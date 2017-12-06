Обновленная Mazda 3: небесные технологии с родины Солнца

Тест-драйв обновленной Mazda 3: Небесные технологии с родины Солнца

Современные технологии, направленные на улучшение производительности, и набор электронных ассистентов в Mazda объединяют одним красивым и слегка возвышенным словом Skyactiv. Обновленная «Тройка» получила еще больше новых «небесно-активных» возможностей. Только ли в них таятся изменения, выполненные в ходе рестайлинга?

Более 1500 пройденных по ноябрьской Украине километров показали, что не гордящийся своим скромным аппетитом 2,0-литровый бензиновый мотор может укладываться в 5,3 литра на 100 км пробега. И на этом приятные сюрпризы только начинаются. Как вы уже поняли, сегодня мы знакомимся с обновленным седаном Mazda 3 в максимальной комплектации и с топовым силовым агрегатом.

Тонкие акценты к месту

Более пяти миллионов проданных по всему миру «троек», видимо, не вскружили голову японцам, потому что конструкторы продолжают постоянно совершенствовать своего представителя С-класса. И, конечно, важный акцент сделали на дизайне. Узнать обновленную машину можно по новой как бы трехмерной решетке радиатора с крупной эмблемой, зеркалами заднего вида новой формы, вынесенным в отдельные горизонтальные блоки передних повторителей поворотов и «противотуманок». Хэтчбек получил новый задний бампер, седан же остался без серьезных изменений обвеса.

Главной функциональной новинкой экстерьера стала опциональная адаптивная светодиодная оптика, которая может самостоятельно переключаться с дальнего на ближний и наоборот, в зависимости от наличия впереди попутного или встречного транспорта. Среди девяти цветов кузова — синий, серебристый и темно-серый. При этом последний со сложным названием Machine Grey Premium Metallic наносится по специальной технологии и содержит в себе отражающий слой с частичками алюминия толщиной всего 2,5 микрона.

«Топовые» 18-дюймовые колесные диски получили новый рисунок, а в «базе» покупателю предлагаются 16-дюймовые колеса. Интересно, что 17-дюймового компромисса в списке оснащения нет. 155 милиметров — очень достойная цифра, как для клиренса у дорожного седана. Также чувствовать себя уверенно за рулем помогут камера заднего вида и парктроники — задний и передний. Последний, кстати, в классе встречается очень нечасто.

Габариты «японца» изменились незначительно, больше всего прибавив в ширину — 40 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось сократить с 0,31 до 0,26 благодаря тщательно просчитанной форме обвесов и защит на днище.

Экран, проектор, мониторчик

Что выделяется в салоне Mazda 3 на фоне многочисленных конкурентов? Конечно, проектор и его поднимающийся экран. Рестайлинг не только улучшил качество изображения, но и расширил список выводимой информации. Теперь проецирующееся изображение цветное, как и на седане Mazda 6, на котором мы, помнится, гонялись за цветущими сакурами весной. Перед водителем по умолчанию выводится скорость, к спидометру могут добавляться показания круиз-контроля, данные с датчиков контроля мертвых зон. Здесь же всплывают напоминания водителю о необходимости незамедлительно применить торможение (спасибо системе мониторинга ситуации перед автомобилем!), или остановиться на чашечку кофе.

Мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным монитором у «тройки» также свежая, такую мы видели недавно на кроссовере Mazda СХ-5. «Сенсорность» дисплея отключается после достижения 8 км/ч: нечего на ходу отвлекаться! Правда, в нашей комплектации «голова» не имеет навигации. Но сам GPS-модуль встроен, нужно лишь купить у официального дилера «флешку» с картами. Как и полагается, музыку головное устройство может брать со смартфона, при этом отображая правильно и названия треков, и даже картинку обложки альбома. На этот же 7-дюймовый монитор выводится и информация с камеры заднего вида. Она четкая и информативная, но сама камера в движении пачкается — приходилось протирать ее на каждой остановке.

Приборная панель не изменилась. В скромных комплектациях по центру устанавливается спидометр, на более дорогих (как и на нашем тестовом авто) главное место отдано тахометру. Спидометр здесь немного потеснился: стал цифровым и сместился вправо на поле главного круглого циферблата. А вот рулевое колесо немного посвежело и получило подогрев, управление которым размещено немного выше блока «климата». В глубоком отсеке под подлокотником спрятались два разъема USB и слоты для карт SD. На европейских машинах с электрическим «ручником» он еще больше.

Несмотря на то, что некоторые коллеги отмечали низкую посадку в Mazda 3, мне она, наоборот, показалась даже обманчиво высокой. Просто сам автомобиль по-спортивному строен и элегантен в профиль, а диапазон регулировок высоты кресла очень широк. Так что в седане можно разместиться «по-кроссоверному». На втором ряду места хватает пассажирам любой комплекции.

Багажник при объеме 408 литров достаточно вместительный, но для погрузки он не очень удобен: сам глубокий, а проем узкий. Отрадно, что завесы крышки расставлены максимально широко и почти не скрадывают полезное пространство для груза, а для красоты «укрыты» пластиковыми накладками. Если нужно увеличить грузовой отсек, то можно сложить половинки спинки второго ряда.

Когда и «Спорт» не нужен

Можно опробовать весь модельный ряд той или иной марки, каждую модель — в разных комплектациях и с разными моторами, но все равно очередная модель бренда тебя может удивить. «Мазда» — именно такой случай. Так уж вышло, что в редакцию Auto.Today автомобили Mazda попадали в обратном порядке — от флагманского седана через кроссовер и до «троечки». Но генетика нынешнего поколения с литерами SKYACTIV в ДНК одна для всех — отличные драйверские качества с некоторой оглядкой на экономичность. Тестовый автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и максимальным крутящим моментом в 210 Нм. Также для машины доступен и 1,5-литровый 120-сильный вариант. Каков же седан в движении?

С круиз-контролем на трассе при скорости 110 км/ч бортовой компьютер показал аппетит на уровне 6 литров на «сотню». При движении со средней скоростью 60-70 км/ч расход сокращается до 5,5-5,7 литра. И это мы не гнались за рекордно низкими отметками, просто себе ехали — с немалой, кстати, загрузкой. Одновременно с экономичностью, машина позволяет насладиться вождением. Как именно? Просто в одну секунду прервать равномерное движение на «круизе», нажать на напольную педаль газа — и устремиться вперед. Да, разгон будет не отчаянным (8,9 секунды с места до 100 км/ч). Но благодаря правильно подобранным передаточным числам 6-ступенчатого «автомата» он впечатляет своим напором, темп не стихает до 160-170 км/ч. Конечно, у трансмиссии есть и спорт-режим, который повышает по умолчанию обороты двигателя и больше рычит, но большой необходимости в нем мы не обнаружили.

А как «тройка» прекрасно «рулится» благодаря системе G-Vectoring Control, моментально меняющей тягу двигателя на том или другом ведущем колесе в зависимости от угла поворота руля и параметров движения. Благодаря этой системе инженерам не понадобилось в угоду управляемости делать подвеску автомобиля жестче. Так что не только крутых поворотов и серпантинов машина не боится, она еще и смело штурмует волнистые и «ступенчатые» украинские дороги. Пять пассажиров, среди которых и годовалый младенец, ни разу не пожаловались ни на тряску, ни на затекшую спину — хотя некоторые пассажиры обычно не стесняются в оценках. Не это ли лучшая характеристика комфортабельности седана?

В каждую семью

Mazda 3 — это не компромисс между динамикой и экономичностью, комфортом и стилем. Это настоящий баланс, который встречается далеко не в каждом современном автомобиле. Но не ради цели угодить как можно большему количеству покупателей — а чтобы раз и надолго понравиться каждому своему владельцу. И летом, и зимой, и в городе, и на автобане — так понравиться, чтобы тому из машины не хотелось выходить. Кажется, во многом так и получилось.