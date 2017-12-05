Прайм, но не Оптимус

Когда ты активен, амбициозен и стремишься к чему-то большему, вряд ли найдется кто-то, способный тебя остановить. Даже выбирая машину, ты четко понимаешь, что хочешь от нее получить. Как правило, имея компактный, удобный и подходящий по всем параметрам хэтчбек, рано или поздно приходишь к идее о приобретении автомобиля другого, более высокого класса. Корреспондент «Газеты.Ru» на несколько дней пересела из уютного Kia Ceed в просторный Kia Sorento Prime.

Чтобы по максимуму оценить все возможности Sorento Prime, я пригласила четверых друзей провести выходные в Ярославле. Мы закинули пять больших рюкзаков в багажник и отправились впятером на одной машине любоваться Волгой.

Первые впечатления

Когда впервые подходишь к машине, кажется, что она просто огромная.

Скорее всего, здесь на восприятие влияет привычка к скромным размерам хэтчбека, рядом с которым не чувствуешь себя маленьким человечком.

Мне сразу захотелось обойти кроссовер по кругу, чтобы разглядеть все поближе. Оценивая дизайн, в голове пробежала мысль, что нет ничего лишнего. На тест-драйв была предоставлена машина в комплектации Premium в белом цвете (с легким перламутровым оттенком), с дизельным двигателем 2,2 л и с панорамной крышей. Далеко не всем нравится белый, но этой машине он, безусловно, идет, выделяя ее на дорогах и в пасмурно-сером городском пейзаже. Потянув за ручку и открыв водительскую дверь, видишь салон шоколадного цвета, и тут же понимаешь, что это одно из самых удачных цветовых сочетаний.

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Сев за руль, следующие пять минут меня все еще не покидало ощущение, что я маленький и очень компактный человечек. Даже немного начала волноваться насчет своей готовности водить автомобиль таких размеров, хотя когда-то сидела за рулем пятиметрового Chrysler 300M. Все-таки нужно время, чтобы привыкнуть к габаритам машины и начать «чувствовать все углы», а не рассчитывать на парктроники и камеру.

Пара минут уходит на подгонку сидения и зеркал, настройку навигатора и климат-контроля. Выбрала плейлист в дорогу, подхватила своих друзей, и мы начали наше маленькое путешествие. Пока выезжали из Москвы по пятничным пробкам, успели сродниться с автомобилем.

В пути

Довольно быстро (спустя 15-20 минут) я почувствовала себя за рулем не только комфортно, но и уверенно, хотя сначала старалась держаться в правом ряду, двигаясь не выше разрешенной скорости, чтобы привыкнуть к машине.

При первом включении поворотника появился писк — сработала система контроля слепых зон:

автомобиль при помощи датчиков оценивает обстановку на полосе, в которую вы намерены перестроиться, и если там находится другая машина, то на боковом зеркале также загорается значок оповещения.

Педали газа и тормоза оказались немного специфичны. Sorento Prime комплектуется электронной педалью газа. Несмотря на это, автомобиль достаточно приемистый. Что касается тормозов, то на первом светофоре выяснилось, что они «ватные». И это единственное, к чему пришлось привыкать несколько дней.

Во время поездки меня в кресле водителя сменяли друзья. В данной ситуации приятно, что в машине есть возможность сохранить две настройки водительского сидения. После передвижений мы делились впечатлениями от езды. Так, например, мнения об информативности руля Sorento Prime разошлись. Я, как любитель «легкого» руля, была довольна его послушностью и тем, что не нужно прикладывать усилия для поворотов, а моему другу не хватило информативности, ему намного удобнее, если руль более «тяжелый». По поводу шумоизоляции мнения совпали: все поставили «пятерку».

Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Претензий к поведению машины на дороге нет. Для поездки можно выбрать один из режимов: eco (режим экономии топлива), sport (для активного стиля вождения) и normal (для повседневной городской езды).

В eco, конечно, разгон будет недостаточно энергичным, но в остальном вполне приемлем.

Для кого-то может показаться минусом, но набранная скорость (110-130 км/ч) совсем не чувствуется. Чтобы не наловить штрафов, хотели включить функцию ограничения скорости, но с удивлением обнаружили ее отсутствие даже в максимальной комплектации Sorento Prime.

По трассе ехать одно удовольствие, тем более что дорога до Ярославля отличного качества. На обратном пути пришлось объезжать длинную пробку по не самому популярному пути, где было очень много глубоких ям с лужами. Машина без проблем их преодолела. Полного бака (71 л) хватило на 3 дня активного передвижения (Московская область-Москва-Ярославль-Московская область). Итоговый расход топлива составил 10.3 литра — многовато, ведь под капотом все-таки дизель.

Комфорт внутри и сюрпризы багажника

В салоне очень просторно, и это чувствуется, даже когда в машине несколько пассажиров. В комплектациях Prestige и Premium есть третий ряд сидений, то есть всего в машину поместятся семь человек. Нас было пятеро, и трое удобно разместились на втором ряду. Ребята подняли встроенные шторки на окнах задних пассажиров и поставили на зарядку смартфоны (с тыльной стороны подлокотника передних пассажиров сделаны дополнительные разъемы: USB и розетка 12V). Спинки сидений можно было немного откинуть и почти в полулежачем положении отдыхать. Панорамную крышу мы закрывали в темное время суток, так как на скорости свет от фонарей на трассе утомляет, но днем всегда хотелось пустить как можно больше дневного света внутрь салона.

После того как мы остановились, чтобы захватить кофе и маленький перекус с собой, родились даже шутки на тему, что все, конечно, удобно, но производители забыли о раскладывающихся столиках, как в самолете. Ногам просторно, и ребятам ничего не мешало, так как третий ряд сидений был сложен. Тем самым в нашем распоряжении был огромный багажник, куда мы положили все свои рюкзаки, верхнюю одежду и кофры с камерами. При этом там места оставалось еще очень много.

Для больших семей с детьми и собаками это настоящая мечта. Можно без проблем путешествовать с коляской, самокатом, сумками и питомцем. Разложенный третий ряд сидений, где можно сесть вдвоем и настроить под себя даже кондиционер, конечно, съедает все багажное пространство, остается совсем узенькое место для пары маленьких сумочек. Для поездок на свадьбы и дни рождения компанией это удобно, вещей с собой, как правило, не очень много, а вот поехать всем вместе на одной машине — бесценно.

Кристина Богачева/«Газета.Ru» // Если вы вдруг остались без ночлега в летнем автопутешествии, то переживать не стоит. Все сиденья задних рядов можно сложить и тогда получится практически двуспальная кровать

Открывать и закрывать багажник понравилось всем: нужно было только нажать на кнопку, и дверь автоматически поднималась или опускалась. А если руки заняты, достаточно подойти с ключом в кармане, и через несколько секунд багажник автоматически распахнется. Правда, об этой функции нужно всегда помнить. Уходя с парковки, мой друг задержался на пару секунд у багажника, чтобы пропустить проезжавшую машину. Система сработала у него за спиной: багажник, в котором были все наши вещи, открылся. Водитель на соседнем парковочном месте не совсем понял ситуацию, но догнал друга, чтобы предупредить о случившемся, за что ему большое человеческое спасибо.

Конечно, мы не могли не протестировать функцию автоматической парковки, она доступна в комплектациях Premium и GT Line. В восторге остались даже мужчины. Когда вы начинаете поиск свободного места, нужно нажать на кнопку функции и продолжить движение с небольшой скоростью, тогда машина с помощью датчиков сама определит место, в которое сможет поместиться. После того, как место найдено, вам остается только убрать руки от руля и выполнять указания автомобиля — включить заднюю или переднюю передачу, начать движение или остановиться.

Во время парковки руль крутится сам и, наблюдая за этим, понимаешь, что «будущее» наступило.

Итоги

После выходных, проведенных в Ярославле, мы с друзьями сошлись на том, что идея отправиться туда на Sorento Prime была верной. Для многих автопутешествия не входят в разряд любимых, но здесь явно не тот случай. На протяжении всех дней было настолько комфортно, что снова захотелось куда-нибудь поехать.

Автомобиль хорош и удобен, и потихоньку начинаешь мечтать приобрести его. Именно мечтать, потому что цена в данном случае — единственное, что заставляет притормозить и не бежать в автосалон прямо сейчас.