна быть недоступной. Дорогой. И, как в случае со спорткаром Lexus LС 500, который испытал корреспондент «Газеты.Ru» , быстрой и красивой.

Недостатки есть у каждого автомобиля. Другие дело, что они есть и у собственных детей или любимых, но их обычно не замечают. Вот и я не нашел таковых в Lexus LС 500. Поверьте, очень старался. Понятно, что мнение об идеальности LС 500 субъективно, есть спорткары и подороже, и подешевле, и побыстрее, и пошикарнее. Но Lexus как бы захватывает точку равновесия на этом безумном графике «цена/скорость/качество». Он дает все.

Очевидный минус только один — для покупки нынче нужно восемь миллионов рублей, а среднестатистическому россиянину их можно накопить, лишь сев на 10-летнюю диету. Есть и вторая проблема: даже взяв кредит, машину вам не купить, первая квота на купе была крайне мала — 30 штук.

Всего 30 LС500 приехали в Россию, и их сразу же расхватали, как горячие пирожки.

До, Сибири, например, добрался только один экземпляр, и новость о его покупке даже прокатилась по местным СМИ. Событие. Квоту обещают увеличить чуть ли не в четыре раза, но когда это будет — пока вопрос. Российские поклонники марки замерли в ожидании, пока обладатели хвастают эксклюзивом.

Внешность

Когда в 2012 году Lexus представил концепт LF-LC, автомобильные эксперты замерли в изумлении, потом препарировали новинку и сделали вывод — очередной прототип, который утратит большую часть футуристического шарма на пути к конвейеру. Когда в Lexus заявили, что серийное купе по стилистке совпадет с концептом больше чем на 90 процентов, публика не поверила и принялась ждать премьеры. Да, ожидание составило долгих пять лет, но в Lexus не соврали — LC500 действительно сохранил все лучшее от LF-LC. Все изгибы, смелые росчерки фар, фирменную веретенообразную решетку радиатора и даже пропорции.

Посмотрите на фото «500-ки» в желтом цвете Flare Yellow — такой автомобиль будет самым заметным в потоке из любых спорткаров. Такие играют в кино автомобили будущего.

Интерьеру и вовсе можно аплодировать, ведь, положа руку на сердце, в роскоши и деталях Lexus нет-нет, но уступал большой немецкой тройке. Теперь тому же Mercedes придется постараться, прежде чем заткнуть за пояс японских мастеров. Все удобно, современно, качественно — «под металл». Вопросы могут вызывать «рожки» переключателя режимов движения, торчащие по бокам от руля. Да, непривычно, но зато безопасно — не нужно отрывать взгляд от дороги, чтобы воткнуть «Sport+».

Приборная панель, напоминающая о рубке космического корабля, завораживает сочетанием новых технологий (модный LCD экран) и старой доброй механики, которая нашла отражение в серебряном кольце, которое, перемещаясь, сдвигает тахометр и спидометр. Эту фишку инженеры «подсмотрели» в предыдущем суперкаре Lexus LF-A. Говоря «предыдущем», немного кривлю душой, — LC500 все же не суперкар, хоть и весьма походит на него.

Душа

Внешность для спорткара, как и для спутницы жизни, право слово, не главное — главное душа. LC500, конечно, красив, но природной смазливости вряд ли хватило бы для любви до гроба. В случае с Gran Turismo — а Lexus не без оснований позиционирует LC как прогулочный спорткар — на первое место выходит комфорт. В сочетании со скоростными качествами, конечно. Возвращаясь к вопросу о точке равновесия — вот она, вот где баланс найден идеально.

До сотни за 4,5 секунды, плавный разгон, легкий и точный руль, эффектная игра искусного «автомата», молниеносно и незаметно перебирающего сразу 10 передач, уверенный кикдаун, мягкость многорычажной подвески.

Водители спорткаров всегда громко вздыхают, замечая издали лежачий полицейский или попадая в небольшую яму — то, что владельца для простого седана было бы малозаметной проблемой, для них всегда было мучением. Но в LC500, как ни странно, проблема исчезла — давайте вновь аплодировать тем, кто работал с подвеской. Японцы также уверяют, что LC обладает лучшими в классе аэродинамическими характеристиками. Поверим на слово.

477-сильный мотор несет все это великолепие почти со скоростью звука. «Почти» — это чтобы осталось что-то для «заряженной» версии LC F. О ней пока даже страшно думать.

Отдельно скажем про шумоизоляцию. Она эталонная. Слышен лишь воодушевляющий рык мотора, в котором ни герца искусственности — инженеры, любившие усилить ту или иную частоту звучания через динамики, теперь создали специальную трубу, которая направляет звук от мотора прямо в салон. Завораживает. Это слово вообще походит для всего, из чего состоит LC500. Кроме цены, конечно. Слишком большой, но вполне подходящей для мечты.