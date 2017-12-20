Тест-драйв Range Rover Velar: Власть стихии

Современная философия выделяет четыре стихии — воду, воздух, землю и огонь. Range Rover Velar очень тесно связан со всеми, но олицетворяет только одну — ветер. Он быстр, дерзок, выразителен. Он заставляет сердце биться чаще как у водителя, так и у прохожих, смотрящих на него снаружи. Он просто прекрасен. Во всем ли?

Концепт-кар запустить в серию? Кто на такое решится? От консервативных британцев такого точно никто не ожидал. Но они решились даже без создания шоукара для изучения спроса и, похоже, не прогадали. Ведь весь шум обсуждений предыдущего шоу-стоппера Evoque давно утих, поэтому пришла пора о себе напомнить снова. Новый кроссовер Velar от Range Rover рассчитан на молодых и амбициозных молодых покупателей, кому «Эвок» маленький, а модель Sport — слишком большая. Давайте изучим подробнее, чем может удивить новинка, кроме спрятанных дверных ручек. На вопросы о них за неделю тест-драйва я уже устал отвечать.

Убрать лишнее

Прямые горизонтальные линии «делают» внешность британского кроссовера. Присмотритесь, они везде. Одновременно простые и благородные — над дверными ручками, по порогам, в головной и задней оптике, в подштамповках на капоте, а также декоративных вставках в обвесе и на крыльях. Обвесов, кстати, существует два варианта — обычный и пакет R-Dynamic, состоящий из более сложных бамперов и накладок «под медь» на капоте и крыльях. В таком варианте как раз герой нашего теста.

Мы в редакции сошлись на мнении, что если бы дизайнеры Velar могли убрать с машины зеркала заднего вида, они бы это сделали. Но пришлось спрятать только дверные ручки. Они выезжают при открытии машины, а прячутся на скорости свыше 8 км/ч, или при активации центрального замка. Предположения о их хлипкости несправедливы. На самом деле они массивные и даже готовы взламывать слой льда при обледенении толщиной до полусантиметра. Если все же сядет аккумулятор, водительскую ручку можно извлечь механически, за ней спрятана личинка для ключа.

Огромный люк панорамной крыши имеет несколько положений. Для кроссовера доступно несколько вариантов колесных дисков с радиусом от 18 до 21 дюйма, а еще есть 22-дюймовые — под спецзаказ. На нашем «Веларе» — относительно скромные 21-дюймовые. На машинах с пружинной подвеской клиренс стабилен и равен 213 мм. А в версиях с пневмоподвеской дорожный просвет варьируется в диапазоне от 205 до 251 мм, имея три фиксированных положения. Интересно, что обладатели «пневмы» могут припадать к земле левым бортом на 8 мм для удобства посадки и высадки водителя.

Светодиодные фары на тестовом автомобиле работают очень интересно. В автоматическом режиме они могут включать и «ближний», и «дальний» — в зависимости от того, видит ли машина впереди кого-то, кого может ослепить. Но если вы хотите принудительно включить дальний свет, то включается «самый дальний», это настоящие тепловозные прожекторы — или корабельные, уж не знаю! В ночной темноте впереди машины образуется как бы залитый светом тоннель, по которому можно ехать быстро и уверенно. И это на нашей версии еще не были установлены матрично-лазерные фары, которые вообще «бьют» на 550 метров!

Задняя камера забрызгивается дорожной слякотью, но для Range Rover — это не проблема. При активации омывателя заднего стекла, срабатывает и форсунка камеры. За доплату «британец» может получить систему кругового обзора и «автопарковщик», по умолчанию же — датчики парктроника по периметру.

Прыжок в новую эру

Стою на сером асфальте, берусь за выехавшую из поверхности борта ручку. Тяжелая дверь открывается, и за ней открывается совершенно необычный мир, пока недоступный для других автопроизводителей. Там, в салоне, роскошь и царство новых технологий. Причем то и другое переплетается чрезвычайно органично. Конечно, сенсорными экранами нас сегодня трудно удивить. Но так естественно вписать их в интерьер еще не удавалось никому. А вписывать было что, мы говорим о двух десятидюймовых экранах.

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Первый монитор выполняет роль приборного щитка. По умолчанию на него выводится два циферблата и небольшое окошко карты. Но можно все персонализировать, вплоть до того, что оставить карту навигации на весь экран. Второй монитор находится в привычном месте, вверху центральной консоли. Он рассчитан под мультимедийную систему, или навигацию, и имеет семь положений угла наклона. Третий телевизор уместился ниже, в месте управления климат-контролем. Он-то и служит сервисным экраном: температуру выставить, режимы работы подвески или мотора поменять, подогрев какой активировать. Но все эти предназначения условны, при желании можно многое перетасовать.

Места в салоне много. Лишь в одном направлении у рослого водителя будет небольшой запас свободы — это над головой. Ничего не поделаешь, это панорамный люк съедает несколько заветных сантиметров. За рулем сидишь не так высоко, как в моделях-старших братьях. Дорога и капот воспринимаются хорошо, только в непогоду мертвая зона дворников слева «утолщяет» переднюю стойку, в поворотах нужно внимательно следить за пешеходами. Регулируемый по вылету подлокотник сам находит правую руку, а вот на двери площадка под руку ниже, чем хотелось бы.

Электрические регулировки расположились на самом кресле, на дверь вынесли лишь память. Противники натуральной кожи могут заказать специально созданную ткань Kvadrat, которая на 30% состоит из шерсти. Не переживайте, стоимость такой опции не ниже, чем дорогого кожаного пакета. На втором ряду почти ровный диван позволяет сесть втроем. Из опций у задних седоков — только дефлекторы обдува и розетка. За доплату — свой климат-контроль, мониторы в подголовниках и прочие радости.

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В багажник объемом 673 литра грузить что-то большое и пыльное не хочется — он тоже роскошный, хотя материалы его отделки выглядят практичными. По бокам — 12-вольтовые розетки и крючки для пакетов. Шторка и спинки второго ряда складываются только механически и делать это удобнее со стороны жилого отсека. Под полом — «докатка», она полагается нашей версии с ее большими колесами, а у машин с «катками» поменьше пятое колесо может быть и стандартным. В таком случае грузовая зона получается на 100 литров меньше.

Ветер как ветер

Кто отвечает за силу ветра и скорость набегающего потока в «Веларе»? Тут никаких гибридных решений или электросюрпризов. Линейка силовых агрегатов состоит из пары бензиновых моторов объемом 2,0 (250 и 300 л. с.) и 3,0 литра (380 л. с.) и двух турбодизелей такого же объема. Дизели выдают 180 и 240 сил в 2,0-литровом варианте и 300 л. с. с объемом 3,0 литра. Наш Velar — «середнячок». Он оборудован дизельной «двушкой» с 240 л. с. мощности и максимальным крутящим моментом в 500 Нм. Как он едет? Да просто отлично! Ураганная тяга устремляет автомобиль вперед и уже через 7,3 секунды мы набираем первые 100 км/ч.

Да, ты не чувствуешь диких перегрузок и твои плечи не утопают в спинке кресла. Но ускорение Velar получается настолько азартным, увлекательным, что ты не можешь самостоятельно прекратить разгон, точнее не хочешь. Напор стихает только когда спидометр превышает отметку в 180-190 км/ч. В спортивном режиме двигатель и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач загоняют стрелку тахометра в красную зону и переключаются уже после 4000 об. /мин. И происходит это почти незаметно!

Аппетит у Range Rover в городе может достигать 9 литров на 100 км. На трассе же при равномерном движении с активным круиз-контролем на дозволенных скоростях расход не превышает 6,5 литра.

Но спортивный характер и внешний вид не лишили «брита» внедорожной натуры Land Rover. Постоянный полный привод Intelligent Driveline Dynamics срабатывает оперативно. Понижающий ряд, который есть на легендарном внедорожнике Discovery, отсутствует. Но в качестве опции доступна межколесная блокировка заднего дифференциала. Если поднять пневмоподвеску в самое внедорожное положение, то получим клиренс более 250 мм, а при буксовании автоматика еще немного приподнимает кузов. Конечно, в «задранном» положении кроссовер кажется жестче. В зависимости от выбранного режима в системе Terrain Control, меняются настройки акселератора, трансмиссии и системы стабилизации.

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Погружать Range Rover в воду мы не решились, хотя могли бы. Автомобиль выдерживает брод глубиной до 650 мм. Внедорожный «круиз» ASPC на однородной почве едет хорошо, но если мокрая трава чередуется с камнями и гравием, то смена покрытий могут сбить с толку мудрую электронику.

На ровной дороге пневмоподвеска кажется больше комфортной, чем жестко-спортивной. При резких «переставках» тяжелый и длинный капот выдает небольшие крены. Но опускающийся на трассе кузов и широкие 21-дюймовые колеса позволяет быть уверенным в вираже. Тормозит «Велар» покорно, равномерно дозируя усилие на педали на любой скорости.

Вот это темперамент!

Обуздать стихию и направить ее в созидающее русло очень трудно, но Range Rover это удалось. Их Velar не кажется экстремальным, все цифры производительности удерживаются в цепкой узде системами безопасности, которые не дадут молодым и горячим душам накуролесить. Да и бездорожья машина не боится, в отличие от многих конкурентов: «Рейндж» проедет почти везде. Главное, чтобы комки грязи успели облететь с шин, пока вы доедете до модного ночного клуба.