Ракетный ЗиЛ-135Ш: подобного мир не видел!

Шестидесятые… Время лунной романтики, когда сверхдержавы, одолеваемые грезами о полете к спутнику Земли, создавали космические корабли. Штаты корпели над ракетой-носителем «Сатурн-5», а советские инженеры из ОКБ-1 под началом академика С. П. Королева создавали Н-1, размышляя о неизбежных логистических трудностях. Дело в том, что космического странника предстояло производить на предприятии в Самаре (тогда Куйбышев), а затем транспортировать на космодром Байконур, который находился в казахстанской степи примерно в полутора тысячах километров. Разобранную ракету предполагалось доставлять по железной дороге, но этот метод оказывался достаточно проблемным. Во-первых, по правилам перевозки столь крупногабаритный груз следовало, условно говоря, разделить на более компактные составляющие. Во-вторых, это автоматически означало масштабную досборку на космодроме. Одна сложность являлась следствием другой, затягивая процесс.

ОКБ-1 пришлось искать альтернативный логистический вариант. Согласно новому плану ракетные блоки надлежало доставит на барже вниз по Волге до Гурьева, а дальше грузить компоненты монстра на… автомобиль. Правда, это должна была быть необычная машина, а сооружение невероятных размеров, способное взять на свои «плечи» груз не менее 25 тонн. Разумеется, это стало бы решением — в частности, вторую и третью ступень в сборе доставляли бы на Байконур, а первую разделили на три части. Но кто смог бы создать «атланта»? НАМИ и даже БелАЗ отказались от сложной задачи, а зиловцы приняли вызов и даже пообещали увеличить грузоподъемность в четыре раза!

Техническое задание было уникальным. Инженерам СКБ ЗиЛ предстояло построить многоосную машину с полным приводом. Как все это разместить в рамках одной конструкции? Предприятие смогло и в 1967 году был создан невиданный внедорожный макет ЗиЛ-135Ш. В данном случае «макет» не означает масштабную копию — зиловцы построили полностью функционирующий автомобиль, несущий принципиальные решения перспективного монстра, но имевший гораздо более скромные размеры.

Пожалуй, главными изысками анатомии стали поворачивающиеся передние стойки, а также компоновка и типы двигателей — именно так, во множественном числе. На передней оси стояли стойки, схожие с таковыми у самолета Ил-18 — с четырьмя колесами, расположенными соосно. Ход подвески составлял 450 мм. На этом сюрпризы не заканчивались — в каждое переднее колесо был встроен 15-киловаттный электродвигатель. То есть, в машине применены мотор-колеса как на БелАЗе или новейшем гиперкаре Rimac C_Two.

Также наличествовал и бензиновый 7,0-литровый двигатель мощностью 180 л.с., который приводил 120-киловаттный генератор, питавший мотор-колеса. Но вышеупомянутыми агрегатами набор не ограничивался — в «корме» был размещен второй бензиновый V8, который передавал тягу на задний мост от ЗиЛ-130 посредством двухступенчатого автомата. Его задача, в частности, заключалась в улучшении проходимости по бездорожью и выполнение функции запасной установки на экстренный случай. Диковинная схема и предопределила формулу 4x4+2x2 — задний привод действовал не всегда.

Еще одной поразительное особенностью проекта стало рулевое управление с несколькими режимами работы, включая поворот на 90 градусов, благодаря чему автомобиль мог разворачиваться вокруг своей оси. Для полноразмерного транспортера подобная маневренность была жизненно необходима, ибо его размеры поражали воображение: грузовая платформа 10,8x21,1 м, колея 11,2 м, дорожный просвет минимум 1 м, две кабины и 32 колеса на восьми стойках с гидропневматической подвеской от Ил-18! На его фоне макет терялся, хотя и отнюдь не был малышом. Так, длина экспериментального аппарата составляла 9460 мм, колесная база — 4460 мм, ширина — 3660 мм, высота — 3120 мм. Снаряженная масса — 12,9 т.

В 1967 году транспортер успешно прошел испытания на полигоне в Бронницах — хорошо показал себя при движении по разным покрытиям, а его сложные системы проявили себя надежными и вообще с лучшей стороны.

Тем удивительнее обстоятельство, что гигантский тягач так и не увидел свет — ОКБ-1 приняло решение отказаться от необычного ЗиЛ и сделало ставку на железнодорожные перевозки. Подобный итог в определенном смысле закономерен, ибо транспортер оказывался дорогим в эксплуатации и сложным в производстве. Да и перевозка ракеты-носителя по степям не походила на увеселительную прогулку. Судьба экспериментального ЗиЛ-135Ш неизвестна. По некоторым, пусть и неподтвержденным данным, уникальный грузовик могли попросту разобрать…