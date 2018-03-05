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Тест-драйв пикапа Mitsubishi L200
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Тест-драйв пикапа Mitsubishi L200 

Wroom.ru 5 марта 2018
Фото: Wroom.ru
Получив на тест-драйв пикап Mitsubishi L200, я задумался как испытать внедорожные и грузовые возможности машины. Квадроцикла у меня нет, рыбалкой-охотой не интересуюсь, дачным строительством не занимаюсь… К счастью, с тестом внедорожных талантов пикапа помогла погода — в конце января центральную часть России завалило толстым слоем снега.
Фирменная трансмиссия Super Select (её ставят на Mitsubishi L200 в старших комплектациях) хорошо известна любителям внедорожной техники и не нуждается в рекламе. Она позволяет ездить на заднем приводе или на полном приводе с несимметричным межосевым дифференциалом, а в крайнем случае — задействовать ещё и понижающую передачу с блокировками. Режимы переключаются удобной шайбой между передними креслами, но приказы водителя иногда "доходят" до трансмиссии с большой задержкой.
Как же это приятно — не волноваться о том, успели ли коммунальные службы почистить парковочные "карманы" на улицах города! Полный привод и большой дорожный просвет позволяют встать, а потом без проблем выехать из сугроба, который когда-то был парковочным местом.
Ездить по скользким городским улицам удобнее на полном приводе: в заднеприводном режиме пустой пикап иногда решает поиграть в дрифт, но бдительная система стабилизации быстро пресекает такие вольности. Да и разгон получается более уверенным и спокойным с включённым полным приводом.
Моё предположение, что в ходе теста в кузове Mitsubishi L200 придётся таскать только выпавший снег, оказалось ошибочным. Вместе с пикапом появляются и потребности в "грузоперевозках": сперва помог отвезти несколько листов кровельного материала для загородного строительства, затем утащил большую кучу лёгких, но объёмных пластиковых бутылок на вторичную переработку… В общем, если есть кузов, то найдётся и чем его занять.
При этом разработчики модели не забыли и о пассажирах. У Mitsubishi L200 вполне просторные места второго ряда и полноценные задние двери, а не узкие "створки", характерные для пикапов прошлых поколений. Конечно, спинка заднего дивана более вертикальная, чем в легковушках и кроссоверах, но особых неудобств это не доставляет.
Водитель и передний пассажир могут разместиться ещё удобнее. Интерьер с простой отделкой и поручнями на передних стойках соответствует "рабочему" образу пикапа, классический рычаг автоматической коробки (181-сильный дизель комплектуется только пятиступенчатым "автоматом") не позволяет ошибиться с выбором передачи, а крупные зеркала обеспечивают отличный обзор. Единственная серьёзная претензия к эргономике — кнопка переключения режимов скупого на информацию бортового компьютера, неудобно расположенная на панели приборов.
На холостом ходу дизельный мотор напоминает о себе шумом и вибрациями, а во время движения этих проблем нет. Тяжёлый и высокий пикап располагает к спокойной манере езды, но если посильнее нажать на газ, то машина способно довольно резво ускориться. Энергоёмкая подвеска вселяет чувство уверенности и позволяет не объезжать дорожные ямки и выбоины вопреки "легковым" привычкам. Мелкие неровности, швы, стыки автомобиль "съедает", а на более заметных препятствиях, вроде лежачих полицейских, пикап подпрыгивает, но делает это вполне мягко.
В общем, Mitsubishi L200 неплохо подходит для повседневной езды, и грузовое "происхождение" модели не заставит пожалеть о выборе. Для многих он вполне может стать универсальной машиной, альтернативой привычным кроссоверам или внедорожникам.
Но самое приятное — это ощущение спокойной уверенности, которое даёт водителю машина. Особенно, если природа решила перевыполнить план по обильным снегопадам.

Цены

Базовая версия пикапа Mitsubishi L200 с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 154 л. с., механической коробкой передач и упрощённой трансмиссией Easy Select стоит 1 479 000 рублей, а в стандартной комплектации Invite есть только две подушки безопасности, система стабилизации и аудиоподготовка. Пикап в комплектации Intense (трансмиссия Super Select, боковые подушки безопасности, климат-контроль, магнитола, электростеклоподъемники, электрозеркала, обогрев передних кресел, круиз-контроль, легкосплавные диски) предлагается как с "механикой" за 1 800 000 рублей, так и с "автоматом" за 1 900 000 рублей.
Автомобиль с дизелем, развивающим 181 л. с., предлагается только в максимальной комплектации Instyle с автоматической коробкой передач, кожаным салоном, электрорегулировками водительского кресла и ксеноновыми фарами. Цена — от 2 100 000 рублей. Именно такой автомобиль участвовал в тест-драйве.
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