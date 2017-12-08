«Кроссоверы», которые мы заслужили

Знаете, какая движуха творится вокруг этих машин? Да безумная вообще! Как только Kia Rio X-Line приехал в пресс-парк, точно такое же тройное сравнение решили устроить не только мы, но и несколько других крупных изданий. Буквально на одной и той же неделе. Из-за чего спор за тестовые автомобили лишь чудом (и журналистской тщедушностью) не перерос в мордобой. А чего вы хотели — один из главных и самых долгожданных материалов года! Хотя если разобраться — один из самых грустных.

Ведь о чем шумим-то, граждане? Приподнятые и защищенные легковушки — суть плацебо для тех, кто хочет полноценный кроссовер, но не вытягивает его по деньгам. Это в развитых странах бюджетные модели сделаны для того, чтобы транслировать автомобильность в новые социальные слои. А у нас что ни год — то следующий уровень дауншифтинга, и пусть вас не обманывают двузначные цифры роста, с которыми рынок заканчивает 2017-й. В другой реальности (то есть каких-то четыре года назад) за 800 тысяч рублей можно было купить сносно укомплектованные Qashqai и Yeti, нафаршированный Juke, а то и настоящую Grand Vitara. А сейчас бюджетный Hyundai Creta с этой отметки только стартует. В комплектации «барабан-эдишн».

Хотите еще соли на рану? В 2013 году в такую сумму укладывались Skoda Fabia RS, Opel Astra GTC, седьмой Volkswagen Golf и Ford Mondeo. Сделайте паузу, осознайте, прочувствуйте, поплачьте. Не держите это в себе. Полегчает — продолжим.

Так вот, наша сегодняшняя троица появилась не от хорошей жизни — и не только народа, но и компаний. Stepway тут не только самый пожилой, но и, пожалуй, самый честный: этой машиной Renault в свое время отреагировал на успех «Дастера». Как только тот начал рвать чарты и собирать полугодовые очереди, французы подсуетились, обвесив пластиком обычный Sandero: отличный вариант для тех, кто хотел простой переднеприводный Duster, но не был готов стареть в его ожидании. Машина прижилась, и теперь слово «Степвей» нашему уху даже более привычно, чем «Сандеро».

Первый кросс-хэтчбек, как величают Rio X-Line сами создатели (хотя Stepway явно же был раньше!), появился по другой причине: завод под Санкт-Петербургом просто не может осилить выпуск аналога «Креты» под маркой Kia — не хватает мощностей. Поэтому ближайший «вход» в мир кроссоверов Kia называется Sportage, ключ от него стоит больше миллиона, и из этой ситуации надо было хоть как-то выкручиваться. Читай — искать компромиссы вроде X-Line.

Ну, а Vesta SW Cross сначала кажется эдаким killer combo из Тольятти: и сенсационно красивая, и практичная, и овнедорожненная под самую «парящую» крышу. Но вызвала бы она такой ажиотаж, если бы Lada к этому моменту успела осилить новую «Ниву»? Не уверен. Пока проект наследника 4x4 буксует и меняет платформы (судя по всему, в итоге мы получим переделанный Duster), рынок дешевых вседорожников плавно утекает от шефского Renault в глубокие корейские карманы. Ждать «Ниву» еще три года — самоубийство. Ответ требовался уже сейчас, и он последовал — в таком вот виде.

В общем, вот они — необязательные, в чем-то даже случайные машины, вдруг попавшие в центр всеобщего внимания. По крайней мере, две из них. И конкурс уличных лайков Vesta выигрывает в одни ворота: на оранжевый сложнобокий универсал, опирающийся на совсем не бюджетные 17-дюймовые колеса, прохожие искренне заглядываются. В то время, как на Rio — просто смотрят. Хотя лично мне корейский хэтчбек мил.

Например, корма у него интересная и не такая «немая», как у седана, потому что номерной знак переехал с бампера обратно на крышку багажника — ждем повышенного интереса у таксистов? Бойко выглядит двустволка выхлопа, уместно — измененный по сравнению с седаном передний бампер, гармоничен «внедорожный» обвес. И только хром на дверных ручках передает привет с исторической родины нашего Rio. Ну, и тебе ни хао, дружище.

Но попав внутрь Kia, уже хочется говорить по-немецки. Скупость линий, единство фактур, безупречный приборный щиток, продуманная эргономика, бесконечные диапазоны регулировок строгих сидений и дорогого руля, выверенная посадка… Если бы не монополия жесткого пластика, этот интерьер — без сарказма! — на равных бы поспорил с VW Golf пятого-шестого поколений. Но за все надо платить, причем в данном случае именно деньгами.

Наша комплектация Prestige AV с 1,6-литровым двигателем и «автоматом» стоит аж 965 тысяч рублей! Да, здесь есть многое: подогревы всех сидений, лобового стекла и руля, задний парктроник, климат-контроль, взрослая мультимедийка с поддержкой CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, боковые подушки и занавески безопасности, датчики света/дождя и прочие ништяки. Но навигация, вместе с отделкой салона кожзамом, системой бесключевого доступа и светодиодными фонарями, доступна только в еще более дорогой версии. Да, у X-Line есть еще более дорогая версия, и стоит она 1 025 000 рублей.

Бред? Я тоже так думал, пока не узнал, что Hyundai Solaris можно докрутить вообще до миллиона и сорока пяти.

На этом фоне Vesta — глас бюджетного разума. Потому что наша машина системы «топ-перетоп» с двигателем 1.8 и пятиступенчатой «механикой» обойдется в 823 тысячи, плюс еще двенадцать за краску. И в ней будет вообще все то же, что и в Rio за миллион — не считая кожзама, светодиодов и бесключевого доступа.

Не буду кривить душой: с водительского места нельзя не почувствовать, что Vesta дешевле. У нее проще пластик кнопок, не так хорошо продумано их расположение, а дизайнерские изыски проникают именно туда, где им быть не следует — например, в комбинацию приборов и интерфейс мультимедийки. Пользоваться и тем, и другим затруднительно. У сидений вальяжнее профиль, а тонкий пластиковый руль здесь выглядит совсем дешево — гляньте-ка, мы сами не заметили, как уровень запросов сместился даже в бюджетном классе!

Но — эй! Я в восторге от того, как вазовцы замаскировали дешевый пластик передней панели интересной, сложной текстурой в духе Citroen . Мне в кайф любоваться черно-оранжевыми декоративными плашками и рыжими вставками на сиденьях и дверях — и еще больше радует то, что здесь это все не выглядит как китайский будильник, декорированный резиновым ясенем и змеиной кожей из поливинилхлорида. И, черт возьми, спасибо людям из Тольятти за то, что они не поленились подумать не только о тех, кто сидит спереди.

В том, что касается жизни на втором ряду, Vesta кладет на лопатки и Kia, и Renault. Дело не только в геометрическом преимуществе: тут у «Лады» все логично, ведь по колесной базе она на 3,5 сантиметра длиннее X-Line и на 4,5 — Sandero Stepway. Но здесь есть то, чего у других нет и быть не может: откидной подлокотник с подстаканниками и розетка на 12 Вольт, а также разъем USB.

Я бы написал большими буквами, если бы это и так не была аббревиатура — да, черт возьми, у задних пассажиров российской машины есть собственный разъем USB.

Наконец, багажник. Подробно об этом Хогвартсе с двойным фальшполом, лабиринтом сеточек и буйством органайзеров мы уже подробно рассказывали, и добавить мне нечего: с точки зрения перевозки сущностей Lada уделывает многих, не ограничиваясь своими прямыми соперниками.

Куда, спрашиваете, из рассказа исчез Sandero? А оглянитесь: вон он, в отстающих. Генетика машин, построенных на платформе B0, здесь лезет буквально отовсюду — цветом и запахом пластика; неудобной посадкой за свободным только по углу наклона рулем; костылем рычага трансмиссии; бесформенными пыточными сиденьями. Расположением рычажков и кнопок, наконец. По сравнению с безумной эргономикой первого «Логана» достигнут безусловный прогресс, но результат все равно напоминает шизофрению, кое-как купированную медикаментами.

В нем чувствуешь себя по-сиротски, что ли — особенно на втором ряду, упираясь голенями в спинки передних кресел. А в багажнике натыкаешься на высокий металлический порожек и домкрат-эксгибиционист. И ладно бы Sandero бил ценой — так ведь наша машина всего на 40 тысяч дешевле «Весты»! При этом у нее нет подогрева задних сидений, камеры заднего вида и автоматического управления светом и стеклоочистителями. Не только нет, но и не бывает в принципе. Единственное, где Stepway может оказаться силен — это в нижнем ценовом сегменте.

Например, за 736 тысяч сейчас продают версию Limited Edition с прожиточным минимумом опций — пусть сзади будут «весла», а на центральном тоннеле не найдется пластиковой отделки, зато дадут кондиционер, обогрев передних сидений, магнитолу, две подушки и даже круиз-контроль. А главное — такую же, как на тестовой машине, комбинацию пятиступенчатой «механики» и 113-сильного мотора 1.6, знакомого нам по Nissan Qashqai и Juke.

Отличная пара, просто отличная! Двигатель ровно тянет во всем диапазоне оборотов и прекрасно дружит с трансмиссией: третью передачу можно включать уже на 30 километрах в час, и машина вытянет — причем запала ей хватит примерно до 90 км/ч. И все это без истеричного воя: мотор, конечно, слышно, равно как и остальные шумы, но общий фон не напрягает.

Шасси так и вовсе сплошной расслабон. Подвеска у Stepway самая мягкая и всеядная в нашем тесте: на мелочи ей вообще плевать, большие ямы да ухабы ее скорее веселят, порой до раскачки, — и только руль периодически считает своим долгом сообщить водителю, что тот едет по враждебной территории. Жаль, что всю остальную информацию гидроусилитель Sandero засекречивает: усилие подобрано от балды, взаимосвязь с передними колесами нулевая, а ленивые реакции сочетаются с такими кренами, от которых в современных легковушках мы как-то отвыкли.

Хотите принципиально других ощущений? Инженеры Kia молились и верили, что вы существуете. Потому что Rio X-Line настроен так, будто он не кросс-, а хот-хэтч. С одной стороны, это хорошо: реакции «Рио» самые быстрые и четкие среди всей троицы, а по усилию и информативности руль опять-таки напоминает скорее «Фольксвагены», чем причем не обязательно бюджетные. По управляемости, равно как и по салону, X-Line однозначно кажется самым взрослым и дорогим.

Но за это приходится платить — причем теперь как раз не деньгами. Я не могу придумать ни единой причины, зачем покупателю бюджетного недокроссовера столько информации о рельефе местности. Выезжая на новую и идеально гладкую дорогу, не верьте глазам своим: Rio обязательно найдет на ней множество изъянов и по-рыбацки красочно о них расскажет. Вибрационный фон не отпускает ни на секунду, причем даже если никуда не ехать — в пробках и на светофорах X-Line передает зуд от мотора по всем поверхностям от пола до потолка. В плюсы подвеске можно занести неплохую энергоемкость, но по пути до грунтовки, где можно ее проверить, вы все равно успеете осатанеть.

Причем не только от тряски, но и от шума: шины и ветер в Rio слышно громче всех, причем он единственный из всей тройки реально может этим достать. Еще и мотор на высоких оборотах орет как умалишенный. Видите — я не шутил про настройки от хот-хэтча. И все бы ничего, вот только Kia, как и Vesta с Sandero, разгоняется до сотни дольше 11 секунд, и любые разговоры о динамике и зажигательности превращаются в фарс. Хотя нельзя не отметить: пара 123-сильного двигателя и шестиступенчатого «автомата» в нашем тесте субъективно ощущается самой бодрой и дружной.

Их бы переставить в «Весту»! Долгожданный 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра — пожалуй, одно из главных разочарований года. Ему отчаянно не хватает тяги на низах, а наблюдать за стрелкой спидометра почти так же интересно, как за улиточными бегами. Мотор надо постоянно крутить и упрашивать — и хорошо еще, что на нашей машине стоит нормальная «механика» вместо припадочного «робота». Причем коробка здесь не от Lada, а от Renault — но по какой-то неведомой причине все равно подвывает на нижних передачах совсем как «девяточная».

Впрочем, в случае «Весты» надо держать в уме вот какое обстоятельство. Володя Мельников из «Авторевю» на днях заморочился и протестировал несколько экземпляров SW Cross — и если ему верить (а Володе лучше верить), все они едут по-разному. И мотором, и рулем, и подвеской. Моя версия, например, по движку оказалась чахлой. Но отличной по управляемости — реакции не такие рафинированные, как у Rio, зато SW Cross отзывчив, понятен и в некотором роде азартен: все то, за что мы любим «Весту», здесь никуда не делось. И ни намека на неудачные настройки электроусилителя, которые находил Мельников.

А вот подвеска нашей тестовой машины — серединка на половинку. Почти такая же легкая поступь и всеядность, как у Stepway, оказалась омрачена разговорчивостью на средних неровностях: на «грунтобетонке», по которой Renault и Kia ехали молча, Vesta постукивала и заставляла задумываться — а все ли в ней нормально собрано?

Да понятно же, что нифига не нормально! Если в 21 веке крупнейший автопроизводитель страны не может сделать несколько одинаковых экземпляров одной и той же машины — это провал. И я не могу не учитывать эту информацию, вынося вердикт. За дизайн, шикарно продуманный интерьер, добротное шасси и лучший баланс цены и оснащения я готов простить «Весте» все огрехи по эргономике и неважный мотор — тем более что от него можно отказаться в пользу проверенного 1.6. И Lada могла бы легко победить в этом тесте, если бы не проблемы роста.

А вот Sandero Stepway слишком стар — и, увы, уже не суперстар. Классное «железо» не оправдывает анти-анатомическую посадку, а ценник не настолько заманчив, чтобы я мог взять и смириться с чувством, что еду на «Логане» почти пятнадцатилетней давности. Припудренном, приглаженном, но «Логане». Говоря откровенно, при таких конкурентах Renault должен стоить тысяч на сто дешевле.

Наконец, Kia. Я был уверен, что не отдам победу этой тряской, шумной, назойливой и дорогой машине — и в видеоверсии теста этого действительно не произошло. Но сейчас, имея информацию о нестабильности Lada, я вынужден пересмотреть выводы. Да, Rio X-Line заметно дороже. Да, как «кроссовер» он тут самый слабый: 170 миллиметров клиренса выглядят смешно на фоне вестовских 203 и сандеровских 194. Да, лично мне непонятен его характер — но этот характер выбран инженерами сознательно. А главное, из всей нашей троицы только корейский хэтч тянет на современный, цельный и законченный продукт. Кажется, именно эти качества отличают хорошие вещи от остальных, верно? /m