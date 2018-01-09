Длительный тест-драйв Volvo XC90: часть I

В новое поколение Volvo XC90 легко можно втрескаться по уши: элегантная, утонченная, роскошная, и при этом еще умная модель. Остается ли это чувство при более близком знакомстве — выясняла «Газета.Ru».

Когда три года назад я впервые увидел новый XC90 на европейской презентации модели в Швеции, то был весьма впечатлен, если не сказать влюблен. Кроссовер казался верхом автомобильной инженерной мысли, новинкой, на пару шагов опередившей конкурентов. Еще более яркие впечатления были от дизайна автомобиля.

Поэтому сегодня, спустя три года, обойдя вокруг тестового кроссовера, забравшись в салон, я не удивился, что автомобиль ничуть не кажется устаревшим.

Так что, если вы прямо сейчас выбираете большой полноприводный премиальный кроссовер и не смотрите в сторону Volvo XC90, лишь потому, что это поколение вышло уже несколько лет назад, то это вы делаете напрасно.

Ведь кроссовер был не просто свежей моделью, а первенцем глобального перезапуска шведского бренда, на который ушло несколько лет и $10 млрд Полагаю, что радикально обновлять модель в ближайшее время шведы вряд ли решат. XC90 даже в рестайлинге пока особенно не нуждается.

Снаружи XC90 выглядит неплохо, но катарсис испытываешь в салоне. Там великолепная перфорированная кожа, дорогое и красивое дерево. А вот, рядом, графическая приборная панель, как из фильмов про будущее. И никаких кнопок!

Кресла, как впрочем, и весь остальное внутри, сделаны с нуля. Но на них хочется заострить внимание отдельно. Настроек у водительского и переднего пассажирского кресел — максимально возможное количество. В особенности здорово, что можно регулировать длину сидений, как, например, в BMW . Настраиваются и валики боковой поддержки. В итоге — сидишь как влитой, а кресло делает тебе массаж (там есть масса вариантов исполнения этой процедуры).

О сенсорном экране тоже можно говорить только хорошие слова: большой, «отзывчивый», протирается легко (к нему даже прилагается специальная бархотка).

Я вроде бы и не в первый раз оказался в машине, которая умеет раздавать интернет, но впервые эта функция работала. В XC90 есть модем c сим-картой, а встроенный роутер может раздавать интернет на десять гаджетов одновременно. И это прекрасно!

Кроме того, Volvo XC90 — это, наверное, до сих пор единственная машина (за исключением других новинок марки), в которой более-менее нормально работает система голосового управления.

При этом кроссовер воспринимает нормальные человеческие фразы. Например, скажешь «мне холодно», и «искусственный разум» увеличит температуру на пару градусов.

На длительный тест «Газете.Ru» достался полноприводный XC90 с дизельным мотором D5, выдающим 225 л.с., и 8-ступенчатым «автоматом». Оба узла, по крайне мере на относительно новом тестовом авто, работают без нареканий. Мотор — тихий и тяговитый, «автомат» — быстрый.

Кроссовер может оснащаться пневмоподвеской с пятью режимами работы. Дорожный просвет изменяется от 227 до 267 мм. В нейтральном режиме дорожный просвет составляет 238 мм. Приподнять кроссовер можно прямо в движении, но скорость не должна превышать 50 км/ч. А вот установить минимальный клиренс на ходу нельзя. Этот режим предусмотрен для облегчения «погрузки» пассажиров в салон и тяжелых предметов в багажник.

Опасность под контролем

В 2014 году, во время презентации XC90, глава марки рассказывал журналистам со сцены, что к 2020 году наступит эра нулевой смертности в ДТП в автомобилях шведского бренда. И эта амбициозная заявка впечатлила меня даже больше, чем сам автомобиль.

С тех пор Volvo представила миру несколько концептуальных решений этой задачи. Например, систему интеллектуального общения между автомобилями в потоке. Что ж, ждать осталось не долго. Тем временем, даже XC90 весьма и весьма безопасен.

Вот одна из фишек: если электроника распознает автомобиль, едущий слишком близко к заднему бамперу кроссовера, то подтягивает туже ремни безопасности, и начинает моргать фонарями, намекая лихачу на то, что дистанцию стоило бы увеличить. Кажется, пару раз за месяц теста этот трюк срабатывал!

Еще у XC90 есть система автоматического торможения CitySafe. С помощью камер и датчиков кроссовер видит другие машины, пешеходов, велосипедистов и прочие объекты, оценивает риск столкновения и сам тормозит при необходимости.

Есть у «Девяностого» и активная система предотвращения съезда с дороги — Pilot Assist. Это не такая уж и новинка — за последние три года такая опция появилась у многих автомобильных брендов. Активной система называется потому, что автомобиль не просто предупреждает водителя о выезде за пределы полосы, но и сам подруливает обратно.

При хорошей разметке система работает идеально — это понятно. Но вот тот факт, что камеры могут разглядеть разметку затертую или грязную, меня удивил.

Если включить еще и адаптивный круиз-контроль, то по большому счету за городом движущийся XC90 перестает нуждаться в водителе. Но расслабиться окончательно не получится: при каждом подруливании машина будет истошно пищать, а отключить это сигнал нельзя.

Пять с минусами

Признаю, XC90 почти идеален, и о каких-то недостатках говорить не хочется. По крайней мере до тех пор, пока в отношениях еще есть новизна. Но все же, снимая пелену влюбленности, скажу: была с машиной пара проблем. Одно из зеркал заднего вида регулярно заедало и не раскладывалось с включением зажигания. Багажник, который должен открываться от взмаха ноги под задним бампером, не открывается. По крайней мере далеко не с первой попытки.

Нашлись небольшие недочеты и в салоне. Подлокотник скрипит, и кажется, сделать с этим ничего нельзя. Впрочем, это единственный скрипящий элемент интерьера.

Самый досадный лично для меня недочет: смартфон не подключается автоматически ни к мультимедийной системе, ни к Wi-Fi, и каждый раз коннектиться приходится вручную. По крайней мере, несколько попыток настроить автоматическое подключение успехом не увенчались. И вот еще досада: некуда класть смартфон. Места для него вроде бы есть — выдвижная деревянная панель, за которой прячутся подстаканники. Но на практике телефон улетает с этой деревяшки на первом же повороте, так что класть его приходится в подстаканники.

О других особенностях кроссовера — во второй части длительного теста.