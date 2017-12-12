Столичный модник: тест-драйв Citroen C3

Тест-драйв Citroen C3: Столичный модник

— Fashion is my profession! — всем своим видом кричит нам новый Citroen C3. Конечно, первые два поколения хэтчбека тоже не были серыми мышками, но в нынешней, третьей ипостаси «це-третий» и в самом деле вышел настоящим модником. Французы решили по-настоящему удивлять свою молодую аудиторию. Но только ли двухцветная окраска, резиновые накладки Airbumps и необычная головная оптика столь удачно сработали на публику?— Ты тестируешь новый «Кактус»? — спросили меня друзья, увидев в «Фейсбуке» фрагменты новой фотосессии «це-третьего». Оно было и раньше понятно, что опробованный на Cactus эксперимент с контрастными резиновыми накладками и разделенной оптикой покупателям и критикам «зашел». Поэтому в офисе Citroen решили эту историю продолжать. В общем, сегодня у нас на тесте городской хэтчбек Citroen С3.

Без ложной скромности

Сколько вы можете придумать возможностей персонализации современного автомобиля? Один, два, пять? Не ломайте голову, все равно даже в воображении переплюнуть дизайнеров из Citroen вам не удастся. Кроме стандартных девяти цветов окраски кузова, есть три контрастных тона для крыши, и три варианта колесных дисков размерностью 15 и 16 дюймов. Но это еще далеко не все.

Для комплектаций FEEL и SHINE можно заказать накладки на двери Airbump, которые бывают двух вариантов — красные и серые. Конечно, кроме визуального эффекта, по задумке конструкторов накладки могут защищать машину от царапин и повреждений при парковании. Всего можно скомпоновать 36 вариантов внешности на свой вкус и цвет, список объемный и впечатляет не только размером, но и содержанием. Похоже, что творцы «Цешки» находились под впечатлением своих же выразительных моделей DS, SM и пр.

В сравнении с предшественником автомобиль значительно подрос — на 74 мм прибавилась колесная база, на 50 мм длина, при этом на 4 см сократилась высота — теперь никаких намеков на «компактвенность». Спереди, конечно, самый яркий элемент — это составная оптика (вверху дневные ходовые огни, а снизу основные фары).

В профиль новый С3 не узнать. В отличие от предшественников, он как будто прилеплен к дороге, имеет вытянутый профиль и не «торчит» вверх. Корма получила традиционные для современной «Ситро-семьи» концентрические задние фонари. Широкое применение неокрашенного пластика на колесных арках, бамперах и дверях даже изначально городской автомобиль стилистически приближают к кроссоверу. Да, вот так — скоро от «паркетников» никуда уже не скроешься. Данные о дорожном просвете автопроизводитель не сообщает, но по личным прикидкам он 130-140 мм, для города — «с головой».

Стильный чемоданчик

Уж извините, но мы снова про индивидуальность. Как ни крути, от нее в новом С3 никуда не скрыться, и по своему вкусу настроить можно почти все. Так, в салоне можно выбрать один из трех вариантов отделки жилого пространства, в которых меняются не только цвет обивки сидений, но и сама фактура материалов, цвет рулевого колеса, накладок на торпедо и пр. Тестовый автомобиль имеет вариант интерьера Metropolitan Grey, его авторы черпали вдохновение из мира удобной домашней мебели. Действительно, обивка кресел похожа на материалы добротных кресел. В том же «уютном» духе выполнены и ручки на дверях, как будто их позаимствовали у дорожных сумок. Жаль только, что на потолке не за что держаться, верхних ручек не предусмотрено.

Несмотря на простую с виду форму, передние сидения отличаются достаточной боковой поддержкой. Водитель среднего и низкого роста сможет без проблем устроиться за рулем, высокому же может не доставать вылета рулевой колонки. Чувствуется, что «француз» создавался с пристальной оглядкой на женско-девичью аудиторию. К примеру, на переднем пассажирском кресле под стильной молнией прячутся разъемы для крепления детских кресел стандарта Isofix, что позволит водителю-родителю всегда наблюдать за чадом. На втором ряду места, конечно, меньше, но для двух взрослых достаточно.

Разделить даже бардачок на мелкие отсеки? Легко!В погоне за стилем не забыли дизайнеры интерьера и о полезных отсеках. Основной багажник вмещает 300 литров, если сложить спинки в пропорции 60/40, получаем значительно больше, но и невысокий порожек между жилой и грузовой зоной остается. Кроме этого, в машине присутствует бардачок емкостью 6,25 литра с нишами под различные мелочи, карманы в дверях, подстаканники и т.д.

За пухлым рулевым колесом находится считок приборов, очень похожий на такой же у Citroen C4 Cactus, уже бывшего у нас на тесте. Между двух колодцев спидометра и тахометра находится черно-белый монитор с сервисной информацией.

На центральной консоли у Citroen расположился 7-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы, которая дружит со смартфонами, может транслировать музыку с носителей и пр. Но главной цифровой «фишкой» хэтчбека стала широкоформатная камера ConnectedCAM с углом обзора 120 градусов и встроенной памятью на 16 Гб. Камера может выполнять функции видеорегистратора и запоминать ролики длительностью до 1 минуты, или служить бортовой фотокамерой для селфи на фоне различных достопримечательностей — ну или хотя бы стел АЗС с шокирующими ценами на топливо.

110 сил активности

Царство трехцилиндровых… Именно так можно кратко описать линейку бензиновых моторов у С3. Начинается все с 68-сильного 1,0-литрового варианта. Продолжает ряд силовой агрегат объемом 1,2 литра мощностью 82 л. с., на вершине — 110-сильная версия «турботройки» также объемом 1,2 л. Четырехцилиндровым сделали только турбодизель мощностью в 75 и 100 л. с. У нас на тесте автомобиль с самым мощным из бензиновых двигателей. Автоматическая трансмиссия на 6 передач постепенно на всех машинах концерна заменяет «робот». И это хорошо.

С АКП машина ведет себя прогнозируемо и послушно, не расстраивая заминками при переключениях и стартах. «Автомат» настолько хорош, что в ручной режим и переводиться не хотелось. А вот зимним пользовался, и готов засвидетельствовать, что он эффективен на гололеде. С селектором АКП в положении «снежинка» двигатель аккуратнее дозирует газ при нажатии на педаль и трогается со второй передачи, минимизируя риск пробуксовки. 110 сил машине хватает для уверенного подхвата и «продергивания» в городе. В спортивном режиме мотор добровольно-принудительно держит повышенные обороты, подзадоривая водителя к драйву. Мотор и коробка стараются держать подолгу высшую передачу, даже на «черепашьей» скорости поддерживая вторую.

Расход топлива в городе держится в пределах 7-7,5 литра, на трассе легко опускается до 5-5,5 литра на 100 км пробега. Отмечу, что салон автомобиля не очень охотно прогревается, что в первую очередь замечают задние пассажиры. Ничего не поделаешь, это общая беда многих современных высокоэффективных моторов: избытков тепла у них мизер, и для печки его не хватает.

Платформа и схема ходовой части «Ситроену» досталась от предшественника. Но странный жестковато-шумный характер работы подвески остался в прошлом. Конечно, ходовую мягкой не назовешь, но она адекватно «огрызается» на острые неровности, а волны и мелкие ямки глотает незаметно, при этом обеспечивая неплохую управляемость. Рулевое управление же, наоборот, достаточно мягкое и покладистое, как по мне, даже слишком легкое на скорости. С другой стороны, на парковке руль и вовсе можно крутить одним пальцем — удобно. Впервые для С3 в этом поколении появилась система слежения за движением в полосе.

Счастья молодым

Цена на Citroen С3 начинается с 344 000 гривен и благодаря различным полезным и не очень помощникам может подняться до 497 000 гривен. Несмотря на широкий разброс цен, за время теста на улицах Киева я встречал «Цешки» только в максимальной комплектации. Видимо, молодежная аудитория готова платить за стиль и выразительность. Сама же машинка получилась и технически достойная. Почему бы и не покупать?