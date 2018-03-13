Почему вам придется полюбить странный новый Mercedes-Benz CLS

Известная гоночная мудрость гласит, что если машина хорошо выглядит, то она, скорее всего, еще и хорошо едет — и ровно поэтому на тест-драйв третьего поколения Mercedes-Benz CLS я отправлялся с долей скептицизма. Ведь если инвертировать эту логику, было бы глупо ждать ездовых откровений от автомобиля, чью внешность не назвать иначе как требующей некоторого привыкания.

Опытный читатель наверняка понимает, что я на самом деле хочу сказать этой обтекаемой формулировкой. А еще он уже точно догадался, что так сильно я не ошибался с тех пор, как поверил в успех «формульного» союза McLaren Honda три года назад.

В свою защиту должен сказать, что формальных поводов ждать чуда от CLS не было. Он построен на хорошо знакомой платформе MRA, колесная база до миллиметра совпадает с седаном E-класса, салон — тоже отличается от «ешки» лишь парой нюансов. Ну так и что мы, собственно, приехали выяснять? Лучше ли выглядят грустные фары и фонари живьем, чем на фотографиях? Нет, не лучше. Тут бы и сэкономить вам время, включив финальное «парам-парам-пам — фьють!» из «Ералаша».

Вот только CLS — это совсем другой автомобиль.

За что ругают нынешний E-класс в кузове W213? В первую очередь, за недостаток истинной «мерседесистости» — и речь сейчас не о внешности и даже не о богатстве отделки и оснащения (тем более, что с ними тут полный порядок). Просто поколение за поколением штутгартские машины потихоньку теряли ту основательность, которую чувствуешь, когда берешь в руки дорогие часы или хорошую ручку… Что там еще любят теребить люди с достойным заработком? В общем, так вышло, что условная Toyota Land Cruiser эту густую ауру способен излучать до сих пор, а E-класс — уже как-то нет.

Но теперь я мчусь на новом CLS со скоростью хорошо за 200 — и в голове крутятся ровно две мысли. Вот первая: вообще-то, подо мной шоссе недалеко от Барселоны, а не немецкий автобан, и по-хорошему за такие выкрутасы я должен либо поплатиться крупным штрафом, либо погореть в аду лишних пять-десять лет. А вот вторая: да наплевать! И не потому, что я чувствую себя героем асфальта и ловлю нереальный кайф от этой скорости, а как раз наоборот.

Этот седан умеет скрывать свой темп так искусно, что в это поначалу даже не верится. Третья сотня для него уютна и буднична, как утренний кофе с плюшкой: никакой событийности, все идет именно так, как и должно. Сбрасываешь до 120 — и вообще словно останавливаешься. И дело не только в способности автомобиля держать прямую с невозмутимостью остро заточенного рубанка или превосходной (реально превосходной) шумоизоляции. Подвеска! Вот от чего я точно не ожидал никаких сюрпризов, но, тем не менее, получил их.

Мы как-то привыкли называть пневматические подвески именно пневматическими, непроизвольно рифмуя их с грубыми штуковинами вроде пистолетов и гайковертов — хотя английское название air suspension куда точнее описывает то, как такие шасси должны работать на самом деле. Воздушно! И это как раз тот случай.

motor.ru // Пневмоподвеска — стандарт для версии AMG 53 и опция для всех остальных. В базе у CLS обычные пружины, а за доплату можно взять вариант с адаптивными амортизаторами. Кстати, в общее ощущение комфорта, который дарит этот автомобиль, вложились и отличная аэродинамика (коэффициент сопротивления равен 0,26) и — это тоже нельзя не учитывать — опциональный пакет шумоизоляции с трехслойными боковыми стеклами.

В комфортном режиме подвески этот «Мерседес» совсем не стесняется раскачки — но ровно в той степени, чтобы создавать ощущение полета, — и маскирует мелкие неровности так, будто их на асфальте нет вовсе. Допускаю, что недавний тест тряской Audi A7 слегка сбил мне «прицел», но я в любом случае не припомню такого благородства манер у E-класса — а ведь на купе W213 год назад мы ездили ровно по этим же местам!

Массой CLS превосходит «ешку» всего на 40-50 килограммов, но ощущения правильной, статусной тяжести в нем заметно больше. Он лучше «проминает» торчащие канализационные люки, тщательнее разглаживает кочки и выбоины — словом, давит испанские дороги авторитетом. Единственный раз, когда мне удалось заставить подвеску потерять лицо и пропустить жесткий удар, пришелся на оптимистичную атаку бетонного горба с острой ступенькой высотой сантиметра три. Вот тогда да, тогда случился ты-дыщ.

Да, в этом можно углядеть прозрачный намек на то, что московские термические швы могут стать для CLS такой же проблемой, как и для E-класса. Но я абсолютно убежден, что новичок будет держаться лучше — и тем интереснее будет проверить эти ощущения на практике. А в Испании этот «Мерседес» если не бог и не царь, то зажиточный боярин уж точно.

Правда, и поворачивает CLS соответствующе — по-барски. За густым и надуманным усилием на руле нет ничего похожего на настоящую обратную связь, реакции откровенно размазаны, а крены не уходят, даже если подтянуть шасси до режима Sport+. Этот седан совсем не скрывает, что на серпантинах ему неуютно и лениво… Но ведь это не повод не увязаться вон за теми двумя местными на заряженных « Сеатах »! Опустим подробности той «гонки», скажу только, что уйти парням не удалось. Благодарить надо и шасси, которое, несмотря на апатичный руль, очень неплохо сбалансировано, но главные молодцы — моторы.

Возможно, это вообще лучшее, что есть в новом CLS.

На старте продаж будут предложены только турбированные трехлитровые «шестерки», и все они — новые, из модульного рядного семейства, впервые представленного на рестайлинговом S-классе. Самый простой вариант — дизель с индексом 350 d, развивающий 286 лошадиных сил и 600 Нм момента. Садишься, проезжаешь первые километры — и уже думаешь, что ничего большего этой машине не нужно. Паспортные 5,7 секунды до 100 км/ч набираются мягко, уверенно, без намека на паузу, а запаса мощности с лихвой хватает для того, чтобы без одышки добираться до тех скоростей, о которых я говорил в начале заметки. Шикарный двигатель!

Да, как и в случае сопоставимого (с точностью до лошадиной силы и десятой доли секунды!) V6 на Audi A7 50 TDI, тут приходится бороться с задемпфированностью реакций переходом из «комфорта» в «спорт». Но результат получается приятнее — легче, плавнее и естественнее, что ли. Еще и потому, что пассажиры от дизельной сущности мотора изолированы образцово-показательно: ни шума тебе, ни вибраций. Догадаться можно, но для этого надо выйти из машины, подойти к капоту и прислушаться. И расслабленной сущности «Мерседеса» такой темперамент идет куда лучше, чем напряженной «Ауди»!

Следующая ступень — тот же дизель, но в «четырехсотой» версии с двумя турбинами, 340 силами и 800 «Ньютонами». Характер в целом похож, но если нажать «в пол» что с места, что с хода, то кресло подъедет под вас с мягким, но чувствительным рывком: пять секунд до сотни — это уже серьезно! Разумеется, такой мотор дает и больше свободы на автобанных скоростях, поэтому если у вас будут лишние 660 тысяч, чтобы за него доплатить — не скупитесь.

Но раз вы дошли до этого варианта, обязательно подумайте вот о чем: может, докинуть еще полсотни и взять бензиновый CLS 450? В награду вы получите выигрыш еще двух десятых в разгоне, но это только верхушка айсберга. Такая версия оснащена 48-вольтовой бортовой сетью, отдельной батереей и мощным стартер-генератором по имени EQ Boost (надо же немцам продвигать свой новый электрический суббренд!). И у Mercedes-Benz, помимо выполнения функций расширенной системы старт-стоп, он работает еще и тем самым «бустером», подкидывая 22 лошадиные силы и 250 Нм в общую копилку, где уже есть 367 л.с. и 500 Нм. Заметна ли эта прибавка?

Наверное. В смысле, вмешательство электропомощника заметить нереально, а вот разница с дизельной версией весьма ощутима. Бензиновый CLS ничуть не теряет в комфорте относительно 400 d, и при этом едет заметно веселее. В любом режиме отклики на газ у него острее и прозрачнее, вместо стыдливо замаскированного гула из-под капота раздается благородный звонкий тенор — словом, тут реально чувствуется характер. А в качестве бонуса обладателям бензиновых версий полагается более вкусная управляемость: руль «чище», реакции точнее, и над входом в поворот такой седан думает меньше — спасибо более легкой «морде». Неужто CLS умеет быть азартным?

О, да! А всяк сомневающийся да прокатится на Mercedes-AMG CLS 53 и устыдится.

Ровно в тот момент, когда я был готов наречь CLS одним из лучших «гран туризмо» сегодняшних дней, карусель тестовых версий докрутилась до «пятьдесят третьего» — и все перевернулось с ног на голову. Принципиально железо тут то же самое, что и у бензиновой версии 450, только к мотору прикручен электрический компрессор, дующий в полную силу уже с низких оборотов и призванный полностью (или почти полностью) искоренить вирус турбоямы — по паспорту пик тяги тут наступает даже на 200 оборотов позже, но кривая момента растет куда бодрее. Впуск, выпуск, прошивка, калибровки руля и подвесок, понятное дело, тоже свои, мощность доведена до 435 лошадиных сил, а с разгона до сотни срезано еще три десятки. На бумаге не так чтобы много, но как же различается характер!

Отбрасываем предварительные ласки с гражданскими режимами, включаем сразу Sport+ — полетели! Звука здесь настолько больше, что немцев начинаешь подозревать в читерстве с акустическими симпозерами, но все, что вы слышите, у CLS 53 свое, натуральное — в том числе и вкусные хлопки со стороны двух выпускных патрубков, замаскированных под четыре. Да, это не сотрясающий основы мироздания грохот V8 «шестьдесят третьих» машин, но настроение он создает очень правильное. Еще и поэтому разгон начинает по-настоящему захватывать, а потом вы доезжаете до поворота — и…

Да ла-а-адно? Что, вот прям настолько острее?! Где, спрашивается, задержки в реакциях, и почему CLS вдруг стал бросаться в повороты с отчаянием мексиканца, увидевшего брешь в американской границе? Поначалу даже пугаешься, потому что совершенно не ожидаешь от машины эдакого рвения. А потом начинаешь кайфовать. Почти пятиметровая туша «си-эл-эса» вдруг становится легкой и послушной, крены пропадают, ладони наконец-то подписываются на местную рассылку информации о состоянии асфальта, задняя ось доворачивается газом именно так, как надо, а серпантин пропадает под колесами со все возрастающей скоростью — причем уже не вопреки, а именно благодаря.

Стены кальянной комнаты вдруг падают в стороны, и вы обнаруживаете себя в фан-зоне на концерте AC/DC.

Да, такое впечатление во многом получилось на контрасте — потому что предыдущие версии CLS успели меня убаюкать. Да, того железобетонного держака, как у полноуправляемых A7 с активными стабилизаторами, тут нет. И тем более нет ощущения особой зулусской магии с примесью инопланетных технологий, которое дарит Porsche Panamera . Но ведь и задачи такой перед инженерами не стояло: CLS 53 — это все-таки «промежуточный» вариант, который должен быть весьма зажигательным, но не обжигающим. Так и есть: по извилистым дорожкам вы будете носиться с широченной улыбкой, но без ощущения, будто прямо сейчас можно взять и переписать все рекорды Нордшляйфе. А вот настоящий мордобой в классе должен устроить злобный брат этой машины — только что представленный в Женеве четырехдверный AMG GT.

Потому-то и подвеска не пережата: она, конечно, жестче, чем у гражданских модификаций, но не настолько, чтобы с ней было трудно жить. Скажем так — разделавшись с серпантинами, я проехал через несколько деревень, отмахал километров 50 по автостраде, добрался до финальной точки, и только там осознал, что так и не выключил режим Sport+. Но сильнее всего удивило не это. Я хорошо помню, как едет почти такой же Mercedes-AMG E 43 — с менее мощным мотором V6 и, по идее, еще «более промежуточной» идеологией. Так вот, едет он беззастенчиво грубо, жестко и остро — а здесь ничего подобного нет. И это еще один косвенный индикатор того, что с настройками шасси немцы наконец сделали что-то очень правильное.

И сейчас я должен озвучить один важный момент. У каждого человека есть такой хитрый орган чувств, как попометр. И у каждого он откалиброван по-своему. Потому-то даже в рамках одного и того же теста мы с коллегами иногда (да что там, постоянно) спорим о плавности хода, не сходимся в оценках, снова катаемся и снова не сходимся. Что уж говорить о заочных сравнениях разных машин через время и страны? Умом я понимаю, что все эти выкладки выглядят надуманными: радикальных изменений в CLS относительно E-класса быть не должно. Не говорят о них и инженеры «Мерседеса». А вот попометр — говорит. Да что говорит — кричит!