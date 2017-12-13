Тест-драйв LEXUS GX 460: Последний герой

Доброе утро, последний герой!Доброе утро — тебе и таким, как ты!Доброе утро, последний герой!Здравствуй, последний герой!” Группа «Кино»

«Доброе утро», — скажете вы и спросите, почему на тесте этот автомобиль. LEXUS GX 460 уже почти пять лет не новинка. Является частым гостем в перегруженном городском потоке и на разбитом российском проселке. Крайняя «пластическая операция» проведена аж в 2013 году. И что-то нам подсказывает, что этот рестайлинг был последним.

Автомобильные журналисты — наркоманы. Постоянная тяга к общению с миром моторов в анамнезе каждого. А особенно с автомобилями знаковыми и, увы, заканчивающими свой жизненный цикл с риском не вернуться на рынок или вернуться, но уже совершенно другими.

LEXUS GX — представитель именно этой категории, последний герой. Поэтому мы приняли решение повстречаться с ним снова.

Дадим некоторые вводные, если вдруг вы, о боже, незнакомы с характеристиками. Главное — это рама. С каждым годом становится все меньше и меньше автомобилей, имеющих подобный тип «скелета», но именно такая конструкция дает максимальную жесткость, что очень важно для отменной проходимости в сложных дорожных условиях.

Пламенный мотор безальтернативный — восьмицилиндровый V-образник объемом 4608 см³, развивающий в пике 296 лошадиных сил. Мощность, скажем откровенно, не феноменальная. К примеру, 3,5-литровый RX с двигателем V6 выдает на 4 лошадки больше. Но похвастаться крутящим моментом в 438 Н∙м RX не может. Самолет на буксир вы, конечно, не возьмете, но большой катер или дом на колесах GX 460 без каких-либо проблем «переварит». К слову, в строительстве данного мотора используются новейшие технологии, включая систему электронной регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Dual VVT-i. Благодаря всем примененным технологиям акустические и вибрационные показатели двигателя на высочайшем уровне.

Коробка передач, естественно, тоже только одна — самый надежный, шестиступенчатый автомат. Мощность, тяговые нагрузки и прочее ему нипочем. А филигранные настройки позволяют не замечать смену ступеней даже в городской толчее.

Теперь немного поговорим о внешности. Как ни странно, после пяти лет, прошедших с момента последнего рестайлинга, GX выглядит свежо! И основная заслуга в этом — фамильная концепция. Решетка в виде веретена, найденная путем проб и ошибок, в различных вариациях будет актуальна еще пару пятилеток. Передняя оптика и противотуманные фары с применением диодов в 2013-м были писком моды. Сейчас это привычная реальность, и тут тоже все в норме.

Но главное в облике GX-а — его монументальность. Хочется избежать клише, но автомобиль действительно производит впечатление высеченного из камня монолита. И это является основным полюсом притяжения для многих поклонников модели, добавляя +500 к мужественности владельца.

К сожалению, учитывая современную маркетинговую конъюнктуру, в ближайшие годы мы можем потерять такие автомобили. Mercedes G, Land Rover Discovery и т. д. уже всё… Предлагаю скрестить пальцы за долголетие брутального облика GX!:)

Мужественность GX не ограничивается экстерьером. Интерьер модели под стать. Спартанским его не назовешь, но и излишней миловидности в оформлении салона вы не найдете. Фантастический сплав комфорта, качества и брутальности.

Сидений в автомобиле нет:), тут установлены самые настоящие кресла. Громадные, комфортные с большим количеством регулировок в разных плоскостях.

Одинаково удобно разместиться и не устать на перегонах с любым километражем удастся людям всех комплекций. Подогрев и вентиляция сидений, как обязательный атрибут люксовой модели, присутствуют.

Четырехспицевый руль хорош. Традиционные вопросы вызывает лишь тяга к украшению деревянными вставками. Площадь отделки деревом велика, и если визуально это выглядит здорово, то тактильно зимой и летом доставляет неудобства.

Центральная консоль концептуально отсылает все к той же монолитной глыбе, из которой высечен кузов. Большой сенсорный монитор, такие же нескромные кнопки и крутилки. Низкий поклон сотрудникам, работавшим над внутренним убранством, за сохраненные физические кнопки, а особенно за крутилки, не переведенные в совершенно нефункциональные и в большинстве случаев глючные сенсорные элементы в духе времени.

Мультимедийная система демонстрирует отличные показатели быстродействия. Возможность сепарации экрана с выводом на две независимые части разных системных функций очень удобна. Но общее стилистическое решение оболочки, используемой в мультимедийном комбайне, увы, устарело. В автомобиле премиального сегмента в XXI веке ждешь более смелых и технологичных дизайнерских решений.

На втором ряду раздолье! Места для двоих с избытком. Для троих — просто много.

При желании можно усесться и вчетвером, но нормы безопасности перевозки пассажиров и наличие только трех ремней и подголовников как бы намекают, что четвертому тут не место:) Но если у вас стоит цель перевезти больше пяти человек, то семиместная комплектация — ваш выбор.

На третьем ряду, конечно же, королевского комфорта не будет. Но дети и люди ростом ниже среднего смогут осилить путь в две-три сотни километров без особенных неудобств, имея в своем распоряжении даже дефлекторы обдува, обеспечивающие климатический комфорт.

Климатическая установка в автомобиле трехзонная. Управление третьей зоной, распространяющейся на второй и третий ряд, осуществляется при помощи блока, размещенного на задней части центрального тоннеля, со второго ряда сидений.

Также пассажирам второго ряда доступны опциональные мониторы развлекательной системы, смонтированные на спинках передних кресел. В дальнем путешествии они помогут вам занять пассажиров, особенно юных. Но есть нюансы: крепление мониторов жесткое и положение экрана очень сильно зависит от комфортной посадки переднего пассажира.

Найти баланс между положением переднего кресла и глазами пассажира на втором ряду не всегда представляется возможным. Также удивляет отсутствие возможности вывода видеоконтента с USB-носителя или посредством direct wi-fi. Вряд ли вы найдете дома много фильмов на DVD в эру цифровых носителей.

И все это пиршество комфорта было бы ни к чему с отвратительными ездовыми качествами. Но и тут братец Джи вас не обманет! Асфальт? Окей! Курсовая устойчивость феноменальна. Благодаря возможности настраивать жесткость подвески даже самые крутые повороты вас не напугают. Крены и раскачки для рамного внедорожника весом в три тонны ничтожны. Автомобиль беспрекословно следует по заданной водителем траектории, даже имея слегка «пустоватый» и неинформативный руль.

Закончился асфальт? Да тоже, в общем-то, окей и плевать. Заболтавшись по громкой связи с интересным собеседником, вы, скорее всего, даже и не заметите, что покинули устойчивое покрытие. Энергоемкость подвески на недосягаемом для многих автомобилей уровне. Камни, гравий, грунт, песок да и (что там греха таить!) перепаханное поле GX штурмует без каких-либо проблем.

Но всегда нужно помнить, что предел существует, и он где-то рядом. Бросаться в авантюры вроде форсирования брода, раскисшей колеи и сугробов по дверные ручки имеет смысл только неподалеку от припаркованного трактора. И да, записаться заранее на СТО для ремонта красивейших бамперов и прочих навесных элементов кузова.

И в завершении теста снова хочется процитировать строки из песни: «Доброе утро, последний герой! Доброе утро — тебе и таким, как ты!».

C поправкой на то, что таких, как ты, уже почти не осталось и хотелось бы, чтобы ты задержался с нами еще на какое то время. Рады были повидаться!