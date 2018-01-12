Энергетик: тест-драйв электро-хэтча от BMW

Тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW

Городские электрокары принято считать синонимом уныния и полного отсутствия драйверских амбиций, но в BMW решили поработать над имиджем своего электромобиля i3 и выпустили его «спортивную» версию — i3s. Мы на ней поездили и теперь чуть меньше переживаем за наше «зеленое» будущее.

На самом деле, в конце прошлого года BMW показала сразу две новинки — обновленную версию «просто» BMW i3 и «подогретую» модификацию i3s. У базового хэтчбека слегка поменялась внешность — появились полностью светодиодные фары и светодиодные ходовые огни в бампере, изменились и сами бамперы, а также добавились новые цветовые варианты отделки кузова — например, с серебристой накладкой по кромке крыши.

В салоне — обновленная мультимедийка с 10,2-дюймовым дисплеем, которая научилась показывать ближайшие парковки со станциями подзарядки и обновляться по каналам мобильной связи, плюс новые линейки отделки, среди которых появился вариант с комбинированной отделкой сидений кожей и текстильным материалом на основе шерсти. Добавился продвинутый парковочный помощник, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система удержания в полосе — теперь все, как на взрослых моделях!

Батарейка на i3 и i3s одинаковая — номинальной емкостью 33 кВт•ч (реально используемая емкость — 27,2 кВт•ч), которая появилась еще на дорестайлинговых машинах еще год назад. Просто теперь это базовый и единственно возможный вариант.

Электромотор на базовой BMW i3 тоже остался прежним — он выдает 170 лошадиных сил и 250 Нм и разгоняет электрокар до ста километров в час за воодушевляющие 7,3 секунды. Заявленный запас хода (с ограничением максимальной скорости на 150 километрах в час) — около 300 километров, но в реальности немцы обещают примерно 200 км при обычной городской езде.

А главное техническое новшество — новый модуль системы стабилизации, который интегрирован в силовую установку. Инженеры говорят, что он почти в сто раз быстрее прежнего — как сам по себе, так и за счет сокращения времени отклика и скорости передачи команд от «мозга» к исполнительным механизмам. И эта шутка получилась настолько удачной, что со временем появится на всех серийных моделях BMW и MINI.

Осталась в линейке и версия с Range Extender — дополнительным 38-сильным мотоциклетным моторчиком о двух цилиндрах и 647 кубиках рабочего объема, который используется только для подзарядки батарей. 13-литрового бензобака ему хватает примерно на 150 дополнительных километров пробега, причем доступен «экстендер» и для версии i3s.

Так что же это за i3s?

Все просто — это более мощная, более быстрая и еще более кайфовая в управлении BMW i3. Электродвигатель тут на 14 л.с. мощнее (+20 Нм), узлы трансмиссии усилены под возросшую отдачу, а в списке режимов управляющей электроники добавился вариант Sport. Разгон с нуля до ста километров в час на i3s занимает еще меньше времени — 6,9 секунды, а ограничитель максимальной скорости отодвинут до отметки в 160 километров в час. Но и это не главное!

Главная в i3s — «спортивное» шасси! Новые пружины и амортизаторы, 10-миллиметровое занижение и более жесткий передний стабилизатор. Плюс увеличенная на 40 миллиметров колея, которая потребовала установки расширителей колесных арок (на фотографиях их хорошо видно). И все это — на заднеприводной машине с карбоновым кузовом и очень низким центром тяжести.

Парни, да это же хот-хэтч из будущего!

Удивительно и то, что едет «подогретый» электрокар не намного жестче обычного, несмотря на более плотную подвеску. Грубовато он проезжает лишь неровности с острыми краями, хотя в этом виновата не столько подвеска, сколько жесткие шины с малым сопротивлением качению размерности аж 20 дюймов. А по брусчатке или загородным дорогам с неидеальным асфальтом i3s мчит «по-бээмвэшному» упруго, но без намека на дискомфорт.

У «эски» классно настроенный руль, который щедро делится информацией о запасе сцепления узеньких передних колес, и почти эталонно линейный привод акселератора. Почему это важно? Да потому, что ездить на BMW i3 (и i3s) можно вообще в одну педаль! Нажал — ускорился, приотпутсил — замедлился, а если отпустить педаль полностью, то скорость замедления может достигнуть 1,5 м/с² и сзади вспыхнут стоп-сигналы. По сути, педаль тормоза здесь нужна только для того, чтобы удерживать машину на светофорах и на подъеме или для экстренного замедления.

Ограничителями на увлекательных португальских серпантинах стали покрышки — несмотря на спортивный имидж и правильно настроенное шасси, на i3s ставятся точно такие же «экономичные» покрышки Bridgestone, что и на обычный i3. И им отчаянно не хватает зацепа даже в не самых сложных связках — из-за слишком твердого состава и смешной ширины. Точнее, «ужины»: всего 155 миллиметров!

И все равно BMW i3s оказался едва ли не самым увлекательным электрокаром наших дней. На нем действительно интересно ездить! Он быстрый, классно выглядит и здорово едет, а его содержание в Европе окажется дешевле любого сравнимого по динамике и удовольствию от езды хот-хэтча. Да, он стоит на 3600 евро дороже «просто» i3, но тот же VW Golf GTE со сложной гибридной силовой установкой в схожей комплектации обойдется не дешевле. К тому же, в нем ты не будешь чувствовать себя путешественником из будущего, и им нельзя управлять всего одной педалью. А ведь это так удобно!

Проблема лишь в том, что до нас обновленные BMW i3 и i3s могут вообще не добраться. Дорестайлинговые машины появились в России в самаый разгар кризиса и потому получили совсем негуманный ценник — 4,3 миллиона рублей против 37,5 тысяч евро в Германии. И пока никто не говорит о том, что эта цифра может измениться в сторону уменьшения.

Однако шанс прикоснуться к будущему у нас все-таки есть — партию дорестайлинговых машин недавно закупили в московский каршеринг, и если у вас будет возможность взять электрический BMW на поездку по Москве — берите. Это как минимум интересно. /m