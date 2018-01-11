Как Kia Sorento Prime стал лучше, хотя этого от него и не требовалось

Я не знаю, где проходит граница запаса прочности компании Kia . Даже несмотря на то, что некоторые потенциальные бестселлеры по старшинству достаются Hyundai (Creta, например), Kia умудряется сохранять звание самого массового иностранного автобренда в России. Более того, корейцы даже могут себе позволить продавать одновременно модели двух поколений! Это я про предыдущий Sorento и Sorento нового поколения, которому у нас досталась приставка Prime. И если тот, старый «Соренто» доживает свой век, то новый только что обновился. И — спойлер — стал еще лучше.

В 2016 году случилось удивительное: намного более дорогой и нафаршированный Sorento Prime обогнал по продажам обычный Sorento, который тоже здоровенный, неплохо упакованный, еще не устаревший, но заметно более доступный. А в 2017-м продажи «Прайма» вообще вышли на качественно новый уровень. Если в 2015-м корейцы продавали по 130 автомобилей каждый месяц, то в 2017-м — уже по 550!

Однако собственные исследования Kia показывают, что Sorento Prime воспринимается клиентами не так, как хотелось бы компании. Респонденты признали его самым инновационным, но по престижности и премиальности кроссовер почему-то уступает и Hyundai Grand Santa Fe, и Nissan Murano, и Toyota Highlander. Непорядок! Поэтому встречайте, обновленный «Прайм», который еще ближе подобрался к буржуазии.

Рестайлинг принес новые бамперы, другую радиаторную решетку и совсем новую оптику. Передние фары во второй по старшинству версии Luxe теперь полностью светодиодные, а с третьей в иерархии модификации Prestige из LED-элементов будут сделаны еще и задние фонари. И если к головной оптике вопросов нет — светит и выглядит отлично, то сзади в Kia перемудрили. Причем настолько, что ночью обновленный Sorento Prime по рисунку габаритов на корме можно легко спутать с Santa Fe.

На этом изменения не заканчиваются. В интерьере поменялась приборка. Ее архитектура осталась прежней, но центральный «колодец» стал цифровым. В мультимедийку вшили Apple CarPlay и Android Auto, а выбор развлекательных комплексов стал шире. На модификации попроще ставят систему с семидюймовым сенсорным экраном и без навигации. Навигация же идет вместе с восьмидюймовым комплексом на комплектациях подороже. Наконец, у Sorento Prime появился новый четырехспицевый руль с другими кнопками, но это изменение ради изменения: реальной необходимости в замене баранки нет практически никогда.

Казалось бы, на этом можно и остановиться, но корейцы повозились еще и с техникой. Самая важная перемена — восьмиступенчатый «автомат», который ставится на машины с дизельным двигателем 2.2 мощностью 200 сил и 3,5-литровым V6. Да-да, рабочий объем топового бензинового мотора Sorento Prime увеличился на 130 кубических сантиметров — за счет изменения хода поршня. Мощность агрегата осталась без изменений — 249 сил, но приходят они на 100 об/мин раньше, а крутящий момент подрос на 18 Нм (до 336 Нм на 5000 оборотов).

Новая коробка — хороша. Во-первых, у нее больше рабочий диапазон. Во-вторых, сам агрегат на 3,5 килограмма легче шестиступенчатой автоматической трансмиссии предшественника. Но все это вы вряд ли заметите во время движения. Впрочем, как и работу коробки. «Автомат» работает плавно и быстро, практически никогда не позволяет себе пауз при переключении или выборе передач, а сам выбор всегда логичный и понятный. Короче говоря, классная коробка.

Как и обновленный бензиновый мотор. Нет, он не будоражит воображение, но везет Sorento Prime так, как надо большому, семиместному кроссоверу: уверенно и напористо. Конечно, 7,8 секунды до сотни — это не предел мечтаний и показать друзьям на примере «Прайма», что такое «вдавливает в сиденье», не получится. Но позволить себе рискованный обгон или резкий маневр на свободное место в потоке — без проблем.

Характер дизеля, которому тоже достался восьмидиапазонный «автомат», заметно спокойнее. Он неплохо тянет снизу, но «наверху» не такой задорный. Поэтому мой выбор в пользу 3.5 V6, который хорошо тянет во всем диапазоне.

Тем более, что до рестайлинга за бензин и дизель просили одни и те же деньги в сходных комплектациях. И пускай цен на обновленный «Прайм» пока нет, все идет к тому, что такая ситуация сохранится.

Новый режим работы управляющей электроники — Smart — такой же безальтернативный выбор для меня, как и бензиновая «шестерка». При его активации мозги автомобиля сами подстраиваются под стиль вождения. Например, при размеренной езде включится комфортный режим. Пара тройка резких ускорений и все переводится в Sport, а если тихонько тошнить в правом ряду, глядя, как все объезжают вас слева, то электроника включит режим Eco в попытке сэкономить немного топлива.

Выбор комплектаций — не так очевиден. Если уж делать выбор в пользу самого мощного мотора Sorento Prime, то — вроде бы — надо брать и самую «горячую» версию GT Line. А это другие колеса, четырехсекционные противотуманные фары, увеличенные передние тормоза и собранный на рулевой рейке, а не на валу электроусилитель, благодаря которому «Прайм» становится немного резче и отзывчивее. Вот только получить GT Line и семь посадочных мест одновременно не получится. Хочешь возить в своей машине минифутбольную команду, будь добр внести деньги за модификацию Premium. Она доступна и с бензиновым V6, и с дизелем, но тормоза тут буду пожиже, усилитель на валу, а экстерьер не таким ярким.

Пожалуй, только это и получится записать в недостатки обновленному Sorento Prime. Потому что машина и правда классная, а все остальное — дело вкуса. У нее хорошая, плотная подвеска, которая не расстроит ударами на неровностях, но и не даст кузову болтаться на грунтовке. У нее богатое оснащение, отличный дизайн и широкий выбор силовых агрегатов. И пусть на втором ряду места тут меньше, чем, например, в Toyota Highlander, который можно купить всего с одним мотором, его все равно достаточно даже для троих взрослых.

Рестайлинговые машины наверняка окажутся дороже предшественников. Хотя бы из-за того, что в 2018 году в России увеличились акцизы на автомобили. Так, взнос за каждую лошадиную силу 249-сильного «Прайма» в этом году составит для автопроизводителя 743 рубля, хотя раньше было 420. Почти в два раза!

Добавьте сюда новое оборудование и грядущее подорожание покажется вам еще более логичным. Но ведь корейцы умеют до последнего держать приемлемый ценник, а конкуренты из-за новых акцизов тоже неизбежно подорожают. Значит у обновленного Sorento Prime есть предпосылки по выполнению всех планов: и по продажам, и по сближению с конкурентами, которые пока еще представляются клиентам более премиальными. /m